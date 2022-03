Oportunidades y desafíos de la comunidad educativa en la nueva etapa

El inicio del ciclo de formación 2022 se presenta como una característica de plena asistencia, tal como lo abordan las autoridades nacionales y las jurisdicciones correspondientes del país.

Luego de dos años de condiciones difíciles generadas por diferentes momentos de la pandemia, es necesario detenerse y reflexionar sobre algunos de los desafíos que tiene que enfrentar la comunidad educativa, diferenciar los diferentes niveles, modalidades así como la diversidad geográfica, cultural, socio- escenario económico, entre otros, educativo.

La primera consideración común a todas las instituciones educativas es garantizar las medidas de protección de la salud y evitar confundir la presencialidad plena con el desconocimiento de las pautas dictadas por la validación científica y ética y el respeto a la salud común.

Después de aclarar este aspecto esencial, me gustaría reflexionar sobre la cuestión que formulamos en relación al sector adolescente y cuyo espacio institucional predominante es la escuela secundaria.

En un resumen muy acotado, propongo examinar los desafíos de la comunidad educativa en tres ejes de análisis: a) Desarrollo de contenidos curriculares, b) Fortalecimiento de vínculos, c) Lecciones aprendidas de buenas experiencias adquiridas durante la pandemia y especialmente durante la ASPO.

A) Las autoridades docentes, al validar sus respectivas disciplinas y competencias, deben avanzar conocimientos cercanos a las realidades cotidianas de sus estudiantes, buscar reducir las brechas que se han ampliado durante la pandemia y crear un campo de trabajo inclusivo. , con espacios para escolta y asistencia mutua. La Universidad Nacional de Educación y otros centros de estudio han realizado importantes aportes, demostrando que reconocer al estudiante como sujeto de derechos contribuye a un mejor aprendizaje y convivencia.

B) Cuando hablamos de estrechar lazos, es ante todo reconocer el valor de la palabra de los estudiantes, de sus experiencias y de su creatividad, para que en periodos de aislamiento de mayor intensidad se logre construir diferentes estrategias de lazos personales y grupales. a través de redes virtuales. Esta realidad se puede identificar en una amplia heterogeneidad socioeconómica, algunos con disponibilidad tecnológica y un alto porcentaje de nuestros adolescentes, aproximadamente el 50% por debajo de la línea de pobreza con muy limitadas oportunidades de comunicación virtual.

En ambos sectores, los adolescentes no abandonaron su construcción de vínculos, por el contrario, se observó su multiplicación. La escuela en esta etapa debe tomar muy en cuenta a quienes se han alejado de la continuidad educativa en este contexto, siendo las razones amplias, pero sin duda el mayor condicionante está relacionado con las condiciones socioeconómicas de la familia. Los esfuerzos de reconexión forman parte de la estrategia socioeducativa actual.

C) Enfatizar y promover las lecciones aprendidas de las buenas prácticas significa apreciar lo que no siempre ha sido lo suficientemente visible. Sería una omisión muy grave no saber que miles de educadores en áreas urbanas, periféricas o rurales, e incluso en áreas remotas, han ampliado su tarea habitual de restablecer y mantener vínculos sociopedagógicos de nuevo tipo.

Las familias también se sintieron protagonistas de esa conexión original en diversas complejidades y quizás no quieran romperla en este comienzo.

La propia escuela, cuando tuvo que despejar las aulas, abrió espacios de detención, apoyo y escolta, desde la distribución de alimentos hasta el centro de vacunación. Aún podrían mencionarse experiencias, algunas de las cuales pueden ser la base para deconstruir una estrategia educativa para adolescentes y jóvenes, en la que reconozcamos que educadores, estudiantes, familia y comunidad necesitan mantener un vínculo de cooperación y confianza mutua.

Norberto Liwiski es Vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2003-2007), Presidente de CODESEDH – Comité de Salud, Ética y Derechos Humanos, y Presidente de DNI – Defensa de los Niños y Niñas Internacional, Argentina.