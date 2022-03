El largometraje sobre las Abuelas de Plaza de Mayo tuvo proyección especial en Tecnópolis

Foto: Julián Álvarez.

El largometraje “Abuelas: una película sobre (como) abuelas de Plaza de Mayo”, dirigido por Cristian Arriaga, que se estrenó vía streaming en noviembre de 2020, tuvo una proyección personal en La Nave de la Ciencia de Tecnópolis. .

La proyección fue parte de un evento del Ministerio de Cultura con la participación de abuelas de Plaza de Mayo, representantes nacionales, miembros de organizaciones de derechos humanos, invitados y una presentación musical de Raúl Porchet e Ignacio Montoya Carlotto.

Foto: Julián Álvarez.

La película resume las historias de vida de los miembros de Abuelas de Playa de Mayo desde la perspectiva de la primera persona que celebra este año su 45 aniversario.

“Esta proyección es muy importante porque nos da una oportunidad más de homenajear y acompañar a estas hermosas mujeres que tanto amamos, que tanto nos han enseñado y nos han enseñado a los argentinos y al mundo en su búsqueda”, dijo Arriaga.

Con prólogo de Osvald Bayer y música de León Gieco, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto e Ignacio Montoya, la película cuenta con entrevistas a Estela de Carlotto, Sonia Torres, Delia Giovanola, Ledda Barreiro, Rosa Roisinblit, Aída Kancepolsky, Berta Schubaroff, Emilce Flores y Emilce Flores Buscarita Roa.

“Tenía una gran relación con mi abuela, y en un momento me puse a pensar en las abuelas de Plaza de Mayo que no podían tener una relación tan linda con sus nietos, y qué les pasaría a ellos que no pudieran tener esa relación. . Que era titular”, dijo Arriaga a Télam.

Foto: Julián Álvarez.

El director dijo que la película “trató de retratarlas desde la gente y más allá de las heroínas que son para muchos argentinos y del mundo”, y dijo que trató de “destacarlas como mujeres”.

“No tenía ningún familiar desaparecido ni nada por el estilo, pero soy un ciudadano argentino con cierta conciencia social que está interesado en poder trabajar con mis compatriotas”, agregó.

Foto: Julián Álvarez.

Arriaga mencionó que era “interesante” que “hubiera una película basada en los testimonios de diez abuelas y es impresionante cómo mantienen la película con su narración y variedad de estilos cuando describen los terribles momentos que pasaron”.

“Las abuelas de Plaza de Mayo mantienen la película por el poder de sus palabras y el amor que transmiten”, concluyó Arriaga.