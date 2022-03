Cruel en tu cartel

Cruel con tu cartel

Carteles con instrucciones u órdenes adaptadas a la persona que los hace me irritan más de 50 veces navajas usadas para 10 usos. “Sírvete tú mismo.” Sí, claro: es un supermercado. “En caso de incendio, use una escalera. “¿Incluso si las escaleras se están quemando?

Y hay más personajes que merecen una reseña. el que dice “Servimos.” ¿Es tan mala la atención que uno no se da cuenta de que está participando? Y cuando entro y no me llaman porque están hablando por teléfono, ¿eso también significa que están “respondiendo”?

Ahora, cuando alguien conduce por la carretera y ve un camión de combustible o uno que transporta cántaros, con una leyenda que dice: “Mantén tu distancia – Peligro explosivo“, Tú sabes qué esperar. Este vehículo es peligroso, especialmente si el conductor fuma. No me queda claro el motivo del aviso: ¿suelen explotar espontáneamente? ¿Los automovilistas ven un camión que transporta gasolina y sienten una tentación irresistible de chocar contra un camión y hacerlo estallar? Es una afirmación superflua. Ya me di cuenta: camión- logotipo de gasolina- lanzadores-peligro-boom!

Incluso te diría que es contraproducente porque ves el camión y la marca, y lo primero que intentas hacer es conducir lo más rápido que puedas, sin importar el límite de velocidad. No querrás estar detrás del camión. Quieres superarlo. Rápidamente, si es posible, antes de que explote. Y una vez que lo superas, quieres superarlo, rápidamente, para alejarte de la onda de presión en caso de que explote.

A mi me pasa algo parecido con los automovilistas, que colocan un cartel en la ventana trasera con la inscripción: “Bebé a bordo”. VEO. ¿Por qué me das esta información basura? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo reducir la velocidad porque un niño tiende a atacar a los automovilistas tirándoles pañales sucios? ¿Tengo que atravesarte y darle al bebé un “uh huh” o tengo que atravesarte lentamente para que el bebé pueda decir “tutu”?

¿Tengo que tener mucho cuidado de no toparme contigo porque estás esperando un bebé? Entonces, si no llevas un bebé, ¿podría estrellarse? Sepa esto: no importa lo que lleve a bordo: si es un bebé, un perro, un libertario… la mayoría de los automovilistas no tratamos de cruzar los autos, ya sea que lleven bebés, adultos o solo la mitad. chofer de nabos

Algunos restos del pasado o no: “No escupir en el suelo”. ¿Qué clientela visita este lugar? Veo un cartel así y nunca más volveré a pisar tu bolera. Literalmente no lo pisaré más. Y menos con zapatos nuevos. Pero la duda siempre queda: Está prohibido escupir en el suelo, pero… ¿puedo escupir en la pared o en el techo? Yo creo que sí: el problema está claramente en el suelo.

Pero una señal que no tolero es “Muestra tu bolso o cartera cuando te vayas”. ¡Pero cómo no! “Hoy llevo una mochila Pendorcho, de una tela similar a la aviación, desgastada de color gris, apta para hombro de mujer o espalda de hombre”. ¡Eso es todo lo que te mostraré! Si quieres ver lo que tengo dentro de la mochila o bolso, te cobro 1000 pesos en 15 segundos.

Tienes tus reglas. estoy minando. Y ni se te ocurra meter la mano aquí, porque te voy a denunciar por tentativa de robo. tu guiaste no eres nadie Ni tú ni el dueño del edificio… ni el policía me pueden obligar. Además, hay momentos en los que ni siquiera quiero ver lo que hay en esa mochila. Ve a averiguarlo.

y no me des Señal “Cuidado con el perro”. No tengo nada en contra de los perros, pero tú cuidas a tu perro, no yo. A ver, si tengo que andar y cuidar de cada perro que me molesta?

Y ya no quiero comprar nada donde digan: “No toques los productos”. ¿Qué tan ridículo es eso? ¿Es como el ajedrez, “los bienes se tocan, los bienes compran”? Y una vez que lo he comprado, ¿no puedo tocarlo dentro del local? Entiendo que hay bienes delicados: un jarrón de la dinastía Ming, una copa de cristal de Murano, un bulldog babeante con las palabras “cuidado con el perro” pokud, pero si no, ¡quiero tocar los bienes!

¿Qué? ¿Me juzgarás? ¿Me harás mostrarte la bolsa? Por lo visto no tocaré el muslo de pollo, el filete de merluza ni le meteré el dedo a la morcilla, pero otras cosas… si quiero las tocaré. Es más: cuando quiero, juego y voy.

Más casos de aclaramiento, oscurecimiento. Un pequeño personaje, generalmente de rasgos muy primitivos, que anuncia: “Vuelvo enseguida”. Que tan largo está ahora”? La información no me sirve. Sea específico: “Fui a comprar un empanado en la esquina”. Muy bien. Es corto. “Fui a la esquina a almorzar”. Bueno. No tan corto si no tienes empanada de dorapa para el almuerzo. “Fui a hacer el trámite para el municipio” jsem ya entendí: vuelvo la semana que viene y ya está.

El cartel es mucho peor. “Vuelvo en 5 minutos”. Porque… ¿desde qué momento empezaron a correr esos 5 minutos? ¿Quién puede garantizar que el chico que se fue sea puntual y esté esperando para regresar a las 5? ¿Y qué pasa con mis derechos de consumidor cuando espero 5 minutos y no vuelve el tema? ¿No debería tener derecho a un descuento por pérdida de tiempo o una compensación por creerle? Es más: ¿es fiable lo que te dirá un tipo que te mintió cuando iba a volver sobre el producto o servicio que buscas?

Mmm… lo pensaré. Vuelvo en 10 minutos. O en una semana.