Acuerdo con el FMI: Impactos aumentan tras ingreso del proyecto a diputados

El primer espacio de debate del acuerdo será la Comisión de Presupuesto del Parlamento.

El proyecto encargado este jueves por la mesa de insumos a la Cámara de Diputados de la Nación ha sido objeto de mucha consideración por parte de diversos sectores de la política argentina.

Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de los Comunes, fue de los primeros en mencionar públicamente el proyecto, que comenzó este lunes, y le aseguró este viernes que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería aprobado por Congreso.

“Esto no es un acuerdo con el Fondo, es una refinanciación del contrato que nos dejó Macri. Yo nunca aceptaría negociar con el Fondo, estoy de acuerdo en que estamos tratando de buscar la mejor salida posible del infierno en el que está el la gerencia anterior nos dejó”, dijo Heller el viernes por la mañana en un comunicado para Radio Con Vos.

“Esto no es un acuerdo con el fondo, esto es una refinanciación del contrato que nos dejó Macri”. Carlos Heller

En sus declaraciones, Heller recordó que el expresidente Néstor Kirchner “lo primero que hizo fue hacer un trato y luego tenía la plata para pagar en efectivo, una opción que hoy no tiene la Argentina. Por eso tenemos que ir para otro lado”. .” Kirchner se salió del tope del fondo pagándolo”.

Según Heller, “el gobierno anterior nos dejó como un país de inviabilidad” al asegurarnos que “estamos tratando de construir una vía de escape que no incluya ninguna de las salidas tradicionales”.

En ese sentido, el diputado afirmó que en el acuerdo con el FMI que selló Macrim, “la palabra ajuste se usa 25 veces”, mientras que en el entendimiento actual “no hay privatización, ni pensión ni reforma laboral” y “primera vez, la fondo habla de progresividad”.

“Estamos tratando de encontrar la mejor manera posible de salir del infierno en el que nos dejó la administración anterior”, dijo Heller.

Pero el legislador subrayó: “No hay nada que celebrar, no es algo que uno quisiera, pero estamos en la situación que nos pusieron y no podemos hacer lo que no nos damos cuenta”.

Respecto a la votación del texto en la sala, Heller aseguró que el oficialismo “está trabajando para tener el número necesario”. Respecto a la posición de la oposición, consideró que “hay matices que me permiten asumir que hay una parte de la oposición que la acompañará, tal vez pillando por las narices, pero con un poco de responsabilidad institucional”.

El proyecto, que será discutido en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, contará con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán y otros representantes del ejecutivo. Lo acordaron este jueves en una reunión presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a la que asistieron los jefes del bloque parlamentario, que conforma la comisión de presupuesto de la Cámara Baja.

Yaski: “La deuda que asumió Macri fue una irresponsabilidad”

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y el viceministro de la Nación, Hugo Yasky, por su parte, calificaron de “irresponsable” la deuda que la administración del expresidente Mauricio Macri había contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recalcaron que “fue un préstamo completamente anómalo”.

“Hay un debate sobre la enorme y desproporcionada deuda que ha asumido irresponsablemente el gobierno de Mauricio Macri patrocinado por Donald Trump, que ha llevado al FMI a otorgar un préstamo completamente anómalo”, dijo a AM1420.

Yasky apuntó contra miembros del gabinete macrista: “Todos tienen cuentas prácticamente abiertas en paraísos fiscales, han estado involucrados en transacciones financieras, es necesario profundizar la investigación a dónde fueron a parar esos recursos”, dijo.

“Debemos llevar ante la justicia a los responsables del despojo de la nación. En Argentina, debemos discutir los delitos económicos contra el pueblo de la nación”. Hugo Yaski

“Debemos llevar ante la justicia a los responsables del despojo de la nación. En Argentina, debemos discutir los delitos económicos contra el pueblo de la nación”, agregó.

Otro voto optimista sobre la aprobación legislativa del acuerdo, pero crítico con el préstamo del FMI a Macri durante su gobierno, fue el del gobernador Axel Kicillof.

El mandatario calificó la toma de deuda de 2018 como “una trampa de la que estamos tratando de salir para evitar una catástrofe”, al tiempo que aseguró que la verdadera deuda “es del pueblo de Buenos Aires”.

“El préstamo que tomó Macri es una trampa de la que estamos tratando de salir para evitar el desastre”. Axel Kicillo

A través de su cuenta de Twitter, en la que publicó este miércoles parte de su mensaje en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, Kicillof aseguró que “la deuda más importante es con el pueblo de Buenos Aires”.

“El plan de recuperación 6×6 es necesario para atenderlo”, dijo Kicillof en el lanzamiento del programa de recuperación y transformación provincial 6×6 que dio a conocer en diciembre pasado.