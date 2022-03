“Bajo el cielo abierto”: una linda historia con una motivación altruista para filmar

Miwa Nishikawa, cineasta.

Entre sus obras, “Under The Open Sky” de Miwa Nishikawa, el Festival de Cine Japonés presenta una emotiva historia sobre un niño interior que sobrevive en la piel de un ex convicto y también en la piel del director que realizó la película. con miras a que el libro en el que se basa sea reeditado y conocido por el público y esté disponible de forma gratuita hasta este domingo en jff.jpf.go.jp

“La novela fue escrita hace más de 30 años. Cuando me enteré de la muerte de Ryuzo Saki, tuve la oportunidad de conseguir este libro en versión usada. Me pareció una novela excelente, única en su género”.Nishikawa, una escritora graduada, le dijo a Télam desde su tierra natal.

“En Japón”, explicó, “hace mucho tiempo que no se imprime el libro y nadie lo recuerda. Si se filmara este trabajo, los editores lo reeditarían y le darían una oportunidad a mucha gente. Esa fue la primera motivación. para hacer la película.

Nishikawa, quien dice disfrutar del cine del dúo Cohn-Duprat, se pronunció en un reportaje sobre un momento que vive la cinematografía japonesa, que dice no tiene mucha perspectiva porque le interesan los jóvenes en el anime o el cine comercial. “Siento que la posición en la empresa de cine con actores reales es muy baja en Japón. Creo que se valora como un ‘hobby’ y no se convierte en una herramienta económica o cultural”.

Koji Yakuso, personaje central (Foto: Ryuzo Saki / 2021-Comité de Producción “Under the Opern Sky”)

Una declaración que llama la atención de grandes directores del país, como Yazujiro Ozu, Takeshi Kitano o Ryusuke Hamaguchi, la nominada al Oscar “Drive My Car”, quienes representan la tradición “Under…” arcos.

La película de Nishikawa sigue los últimos años de Mikami, quien fue miembro de la mafia japonesa yakuza (aunque él niega que lo fuera), quien sale de prisión por asesinato después de 13 años. Pronto se sabrá que este crimen comenzó como un acto de legítima defensa para convertirse en un verdadero asesinato, gracias al impulso violento con el que lo cometió.

“Cuando hice la encuesta, todos los ex presos estaban tranquilos, pero muchos me dijeron que en realidad eran como si fueran un ‘calentador de agua instantáneo’. Muchos de ellos lamentaron haber pasado su juventud sin la atención adecuada, así que me pareció bien”. . ” por el ambiente en el que crecieron”, dijo.

La reinserción de Mikami en la sociedad es una auténtica prueba, aunque no puede prescindir de amigos que le echan una mano: desde un viejo conocido hasta un abogado de servicios sociales, pasando por un cajero de supermercado y un joven periodista que quiere escribir una historia sobre él. . Sin embargo, su pasado, reflejado en sus antecedentes penales, es un gran obstáculo que difícilmente podrá superar.

Conversacion

Télam: La película no trata solo de la reinserción social, sino también del niño que todo adulto lleva dentro.

Miwa Nishikawa: Si yo pienso lo mismo. Las personas comúnmente entierran el orgullo, los deseos, las dudas o incluso el sentido de la justicia que tenían cuando eran niños, en un esfuerzo por “hacerse adultos” e integrarse a la sociedad. Creo que Mikami es un personaje sacrificado para mostrarnos lo difícil que sería exponer a nuestros niños interiores a la vida cotidiana práctica. Es retratado como vergonzoso y ridículo. Cada vez que el personaje masculino de Mikami experimenta una situación dolorosa, se revela la inmadurez de la sociedad. Las personas que asesinaron a su “niño interior” experimentan sentimientos represivos, ira e ira hacia las personas que no los asesinaron. He sumado al papel de productor de televisión los sentimientos de las personas que están tratando de sobrevivir en los mecanismos de la sociedad y postergando lo razonable para priorizar las estrategias de supervivencia.

T: Hay una escena en la que unas hermanas se burlan de una persona discapacitada y, sin embargo, Mikami está de acuerdo con ellas. ¿Hasta qué punto es bueno seguir lo que demanda la sociedad, pero hemos perdido nuestra individualidad?

Minnesota: Dependiendo de la situación, hay muchas oportunidades de perder la individualidad. Pienso que si bien podemos ser vencidos por las relaciones humanas en un asilo de ancianos, es mucho más frecuente que tengamos que alejarnos de nuestras creencias, a veces sin darnos cuenta, ante las emergencias, conflictos y cambios que demanda la sociedad. La gente tiene miedo a la soledad y los juicios basados ​​en este miedo pueden conducir a una pérdida irreversible. Seguramente no hay persona que pueda afirmar que nunca ha modificado o traicionado sus creencias. Creo que los adultos están siendo probados sobre cómo recuperarse de los errores causados ​​por este comportamiento. Creo que la cinematografía, la literatura y la filosofía existen para difundir sabiduría, para indicar que es extraño que todos piensen lo mismo, o para señalar que hay que dedicar tiempo a reconectar y mejorar el entorno.

T: En cuanto al festival, ¿qué crees que puede aprender el público argentino sobre la cultura japonesa a través del cine?

Minnesota: Creo que si hay obras que están recortadas de la realidad de la vida cotidiana en Japón, también hay obras con contextos más fantásticos que solo pueden aparecer en una película. A mí me gustan las películas de Marian Cohn y Gaston Duprat, y no siento nada, así que me gustaría que todo el mundo encontrara películas en las que se sintieran cerca unos de otros.

Con respecto al cine japonés, su colega Shion Sono dijo que sentía que las películas no se consideraban un evento artístico en Japón. Al mismo tiempo, eres bastante escéptico sobre los jóvenes y el cine en Japón.

Minnesota: El costo de producir obras que se presentan en todo el mundo es bajo, las condiciones de trabajo y filmación son desfavorables y los salarios son bajos. Los cines y las instalaciones de arte han sufrido un golpe aún más fuerte por el coronavirus, y la educación no brinda la posibilidad de que los niños entren en contacto con las llamadas películas de género artístico. Me siento desesperado y con mucho miedo de que no haya futuros cineastas. Me temo que el barco eventualmente se hundirá a menos que nuestra generación encuentre formas de detener la desaparición de lugares y oportunidades donde las personas entran en contacto con películas de varios géneros. Aunque no hay lugar para mí en el mercado cinematográfico japonés como este, aún sin estar en el centro de atención, planeo seguir trabajando en lo que esté a mi alcance. Porque cuido a mi niño interior.