La Fundación Igualdad homenajeará a Pedro Almodóvar y al activista Jordi Petit

Pedro Almodóvar, que acaba de publicar “Madres Paralelas”.

los Fundación IgualdadONG argentina que trabaja por los derechos de la diversidad sexual entregará premios a cineastas manchegos en Madrid, España, este viernes Pedro Almodóvar ya Jordi PetitActivista con más de 45 años de experiencia.



Con el precio de la igualdad “Es un homenaje a la lucha histórica de la comunidad LGBTIQ+ a nivel mundial por lograr la igualdad de derechos y la no discriminación, para contribuir a la transformación social, cultural, ambiental, económica y política en la búsqueda de un mundo más democrático, justo y mundo libre. e incluyendo “, le dijo a Télam Pedro Paradiso Sottilepresidente de la organización.



Lo dijo una activista madrileña la entrega de premios tendrá lugar en la sala del Teatro Off Latina de la capital española como parte de una gira internacional de “Reconversos”, que destaca y condena las mal llamadas “terapias de conversión” contra las personas LGBTIQ+ que siguen existiendo en todo el mundo.



La obra ya fue presentada en Colombia y Dinamarca y parte del equipo de arte es parte de la fundación.



“Hemos decidido inaugurar nuestros premios con dos personas que representan nuestros ideales: Pedro Almodóvar y Jordi Petit”dijo Paradiso Sottile.



Petit es miembro de la junta directiva de la Fundación Igualdad, un histórico activista por los derechos LGBTIQ+ en Europa.



“Queremos reconocer a quienes luchan por la igualdad y la no discriminación en materia de memoria histórica, derechos humanos, género y diversidad, personas comprometidas y pioneras en todo el mundo con estos principios, para promoverlos y hacerlos cumplir en todos los rincones de el mundo.”agregó el presidente de la ONG.



También enfatizó el “valor” que se supone que este premio internacional provenga de América Latina.



“Uno de nuestros objetivos es mantener una memoria histórica, y lo llevamos haciendo desde el año pasado izando la bandera del Frente de Liberación Gay. Jordi tiene 45 años de activismo y es uno de los impulsores de campañas y organizaciones LGBTIQ+. “compartido por Paradiso Sottile.



Almodóvar “A través del arte y la cultura contribuye a la necesaria transformación moral, cultural y política del mundo con el mensaje del odio y la guerra”.



La última película del cineasta, “Madres Paralelas”, se contextualiza en el proceso de la memoria histórica en España.



“Estamos más felices, más orgullosos que nunca por lo que hemos conseguido”subrayó el activista argentino.