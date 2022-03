Del intento de “tregua” a la amenaza de una “cuota de sangre” para eliminar al Castilla

Foto de archivo: AFP

Retrocede el “cese al fuego” entre el oficialismo y la oposición en Perú, anunciado por voceros del partido hace una semana Nuevos llamados a la destitución del presidente Pedro Castilloesta vez acompañado de una advertencia de que tendrá su “cuota de sangre”.

Los analistas que han visto eso “tregua” no superará el 8 de marzo, cuando el Gabinete de Ministros buscará expresar la confianza en el Congreso, no haber alcanzado: los tambores sonaron antes de lo esperado e incluso más fuerte.

El detonante fue una empresaria karelim lopezuna cabildera que, en medio de acciones fiscales en su contra, pidió el beneficio de una “cooperación efectiva” para destapar supuestos secretos de corrupción en el ámbito gubernamental.

El informe tuvo una fuerte respuesta. Pronto se hizo evidente que López, entre otras cosas está dispuesto a declarar sobre la supuesta existencia de una red que ocasionalmente procesa pedidos del Ministerio de Transporte, con el apoyo de Castillo.

Según denuncias atribuidas al promotor de empresas privadas, en esta red hay sobrinos y otros jefes de Estado cercanos.

Sin embargo, aún no está claro el alcance de su testimonio, pues su abogado, César Nakazaki, ya ha negado unas declaraciones que la prensa atribuyó a su defendido.

jefe de gabinete Aníbal Torrestrató de restarle importancia al problema: “No es una colaboradora eficaz, sino una colaboradora ambiciosa (una persona con la que se obtienen beneficios delictivos a cambio de información clave). Los hechos que proporciona deben ser confirmados.“.

Pero este informe obligó a los partidos de derecha a renovar la idea Recordar de inmediato al presidente, que en menos de ocho meses ha acumulado numerosas sospechas utilizadas por sus opositores.

En ese contexto, Diario Uno publicó un conversatorio virtual en el que el diputado más activo por vacancia (recurso), Jorge Montoyael lo admite la violencia pudo haber ocurrido.

“La vacante será complicada. No será como (Martín) Vizcarra (retirado en 2020) o (Pedro Pablo) Kuczynski (que renunció en 2018 cuando era inevitable que se retirara). Esta vacante tendrá su cuota de sangre“Almirante retirado le dijo a los partidarios de Montoya”.

Un miembro del partido ultraconservador Renovación Popular no intentó apelar cuando se difundieron los audios: “Castillo tiene el apoyo y está llamando a la gente a que venga a defenderlo. intercambio de sangre, conflicto, confrontaciónDijo en una entrevista.

para profesionales, Las declaraciones de Montoy son peligrosasprincipalmente por sus vínculos con militares retirados, que presuntamente pertenecen a grupos de extrema derecha que llevan meses cometiendo actos de violencia.

“(Montoya) crea y situaciones de zozobra y pánico, por lo que militares retirados y grupos de ultraderecha se marchan (como La Resistencia o Los Combatientes) y derrocar al gobierno”, respondió el abogado Juan José Quispe de la ONG Instituto de Defensa Legal.

investigador social louis hallazicitado en Diario Uno, consideró que el diputadoviola el orden democrático y llama a un golpe de Estado sangrientoDentro de la “escalada fascista”.

Hace una semana, Montoya, quien dice participar en una cruzada contra el “comunismo”, se sorprendió al sumarse a voces que hablaban de un cese al fuego. Eran los días en que se veía a congresistas de derecha abrazados a fotos de compañeros del partido gobernante Perú Libre.

En su momento, los analistas advirtieron sobre la fragilidad de una “tregua” motivada únicamente por la necesidad de justificar un voto de confianza al gabinete de Torres, a pesar de las dudas que suscita.

Y la maniobra viene con un regalo griego: si esta votación es rechazada, todos los ministros deben dimitir. Sin embargo, este sería el primer rechazo a una moción de confianza, y según la constitución, el ejecutivo puede cerrar el legislativo en una segunda. En otras palabras, el Congreso tendría una soga alrededor de su cuello.

El ruido generado por López pronto devolvió la atención a un gobierno debilitado no solo por una permanente ofensiva opositora, sino por los Aliados, Los “errores no forzados” de Castillo. El armisticio estalló.

Este apretón de manos no permite que la oposición radical supere su gran obstáculo: no hay condiciones en el Congreso para obtener los 87 votos necesarios (de 130) para una vacante. La derecha con 43 votos no logra sumar a su causa el centroderecha y el centro, que tienen 45. El resto es de izquierda gobernante.

Peor aún para las cuentas de provocación: la denuncia contra la supuesta red de corrupción atañe a tres congresistas del Partido Acción Popular (AP), de centroderecha, quienes, según López, están involucrados en las irregularidades.

La mayoría de los miembros del club acciopopulista (15 miembros) parecen haberse cerrado en torno a sus compañeros Juan Carlos Mori, Raúl Dorote y Carlos Zevallos -independientemente de la investigación interna del partido- con quienes la variante evaporante de 87 votos es mas evaporada.

“Queremos confirmar que no habrá ningún Manuel Merino II en Acción Popular”, dijo el vocero de AP Darwin Espinoza, citando a su colega de partido, quien no pudo consolidarse como presidente tras la destitución de Vizcarry. Hizo hincapié en que su partido no apoyaría la vacante a menos que tuviera una base sólida.

Merino pertenece a la facción interna de AP, ideológicamente cercana a la derecha radical. También está la actual presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, eventual sucesora de Castillo en caso de vacancia, ya quien Espinoza acusa de “apresurarse” a asumir el gobierno.

La próxima vuelta entre el Gobierno, que se estima tiene cerca de un 70% de rechazo, y el Congreso, que superará el 80%, será el martes con Torres en una “guerra”, no el clima de alto el fuego que se pretendía.