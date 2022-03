Barracas Central acepta a Aldosivi con el debut de Alfred Berti como entrenador

Barracas Central y Aldosivi se enfrentan en Parque Patricios

Barracas Central, con el debut de su nuevo director técnico Alfred Berti, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en busca de sus primeros puntos en la copa de la liga profesional en el partido válido por la quinta fecha de la zona B.

El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Tomas Ducó de Huracán, será dirigido por Darío Herrera y transmitido por la señal Fox Sport Premium.

Barracas, que perdió todos los partidos desde que ascendió a la máxima competición del fútbol argentino, fue el primer equipo en cambiar de entrenador tras la salida de Rodolfo De Paoli. El “Niza” está obligado a sumar, pues perdió los cuatro partidos ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1-3), Lanús (0-2), Tigre (0-2) y Colón de Santa Fe (1-2) . ).

Aldosivi, otro de los equipos enfocados en mantenerse en la primera división, sumó cuatro puntos, producto de la victoria (2:0 vs. Godoy Cruz de Mendoza), empates (0:0 vs. Central Córdoba) y dos derrotas (0:0 vs. Central Córdoba) 2 contra Vélez Sarsfield y Boca Juniors).