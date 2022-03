Álvaro Arroba y Gonzalo García Pelayo, responsables de Gong.

Sello Publicado por Gong acaba de llegar a Argentina con la propuesta diversa y a la vez muy específica que busca “restaurar los tesoros que están a la vista y nadie los ve” y encontrar “primeros autores”, decirle a un crítico de cine español Álvaro Arroba y su compatriota Gonzalo García PelayoEl productor musical que fundó el rock andaluz en los años 70 se hizo famoso en los 90 por ganar millones eliminando las ruletas de todo el mundo estudiando probabilidades con su familia.



Nacido a finales de 2020 en España, Gong Editorial llegó a Argentina a fines de 2021, con tres apuestas. El más fuerte abre con “Sibila”, novela portuguesa Agustina Bessa-Luis (1922-1945), un escritor en español casi desconocido que tiene un impacto cultural en Portugal, que algunos comparan con Fernando Pessoa.



Pero quizás lo más llamativo de esta etiqueta es la idea “Pide libros a personas que nunca han escrito una línea, compuesto una canción o grabado nada, pero que visten arte”resume Pelayo. “Estamos intentando construir nuevos cánones y acabar con los del pasado”muestra Arroba.



Otro libro que circula es “Política de los actores”ensayo de un cineasta francés de la nouvelle vague Luc Moulet (París, 1937) publicado en 1993 y ahora traducido al español. El título hace referencia a la “política de autoría” nacida en Francia en la década de 1950, destaca el trabajo de un director de cine -en respuesta a una forma de entender el cine de Hollywood ligado al género, productor e intérprete- pero al tiempo. creó sus propios monstruos, devaluando el trabajo colectivo y la presión industrial.





Algunas de las publicaciones que estarán en la 46 Feria del Libro.



“ciudades imposibles”también cineastas daniel villamedianaes otra sugerencia, una especie de sincronización de la llegada de Colón a América, que se basa en una premisa divertida: ¿Qué pasaría si Colón, en lugar de llegar a América, encontrara todas las hermosas islas que aparecían en los libros y mapas medievales que deseaba conocer? “Disfruto mucho viendo dónde colocan este libro en las librerías argentinas porque lo encontré en Historia, Ciencia Ficción y Narrativa”.dice Arroba sobre las primeras letras que complementarán las cinco colecciones que tiene previsto lanzar el sello: Nuevas voces, Ucronías de autor, Anachronías, Nueva pikareska e Incunables.



Restauración del espíritu de la extinta Gong original, recordada editorial española creada por García Pelay a mediados de los años 70, durante la salida de Franco, donde publicó voces como Víctor Jara, Silvio Rodríguez y luis eduardo auteeste consejo editorial tiene actualmente un correlato musical y cinematográfico dentro del cual entre abril de 2021 y 2022 se propuso realizar 11 películas.



Una de las películas de este plan 11 iba a rodarse en Siberia. Viajaron el mismo día que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y decidieron quedarse en España. Otra de esas películas es “Pensamiento Rebelde” y ese titulo “Incluye el espíritu de tres iniciativas, son todas denuncias de posiciones políticamente incorrectas”, dice García Pelayo, advirtiendo que en el editorial no es obligatorio pertenecer a esta religión.



“Tratamos de mostrar la idea actual, la que realmente está en la calle, no solo la nuestra”dice sobre la incorrección que caracteriza a la película “Pelay”Romántico negocio familiar que no se sienta a la ruleta en todo el mundo. la cancion de Joaquín Sabina “19 días y 500 noches” Hable al respecto: “Y yo era tan torero en los callejones del juego y del vino que ayer me echó el portero del Casino de Torrelodones”.



Los conocían en los casinos y no los dejaban entrar, pero si pasaban y los encontraban, no los dejaban jugar. “Intentamos que nos echaran a la fuerza, que los condenaran por coacción”cuenta.



“Los libreros argentinos promedio son más educados y eruditos que los españoles, te metes en la literatura y no sales, pasa en España, pero no tanto. Los libreros me dijeron que vieron un alza en las ventas en una pandemia año que no esperaban”. Álvaro Arroba



Si el origen conceptual de la editorial se vincula con la construcción y reformulación de cánones literarios, el práctico se vincula con “Consulta de números primos” llevó a García Pelayo a “invertir en criptomonedas” y “retorno discreto a las apuestas” le permitió “volver a ganar suficiente dinero para pagar el proyecto”asegura el fabricante que se ha enfrentado a un miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez Reverteen proceso de plagio.



Télam: ¿Qué vínculo une a los editores con Argentina?

Gonzalo García Pelayo: El único lugar al que viajé más que Argentina fue India. No recuerdo por qué vine por primera vez, fue en los 90, probablemente como turista, pero el país, la música y las mujeres me amarraron a este país. No soy original, pero siempre he comentado medio en broma medio en serio que después de los Beatles, me gustan más Los Chalchaleros del mundo.



T: ¿Argentina es la puerta de entrada a América Latina, has pensado en traducciones para ganar un gran posicionamiento brasileño?

Álvaro Arroba: Estamos ahora con “Sibila”, una novela del siglo XIX de Bella-Luis, junto a Pessoa, un gran escritor del siglo XX con solo obra traducida. Había un tesoro excavado allí, a los ojos de todos, que nadie atrapó, y decidimos exponerlo. Hemos comprado los derechos de varias novelas, y este año tenemos previstas tres ediciones de este escritor, que cada año se postulaba al Premio Nobel. En el verano tendremos “Principio de Incertidumbre”, la primera parte de la trilogía “La Joya de la Familia”, en una adaptación cinematográfica de Manoel de Oliveira, y también queremos publicar su correspondencia con el escritor argentino Juan Rodolfo Wilcock. Esperamos que arranque mucho en Argentina gracias a la calidad de lectores que tiene. Son mucho más eruditos que el lector medio español de clase media por el poco poder adquisitivo que hay.



P: ¿Cómo describiría el mercado editorial español y cuáles son las diferencias más valiosas con el argentino?

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO: Llevamos menos de año y medio con la editorial en España, no podemos darte conclusiones importantes. Con la pandemia todo es muy especial, se abrieron varias librerías pequeñas en Argentina, que tenían un montón de parroquias en el barrio, librerías que no tenían por qué tener bestsellers, pero que tenían este tipo de libros y los conocían muy bien. El librero argentino promedio es más culto y erudito que los españoles, hablas de literatura y no sales, pasa en España, pero no tanto. Los libreros que vieron un aumento en las ventas de la pandemia me dijeron que no lo esperaban.



T: Decidieron crear una pequeña editorial con “libros bajo demanda”, ¿qué significa eso?

GGP: Tomamos libros de personas que están presentes, y si tienen presencia, asumimos que también tendrán presencia de escritura, entonces les encargamos un libro, para su sorpresa que nadie les ha dicho nunca que escriban, una buena primer libro que puede ser muy vivencial y totalmente acorde con la personalidad del autor. De esta manera tratamos de revivir una de las líneas clásicas más importantes de la literatura española, que es la picaresca, con gente que ahora vive en un mundo de lo que se puede llamar una nueva picaresca.



AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO: De hecho, lo hicimos en el cine, le pedimos películas a gente que prácticamente no hizo cine, o al menos no lo hizo explícitamente, y encontramos auténticos líderes, creo que a nivel mundial, como en el caso de Argentina. Lucia Seles, la mejor que he visto en mucho tiempo. En la colección de Ciudades sin Mapa, el peruano Fernando Iwasaki publicará “Sevilla sin Mapa” y estamos preparando “Buenos Aires sin Mapa”, escrito por Javier Portafogo, Director del Bafici, fruto de los innumerables paseos que ha realizado . cada mañana en silla de ruedas con su novia, por todos los bares del centro y las fotos que hacía con su I-phone. No será lo único argentino: nos planteamos publicar libros de trabajo intactos de Lucia Selesová, algo indecible, en el espíritu literario de Robert Walser y Kafka. Hay mucha gente que son obras de arte que no han escrito un verso, compuesto una canción o grabado nada, duende que decía García Lorca: hablas tan bien y tienes gestos de tanta originalidad, potencia, etcétera. una autenticidad que puedes imitar cuando te regalamos un bolígrafo. El objetivo es replicar el arte del libro que existe en las personas.



T: También hablaron de llamar “autores cercanos”, ¿cómo sería?

GGP: Hay gente que no se imagina bebiendo con un genio. Siempre pienso que me puede pasar a mí, y muchas veces he tenido razón, pero es difícil para la gente, es difícil atribuirle la importancia del valor universal a alguien cercano. Si hablamos de Seles, verán si en 10 años no será una de las figuras más importantes del cine mundial, ¿por qué alguien que acaba de desayunar con nosotros en el bar no puede tener las mismas habilidades brillantes que Orson? pozos? Cars, Labordeta, Rodrigo de Triana me parecieron extraordinarios desde el primer momento. Hago la misma apuesta con muchas editoriales, espero que si me encuentro a James Joyce en el bar, no me lo pierda.