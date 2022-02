Finalizó en Rosario la tercera Olimpiada de Diversidad e Inclusión

El evento deportivo de este año se llevó a cabo bajo el lema “Juguemos todos”. Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

La tercera Olimpiada de Diversidad e Inclusión de Rosario, a la que asistieron más de 800 deportistas de todo el país, finalizó este lunes competiciones de natación y hockey, y una gran ceremonia de clausura en el Monumento Nacional a la Bandera.

Un evento deportivo que se celebró bajo el lema este año “Todos jugamos” Comenzó el viernes y finalizó esta tarde, cuando los atletas de fútbol, ​​rugby, voleibol, natación, baloncesto, hockey y frisbee fueron premiados en la ceremonia de “vuelo de carnaval”, dijeron los organizadores.

“Para nosotros, estos Juegos Olímpicos son una forma de construir desde la diversidad y junto con el deporte”, Leandro Pascal, miembro del comité organizador, dijo a Télam.

“Creemos que el deporte es una gran manera de crear conciencia y eso demuestra el crecimiento que ha tenido el evento”, dijo.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Los Juegos Olímpicos nacieron al inicio de la pandemia una iniciativa del equipo de fútbol Yaguaretes, creada con la intención de impulsar el deporte de la inclusión y la diversidad sexual en Rosario.

Con un grupo de trabajo transversal y las limitaciones provocadas por la pandemia, los organizadores se embarcaron en la aventura de crear un torneo multidisciplinario nacional para evidenciar la falta de inclusión en el deporte.

Este año, En las Olimpiadas participaron cerca de 800 atletas de Buenos Aires, Paraná, Tucumán, Mar del Plata, Santa Fe, Rafaela, Salta, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Puerto Madryn y Rawson.

“Por regla general, independientemente del nivel de cada atleta, cualquiera puede participar porque queremos generar inclusión a través del juego”, enfatizó Pascal.

Foto: Sebastián Granata.

“Estamos tratando de romper la presión que muchos de nosotros sentíamos cuando queríamos hacer deporte y no nos permitían porque no teníamos los recursos, no teníamos un cuerpo determinado o porque supuestamente no éramos buenos para eso. , Argumentó.

En este sentido, el organizador dijo que en esta edición “se propone que sin salir de la competencia no haya plateas ni copas, pero cada atleta será recompensado por su participación.

Consultado sobre la participación y aceptación en la comunidad, resaltó: “Vimos un buen recibimiento de la gente que vino a ver las competencias y apoyó todas las disciplinas, porque el deporte es diferente en estos Juegos Olímpicos”.

“El clima es de diversión y carnaval, aunque hay equipos que son competitivos, siempre es momento de bailar y celebrar”, dijo.

El acto de clausura se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Monumento Nacional a la Bandera y su participación está abierta al público en general.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

“El evento contará con música y directores, así como la entrega de medallas para todos como recordatorio de encuentros sin primeros ni segundos asientos”, indicó la organización.

Finalmentelos participantes participarán de la animación carnavalesca en el complejo Silos, en el litoral paranaense.

Foto: Sebastián Granata.