Santiago Doria: “Nada nos impide saltar del barroco español a ‘Babilonia’, de Discépola”

Doria arranca la temporada con “Celosa de sí misma” de Tirso de Molina (Foto: Víctor Carreira)

Creador y director de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, santiago doriala temporada 2022 en el elenco comenzará mañana con un intercambio “Celoso de ti mismo”de tirso de molinaen el Centro de Cooperación Cultural de Buenos Aires y dentro del ciclo “Edad de Oro Española”.

La aventura comenzó en 2017, cuando fundó la única empresa argentina de su tipo con estreno “Amante discreto”de Lope de Vegay cuya última novedad fue “Hermoso Don Diego”, de Agustín Moretoy estos tres trabajos se alternarán en el escenario del complejo Corrientes 1543 para luego presentarse en julio en el Festival Internacional de Almagro en España, donde la agrupación ya tiene su prestigio.

A sus 76 años, Doria es una figura con historia en el teatro local (Foto: Víctor Carreira)

Irene es miembro estable de la Compañía Almus, Gastón Ares, Andrés D’Adamo, Mónica D’Agostino, Pablo Di Felice, Francisco Pesqueira, Jazmín Ríos, Gabriel Virtuoso y Ana Yovinoen estricto orden alfabético.

“A principios de 2020 empezamos a ensayar ‘Lacelosa de asisa’, que era la tercera invitación que teníamos al Festival de Almagro, pero como todo estaba interrumpido, decidimos no desmarcarnos del grupo, seguir con la actividad y a seguir unidos desde Zoom”.Doria explicó a Télam en una parte de su luminoso departamento, increíblemente similar a un consultorio médico

“Tan pronto como entras, es el mundo donde el verso te llevará, te llevará; Hay que dejarse seducir como director o actor y mucho más como espectador, hay un momento en el que no te das cuenta de que estás hablando en verso. santiago doria



Agregó que el miércoles y viernes de 14:00 a 16:00 horas, la empresa estudió el texto y analizó sus detalles, en “Acercarnos a lo que algún día será ‘celos de ti mismo’, y exploramos también la época del barroco español, lo que llevó al Instituto Nacional del Teatro a proponernos hacer un libro con la historia del grupo”.

Télam: ¿Está publicado el libro?

Santiago Doria: Está en línea, pero creo que se publicará este mes en Cuadernos de Picadero, número 38, editado por el especialista Carlos Pachec. Era el 2021 y pudimos presentar un libro por Zoom, de igual forma pude dar una conferencia para Argentores sobre lo que es el Teatro del Siglo de Oro, y a la vez nos llamó el Teatro Nacional Cervantes para hacer parte del escenario de La Dama boba durante los festejos del centenario de la sala, pues fue la obra con la que María Guerrero inauguró el teatro.

¿Cuál es su relación con Cervantes?

SD: El Teatro Nacional Cervantes está ligado a mi historia como artista teatral porque tuve que ser reinaugurado tras el incendio con “Peribáñez y el Comandante Ocaña”, dirigida por Osvaldo Bonet en 1968, esa que hizo un soldadito en la primera parte y en segundo villano, pero yo estaba allí a una edad más joven.

Luego dirigí muchas veces; Cervantes es muy valioso para mí, muy emotivo, y ser llamado al acto fue como un gran gol, una fiesta para el alma.

En cuanto a “Celoso de sí mismo”, cuando se empezó a abrir el panorama empezamos a hacer lo que ahora se llama “pruebas presenciales” y pudimos estrenarla en octubre del año pasado en el Centro Cultural Cooperación con gran éxito. de comentarios profesionales y públicos; todos hablaban maravillas.

¿Supones que la empresa ya tiene seguidores?

SD: Nos dimos cuenta de que se había formado un pequeño flujo de personas para asistir a nuestro espectáculo; hay quien dice: “esas tres obras las he visto varias veces y cada vez son mejores” y ese tipo de elogios. Porque la gente tiene un poco de miedo a los teatros del Siglo de Oro, porque hace años que no se representa teatro clásico con regularidad, como en los años 60 o 70.

T: Arriba, en verso…

SD: Por eso. Hay dos generaciones que no saben de qué se trata esto; Siempre digo que el dramaturgo tiene un miedo que le lleva a pensar que el autor no llegará solo al público, pero eso es prejuicio. También tiene miedo de no poder pasar esto con solvencia (eso ya es incertidumbre) y tiene otro miedo: que el público no le entienda (y eso es desprecio), y entonces aparecen estas tres cosas a la hora de animar o no hacer Teatro en la edad de oro.

Pero no es tan difícil, se trata de descubrir que te gusta: además, me ofrecí para hacer Argentores, un seminario de cuatro u ocho clases para directores y actores sobre cómo manejar el teatro en verso en el escenario. Tienes que entrenar a la audiencia, pero no necesariamente entrenar a los actores; solo emocionarse, porque es un poco de lo que hablábamos, miedo, miedo a lo desconocido, que nos metamos en líos…

Pero una vez que entras, es el mundo donde el verso te llevará, te llevará; Hay que dejarse seducir como director o actor y mucho más como espectador, hay un momento en el que no te das cuenta de que estás hablando en verso.

Es importante crear una movida que funcione para directores, para actores, porque esto no es Santiago Doria; Quiero que sea la compañía del Teatro Clásico Argentino, fundada por Santiago Doria. Punto. Pero que luego van a aparecer otros directores, más actores, y que sirve como un movimiento que de alguna manera me trasciende a mí y nos trasciende a los que lo hacemos en este momento.

¿Piensan incorporar otros géneros?

SD: Vengo de tocar dos clásicos argentinos, “El conventillo de la Paloma” y “Así es la vida”, y algunas personas que respeto insistieron en que hiciera algo así. Estoy abierto a cualquier tipo de título; Además, aunque la Compañía Argentina de Teatro Clásico se funda sobre la base del barroco español, ello no impide que algún día hagamos “Babilonia” de Armando Discépola o “El avaro” de Molière. Algún día podemos tirarnos un poco al aire con algún que otro espectáculo que no sea específicamente español.