Los maestros de escuela primaria y los estudiantes adultos han superado la brecha digital para continuar sus estudios

Las maestras Eleonora y Natalia con tres de sus devotos alumnos. (Foto: Sebastián Granata)

Un grupo de docentes y alumnos de la Escuela Primaria de Adultos Nocturna Rosaria lograron mantenerse en contacto con la institución y continuar con sus estudios a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia y la brecha digital; y ahora vuelven a clase, dicen, “con más ganas que nunca”.

Se trata Escuela primaria nocturna para adultos No. 17 “Martín Fierro”, ubicado en la colonia Cristalería de esta ciudad. Las maestras Natalia Delmoro y Eleonora Erbett resumen el desempeño de mantener a los estudiantes en el estudio durante una pandemia: “Muchos están en riesgo por su edad y no pueden asistir, otros están aprendiendo a leer y no saben usar el celular o directamente no tienen la tecnología para superar la falta de tráfico”.

“En una primaria nocturna nos encontramos con una realidad muy diferente a una primaria diurna, nuestros alumnos adultos tienen una brecha digital que tuvimos que salvar para seguir aprendiendo cuando no se permitía la asistencia”, dice Eleonora.

Sin la capacidad de usar correo electrónico, archivos digitales, plataformas de aprendizaje en línea o reuniones Zoom, profesores y alumnos tuvieron que estrechar sus lazos personales a través de llamadas telefónicas y folletos impresos en papel especialmente diseñado para la educación de adultos.

María (19) es madre de una niña de año y medio y espera otro retoño para junio. Él está terminando la escuela primaria este año y su meta es comenzar la escuela secundaria de inmediato. (Foto: Sebastián Granata)

“Nos reunimos una vez por semana en el portón de la escuela, que estaba cerrado por la pandemia. Y aunque no era nuestro deber ni el de ellos, les dábamos cuadernos para estudiar en casa”, recuerda Eleonora.

“En unos dias nos comunicamos por mensaje de voz o teléfono para ayudarlos a seguir adelante con la tareaporque imagina que recién están aprendiendo a leer y son adultos, entonces la relación con la tecnología no es la mejor”, agrega Natalia.

En ese sentido, la alumna Ester Gómez (68 años), quien cursa 4° de primaria, cuenta que “a pesar de los llamados de mis hijas, me escapé a la escuela durante la pandemia a recoger los cuadernos que nos daban las maestras”. .”

“Las ganas de seguir aprendiendo, de avanzar, de aceptarme y de empezar el bachillerato fueron más fuertes que el miedo”, dice Ester, quien Desde los 10 años trabajó para mantener a sus hermanos y no tuvo la oportunidad de estudiar. Hoy se enorgullece de poder leer lo que se dice en la televisión o en los carteles, y poco a poco empezó a disfrutar de la lectura.

La historia se asimila a la historia de Oscar Esquivel, Un estudiante de 67 años que ya va por 4to año y podría empezar a estudiar cuando se jubilara como soldador. “Me doy cuenta de que aprender a leer y escribir en la escuela me ha abierto la mente”, dice. Sin embargo, reconoce que “tomar clases desde casa no era lo mismo, dificultaba mucho el aprendizaje porque no es lo mismo tener profesores al lado para consultarlos y corregirlos”.

Ester Gómez (68) y Oscar Esquivel (67) ingresan a cuarto grado. (Foto: Sebastián Granata)

María Brito, estudiante de primaria de 19 años, coincide en que “la pandemia fue un corte que nos hizo las cosas más difíciles y retrasó nuestros estudios. Espero que no vuelva a pasar y podamos terminar. Quiero comenzar la escuela secundaria lo antes posible para poder conseguir un mejor trabajo. y para que pueda darles un futuro a mis hijos”, enfatiza.

María es madre de una niña de un año y medio y espera otro hijo para junio. Estudiar durante una pandemia no fue fácil, especialmente cuando no pudo llevar a su hija a clase debido a restricciones de salud, pero aun así continuó con sus esfuerzos con la ayuda de sus maestros.

“Por la adversidad de sus vidas, no pudieron tener un momento para ellos mismos, para algo personal, por lo tanto volver a la clase restaura el espacio cerrado que la pandemia los sacó”, explica la maestra Eleonora.

En ese sentido, cree que “la pandemia fue un obstáculo para el aprendizaje en su caso”, pero aseguró que “los estudiantes tienen tantas ganas y nosotros también que pudimos continuar en sus trayectorias educativas”.