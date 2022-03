Lacalle Pou no apoyó la decisión de sacar el canal ruso de la plataforma estatal

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo este jueves que no apoya la decisión de la empresa estatal Antel de sacar al canal Russian Today (RT) de la grilla de su plataforma de televisión pública como parte de la invasión rusa a Ucrania.

“No”, fue la escueta respuesta del mandatario a la pregunta de si apoyaba las medidas anunciadas el pasado martes por el presidente Antel Gabriel Gurméndez.

“Estoy siguiendo RT en Twitter”, agregó Lacalle Pou en una entrevista con la radio local El Espectador.

“No tengo nada que ver con la decisión que tomó Antel como empresa (…) Ayer llamé a Gabriel para preguntarle”, dijo antes de reiterar que no compartía la medida, señaló la agencia AFP.

Gurméndez anunció la decisión de retirar el canal de la cadena de televisión Vera, la plataforma digital de streaming y televisión por Internet de la estatal empresa de telecomunicaciones.



El Gobierno uruguayo ha expresado su “ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA)”condena enérgicamente la invasión rusa de Ucrania”.

De hecho, Lacalle Pou anunció el martes que patrocinaría una “propuesta de sentencia” de Rusia por la invasión militar de Ucrania en la OEA, según la dirección de la organización, que declaró el 25 de febrero a través de su jefe Luis Almagro. que “la agresión rusa es un crimen contra la paz internacional, agresión prohibida por la Carta de la ONU y el derecho internacional”.

Lacalle Pou consideró “increíble que en este momento de la humanidad” se vea “destrucción y muerte con las actitudes de Rusia hacia Ucrania”.



“Rusia debe salir de Ucrania, respetar su integridad y soberanía, y los autores de la agresión deben asumir la responsabilidad internacional”, escribió días atrás el presidente en Twitter.

Sin embargo, elLa decisión sobre RT provocó polémica tanto en la oposición como en la propia coalición gobernante.

“Incluso en los peores momentos de la Guerra Fría, nada como esto ha sucedido… ¡Creemos que la libertad de expresión siempre debe ser respetada!”, tuiteó el senador ultraconservador Guido Manini Ríos, líder de uno de los partidos que conformaron el coalición gobernante.

no estamos de acuerdo Algo así no sucedió ni en los peores momentos de la Guerra Fría…

¡Creemos que la libertad de expresión siempre debe ser respetada!

No importa lo que digan, a quién digan o a quién defiendan. ¡La libertad importa!

En@Cabildo_UYEn pic.twitter.com/rvknyB9oEQ

– Gen. Guido Manini (@GuidoManiniRios) 2 de marzo de 2022