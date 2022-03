Vox y Le Pen son acusados ​​de ser aliados de Rusia

Con la invasión de Ucrania, la imagen del presidente ruso Vladimir Putin se convirtió en una especie de abrazo de oso para los políticos de ultraderecha de España, Vox y Francia, Grupo Nacional cuyos líderes hacían campaña con la imagen del presidente. Ahora se acusa a los rusos de ser aliados del Kremlin.



En España, los grupos de izquierda Más País y Unidas Podemos -aliados del PSOE en el Gobierno- acusaron a Vox de ser aliados del presidente ruso.



“Putin es uno de los tuyos”, dijo el miércoles a Vox el diputado de Más País, Iñigo Orrejón.en la Cámara de Diputados, en la que se abordó el papel de España en relación con la invasión rusa de Ucrania.





“Les digo con calma, dada la gravedad del momento, ni con toda la exageración, señores de Vox, ni con todo el alboroto, pueden hacer olvidar a los ciudadanos españoles que el señor Putin es uno de ellos”, dijo Errejón. para el líder de Voxu, Santiago Abascal, que no se quedó sin sede.



Y agregó: “El señor Putin es de la Internacional del Odio, de (Jair) Bolsonaros, de (Donald) Trump y de (Marine) Le Pen, que ayer se comió un millón y medio de volantes porque tenía fotos de Putin. Putin es uno de ellos”.



si bien Vox publicó su postura crítica sobre Rusia y el pasado lunes llamó a “frenar la invasión”el partido ultra ha recibido más críticas en la misma línea que el caso del portavoz de Unidas Podemos PPablo Echenique, quien acusó a Abascal de ser “el emisario de Putin en España”.

‼ @Santi_ABASCAL Pedro Sánchez responde con severidad:

“Los aliados de Putin en España están en su gobierno. Por eso tú y tu gobierno no sois fiables, no sois dignos de confianza y no sois respetados en el mundo”. pic.twitter.com/8fvz1ggRRR

– VOX 🇪🇸 (@vox_es) 2 de marzo de 2022