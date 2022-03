Mánes mismo: “La Argentina del futuro será de las que quedarán”

El diputado nacional y neurocientífico Facundo Manes (Juntos por el Cambio) dijo que “la Argentina del futuro será de los que quedarán” luego de que sus compañeros del PRO abandonaran la Asamblea Legislativa al escuchar críticas al presidente Albert Fernández. El gobierno de Mauricio Macri por la deuda externa y se quedó solo en su sector, rodeado de bancas vacías con banderas ucranianas.

“Me preguntan por qué me quedé. Hemos intentado no escuchar más y lo estamos”, dijo Mánes después de que su imagen de cara estricta en el banquillo circulara en medios y redes sociales.

Un médico de origen radical, que compitió y perdió en las PASO de Buenos Aires por las candidaturas a diputados nacionales con el macrista Diego Santilli, dijo en Twitter que discrepaba “con muchas cosas del discurso de Fernández”, pero si no le hacen caso, No puedo comentar”.

“Más EMPATÍA y menos crack = más desarrollo inclusivo”, dijo Mánes al oponerse a sus socios PRO en Juntos por el Cambio.

Y concluyó: “El futuro de Argentina será uno de los que nos quedemos”.

Me preguntan por qué me quedé. Hemos intentado no escuchar más y lo estamos. No estoy de acuerdo con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo expresarme. Más EMPATÍA y menos crack = más desarrollo inclusivo.

El futuro de Argentina será uno de esos que quedarán.

– Facundo Manes (@ManesF) 1 de marzo de 2022