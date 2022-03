Uno de los detenidos por violación en grupo sumó otra denuncia por maltrato

Y 21 años condenó una de las seis detenciones por violación masiva en el barrio de Palermo abusó sexualmente de ella mientras los dos adolescentes estaban en una fiesta en Buenos Aires, Munroinformó la propia víctima y fuentes policiales y judiciales.

“No le dije a nadie en ese momento, lo cancelé y tenía mucho miedo de estos mandatos sociales, que nos hacen creer que pensamos que lo provocamos”, dijo la joven a Telefé Noticias, y agregó. : “Era muy difícil hablar de eso, tenía mucho miedo del ‘qué dirán'”.

la denuncia fue confirmado por fuentes policiales y judicialesquien aseguró que la presentación se realizó en las últimas horas en la Comisaría de la Mujer y la Familia Vicente López y que fue entregada a la Fiscalía de San Isidro y a la Fiscalía de Menores, a cargo de la Fiscal Silvia Gremes, quien fue ya imputado, actualmente adulto, este episodio ocurrió cuando tenía 15 años.

“Desafortunadamente, pensé que yo tenía la culpa, que lo causé y que fue mi culpa”.confirmó el joven denunciante, quien al momento del incidente el tenia 14 años.

La joven recordó que había conocido al violador en un club vecino de Munro, donde ella y un grupo de amigas compartían actividades deportivas “desde los once o doce años”.

El episodio ocurrió el 30 de diciembre de 2015 cuando ella y un joven asistieron al cumpleaños de un conocido en una casa de Munro, Buenos Aires, en el conurbano noroeste.

“Lo saludo, empezamos a hablar y en un momento me agarra del brazo, me quiere tocar y le digo que no, había mucha gente ahí y no me sentía bien. Al final, me afecta lo mismo. Cuando pude corrí y me fui con mi grupo de amigos y no le dije a nadie”, explicó.

“Unos años después, después de ver muchas movilizaciones, quise condenarlo, pero pensé ¿es qué? Si no tengo pruebas, estas son mis palabras contra las suyas.. En ese momento lo compartí con mis amigos muy cercanos, que compartían grupo con él”, agregó la joven, quien tuvo que seguir cruzando a su violador por el barrio porque ambos vivían en la misma zona.

“Lamentablemente me lo seguía cruzando porque visitábamos los mismos lugares y la misma gente, me incomodaba, trataba de no curarlo, pero de vez en cuando tenía que hacerlo porque no tenía muchas opciones”. él dijo.

Sin embargo, En las últimas horas, tras ampliar imágenes de la violación grupal en Palermo y fotografías de los detenidos, la joven vio el rostro de su violador, por lo que le pidieron que lo denunciara..

“No podían creer que estábamos hablando de la misma persona”. Y pasó mucho tiempo”, dijo la niña, y agregó que cuando sufrió el abuso, el agresor “no estaba drogado ni borracho”.

“Cuando lo vi (en la televisión), supe que podría pasar porque siento que el violador tiene esa mente y nunca la cambiará. Quiero justicia, de verdad quiero que cumpla su condena. Yo lo vi, me impactó, la verdad es que lo hice muy mal por culpa de la chica. No sé quién es, pero sé que necesita ayuda y estoy aquí para todo lo que necesite”.se acabó.