Rusia intensificará su ofensiva en Ucrania y la seguirá “hasta conseguir los objetivos”

Rusia sigue avanzando sobre territorio ucraniano. Foto: Búho de Twitter



Ante la medida de Rusia, el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, intensificó el martes los llamamientos para apoyar a los aliados occidentales para “detener” la agresión rusa.



Al menos 18 personas murieron y 26 resultaron heridas en una redada en el distrito residencial de Kharkov, informó el servicio de emergencia ucraniano en Facebook y publicó fotos de sus miembros interviniendo en el edificio dañado.



Pronto, proyectiles alcanzan edificios gubernamentales en la plaza principal de la ciudadcondenó al gobernador regional Oleg Sinegubov, quien calificó el ataque de “criminal”.



Un ataque con cohetes sacudió la sede administrativa de Kharkov.



Kharkov es una ciudad con 1,4 millones de habitantes y una gran población de habla rusaque está muy cerca de la frontera rusa.



En Kiev, el atentado alcanzó la torre de televisión y se cobró cinco vidas y cinco heridos, además del memorial, que conmemora el asesinato de miles de judíos por parte del nazismo.



“Las cadenas no funcionarán por un tiempo”pero los sistemas de “alivio” permitirán que algunos televisores reanuden sus transmisiones pronto, sugirió el Ministerio del Interior.



Volaron una torre de televisión en Kiev VER VIDEO



Previamente, Rusia ha advertido que atacará la infraestructura tecnológica de los servicios de seguridad de la capital, y ha pedido la evacuación de los civiles que viven en la zona.



Imágenes satelitales de la empresa estadounidense Maxar, por su parte, captaron una columna de 64 kilómetros de largo Vehículos rusos y artillería avanzando hacia Kievque permanece bajo asedio.



La vanguardia de este convoy ya estaba cerca del aeropuerto Antonov, a unos 25 kilómetros de la capital.



En previsión de este progreso, el ejército ucraniano trasladó sus instalaciones al oeste y al norte de la ciudad, mientras que las milicias ucranianas instalaron barricadas improvisadas y señales de tráfico electrónicas programadas para advertir a los rusos que serían “saludados”.



Sin embargo, algunos milicianos huyeron junto con el éxodo masivo de civilesLa agencia AFP informó al respecto.



En el frente suroeste, las tropas rusas y las fuerzas separatistas de habla rusa han logrado unirse en la estratégica región costera del Mar de Azov, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenko.



Comandante de las fuerzas separatistas del territorio de habla rusa de Donetsk, Eduard Basurin dijo que Mariupol, una ciudad portuaria estratégica en el Mar de Azov, estaría “completamente rodeada” este martes.



Volnovaya, una ciudad de 20.000 habitantes a una hora en coche al norte de Mariupol, ha sido “destruida”dijo el gobernador ucraniano de la región de Donetsk, Pavlo Kirilenko.





Rusia espera más ataques contra Kiev a medida que avanza un convoy de más de 60 kilómetros de artillería VER VIDEO



Mariupol y Volnava se encuentran entre el territorio gobernado por rebeldes separatistas de habla rusa del este y la península de Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014.



En el frente sur el ejército ruso avanzó hasta las puertas de Kherson y comenzó a instalar un puesto de control en la entrada, condenó a Igor Kolikhaiev, el alcalde de la ciudadque buscaba animar a la población y llamaba a la “calma” y no a la “provocación” del enemigo.



Rusia continuará su invasión de Ucrania “hasta que se logren los objetivos”, dijo el ministro de Defensa, Serguei Shoigu.tras el primer diálogo entre los dos países el lunes.



“Es esencial para nosotros proteger a la Federación Rusa de la amenaza de guerra que representan los países de Occidente, buscando utilizar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país”, dijo, citado por la agencia de noticias Sputnik.



“Quiero enfatizar que los ataques solo están dirigidos a instalaciones militares y se llevan a cabo exclusivamente con armas de alta precisión”.agregó, a pesar La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registra al menos 102 civiles y 304 heridos desde el comienzo de la guerra una cifra muy inferior a la publicada por las autoridades ucranianas (352 civiles muertos).



El ministro negó que las fuerzas rusas se estuvieran concentrando en infraestructura civil o residencial, y aseguró Las fuerzas ucranianas los usan como escudo para protegerse contra los ataques de Moscú.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho las mismas acusaciones, lo que hace temer un aumento de los ataques en las zonas urbanas.



La lucha continúa en Ucrania con muchos frentes abiertos en Kiev, Kharkov y Mariupol. Foto: AFP



Las Representaciones de los Gobiernos de Ucrania y Rusia mantuvieron este lunes la primera reunión, en la que al parecer se discutieron al menos “algunos puntos” que podrían conducir a futuros acuerdos sobre la crisis en la ex república soviética y que seguirán discutiéndose en la “segunda ronda”, sin fecha confirmada.



Una fuente rusa le dijo a la agencia de noticias estatal rusa Tass las negociaciones continuarán el miércoles, pero Kiev aún no ha ratificado la información.



por su parte El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dymtro Kuleba, dijo a su homólogo chino, Wang Yi, que su país estaba dispuesto a continuar las negociaciones con Rusia, y en ese sentido pidió “la mediación de China”. “Lograr un alto el fuego”.



Situación “Parece que va camino de convertirse en la mayor crisis de refugiados de Europa de este siglo”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que estima que 677.000 personas han huido del país. y un millón de desplazados internos.



Ante un conflicto prolongado Zelenski insistió en una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Bidenen necesidad de “detener” la invasión rusa lo antes posible.



El líder ucraniano también se dirigió al Parlamento Europeo por videoconferencia y reiteró su llamado a que Kiev se una a la Unión Europea (UE) de inmediato.



“Europa será más fuerte con Ucrania en el medio. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos demostrado nuestra fuerza (…), así que demuestren que están con nosotros, demuestren que no nos dejarán”, dijo en un discurso dramático, aplaudiendo al plenario.



La UE acusó a Rusia de “terrorismo geopolítico” y advirtió que el destino de Europa estaba en juego por la invasión de Ucrania.



27 países del bloque El martes, RT y Sputnik decidieron prohibir los medios estatales rusos y permitieron la exclusión de “algunos bancos rusos” del sistema de mensajería interbancaria de Swift.



Estados Unidos, Europa y los Aliados ya han tomado una serie de medidas sin precedentes para castigar a Moscú, desde la prohibición de Swift a través de bloqueos de divisas hasta sanciones individuales contra las élites políticas, gubernamentales y empresariales de Rusia.