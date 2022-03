El PSG ofrece a Mbappé dos años y 100 millones de euros

Hay fuertes rumores que vinculan a Mbappé con el Real Madrid. Foto: tw@psg

El Paris Saint-Germain, el equipo francés de Rosaria Lionel Messi, ofreció un contrato de dos años y 100 millones de euros más bonos de otra de sus estrellas, el delantero Kylian Mbappé, cuyo contrato vence en junio.

La oferta fue publicada por Le Parisien y reproducida por la agencia alemana DPA: el PSG protegería así a su estrella hasta el 30 de junio de 2024.

“¿Se ha decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y daré el cien por cien. Todavía no lo he decidido”. Kylian Mbappé

Mbappé, que no tenía idea de su futuro y hay fuertes rumores que lo vinculan al Real Madrid de España desde mediados de año, ha dicho en varias ocasiones que es un “profesional” y que le debe “al PSG hasta el final”. de su contrato.

Tras el primer partido de los octavos de final de la Champions con el Real Madrid (el PSG ganó 1-0 con su gol), el atacante dijo: “¿Se ha decidido mi futuro? No no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a poner el cien por cien. No he tomado una decisión aún”.

El desquite entre el conjunto parisino (que también incluye a Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi) y los españoles se producirá el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.