El futbolista ruso Artem Dzjuba pidió que no haya “doble metro”

Artem Dzhuba exigió que no haya “doble rasero” a la hora de sancionar a los deportistas tras la eliminación de Rusia. (Foto por Maximiliano Luna)

capitan de la seleccion rusa de futbol, artem dzyubapidió que no haya “doble rasero” en cuanto a la sanción de deportistas tras la exclusión de Rusia de los playoffs del Mundial de Qatar 2022, entre otros, la suspensión, y respondió al futbolista ucraniano Vitali Mykolenkoquien lo acusó de guardar silencio durante los ataques a su país.

“Hasta hace poco, era reacio a comentar sobre lo que estaba pasando en Ucrania. No quería hacerlo, no porque tuviera miedo, sino porque no soy un experto en política y nunca lo hice ni tuve la intención de hacerlo (a diferencia de muchos politólogos). y virólogos que “pero como todo el mundo, tengo una opinión. Como este tema me atrae por todos lados, lo revelaré”, escribió el delantero del diario Zenit San Petersburgo en su cuenta de Instagram.

“Estoy en contra de un doble rasero. ¿Por qué algunas personas pueden hacer cualquier cosa pero todos los perros se aferran a nosotros? ¿Por qué todos siempre gritaron que el deporte está fuera de la política, pero en la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, lo hará? este principio sea completamente olvidado?”el Señaló.

La publicación de Dzjub se produjo después de una publicación en la misma red social de Vitaly Mykolenko, jugador inglés del Everton, quien aseguró: “Mientras estás en silencio, ciudadanos pacíficos están siendo asesinados en Ucrania con tus compañeros idiotas. Estarás encerrado en tu cueva por el resto.” tu vida y sobre todo la de tus hijos. ¡Y me alegro!”.

Por eso, Dzyuba respondió a Instagram pidiéndole que no sea “discriminado por nacionalidad”, al tiempo que reiteró que estaba “orgulloso” de ser ruso.

“Es doblemente extraño escuchar todo esto de personas a las que Rusia les ha dado mucho, mucho en sus vidas. Todo esto solo crea más negatividad”, dijo.

Rusia debía jugar contra Polonia por las semifinales de los playoffs de la Copa del Mundo el 24 de marzo, pero la FIFA la excluyó de la competencia como parte de una sanción y una solicitud del Comité Olímpico Internacional (COI).