Argentina monitorea el desarrollo de plantas nativas en la Antártida

Las plantas vasculares más comunes son la “hierba antártica” y el “clavel antártico” (Foto: Instituto Antártico Argentino)

Los cambios en la presencia de plantas vasculares alrededor de las bases argentinas en la Antártida son uno de los objetivos del monitoreo de la flora antártica, que el país inició en 2015 y que busca aumentar el conocimiento sobre las plantas que habitan este continente.

En un continente cubierto principalmente de hielo y nieve, donde los ciclos de día y noche limitan la luz solar necesaria para la fotosíntesis, la flora está compuesta en gran parte por musgos y líquenes, siendo las plantas vasculares más comunes la “hierba antártica” (Deschampsia antarctica) y el “clavel antártico” (Colobanthus prettynsis).

El estudio se está realizando Proyecto Botánica Antártica apoyado por el Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología Coordinación Científica Ciencias de la Vida del Instituto Antártico Argentino (IAA)v la isla 25 de Mayo, donde se encuentra la base Carlini.

El proyecto Botánica Antártica se desarrolló en 2015, pero con problemas de protocolos sanitarios (Foto: Instituto Antártico Argentino)

Este verano, doctora en ciencias ambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Martín (Unsam) e investigadora del IAA, Laura Patricia Dopchizviajó a la base de Marambio, donde realizó el segundo monitoreo botánico de la zona luego del de 2018 y completó un relevamiento de la flora de gran parte de la isla de Marambio.

Así lo afirmó Dopchiz en diálogo con Télam “El proyecto de Botánica Antártica comenzó con el monitoreo en 2015 y se ha ejecutado con algunas dificultades todos los veranos en las últimas dos campañas; debido a los protocolos de higiene impuestos por la pandemia”.

“Para estar seguros del desarrollo de la flora antártica, necesitaremos varios años más de monitoreo que nos permitan crear una serie de datos sólidos”. Laura Patricia Dopchiz

el lo explico “El objetivo es monitorear la flora cercana a las bases argentinas e identificar los lugares donde crecen plantas como Deschampsia para evaluar qué cambios se están produciendo con el tiempo y cuáles pueden tener que ver con el impacto antropogénico u otras causas”..

El objetivo es relevar la flora alrededor de las bases argentinas e identificar los lugares donde crecen las plantas (Foto: Instituto Antártico Argentino)

“Hasta ahora es muy prematuro asegurar que hay cambios significativos en la flora antártica, los estudios son muy recientes y lo más probable es que no es que antes no había plantas en algunos lugares, sino que ya estaban ahí. ” pero aún no ha sido de interés. estudios; Para estar seguros de la evolución de la flora antártica, necesitaremos varios años más de monitoreo que nos permita generar un rango de datos sólidos”, explicó.

El investigador dijo que “hay hechos que pueden ser significativos pero que requieren mayor estudio, por ejemplo, encontramos un ejemplar de Deschampsia en la base de San Martín, que es uno que tenemos más al sur, pero no sabemos si este es nuevo, porque nunca antes no habíamos empezado a buscar a Deschampsia allí, y como no está claro cómo llegó allí, tal vez su semen deambuló en las plumas de algún pájaro; También estamos estudiando la presencia de ‘clavel antártico en la base San Martín, que es algo a lo que hemos prestado mucha atención’.

Dopchiz: “En 2018 registramos una parcela de musgo en Marambia con una superficie de unos 50 m2, que este año no había” (Foto: Instituto Antártico Argentino)

“Aquí en la Antártida las hortalizas terrestres crecen muy lentamente porque, por un lado, hay un problema de frío, hay un ciclo de luz y oscuridad que frena el crecimiento, y la luz solar muy alta, que crea un ciclo diferente de fotosíntesis, para dibujar conclusiones con seriedad y rigor científico. Aún nos faltan por lo menos dos o tres años de seguimiento, que nos van a dar una serie de datos más o menos importantes”, enfatizó.

Dopchiz es un ejemplo de esto “Durante el monitoreo en 2018 aquí en la isla de Marambio, notamos un parche de musgo de unos 50 metros cuadrados que cuando fuimos este año; ver que ya no está; La geografía, la nieve, el viento y el barro creado por el derretimiento del verano probablemente hicieron que el viento los arrastrara”.

“En el verano antártico es común ver flores de algas a medida que se derrite la nieve” (Foto: Instituto Antártico Argentino)

“La deschampsia es un buen biomonitor de la contaminación, en cuanto estas plantas detectan alguna anormalidad en el ambiente, la reflejan a través de bioindicadores, lo que permite medidas de mitigación”, dijo, y enfatizó que “por ejemplo, hemos encontrado que en presencia de un contaminante, que pueda ser fácilmente identificado y que pueda ser utilizado como una especie de alerta ambiental en los lugares donde se presente este tipo”.

Lo dijo el cientifico “En el verano antártico, también es común ver flores de algas cuando la nieve se derrite, generalmente se nota y muchos medios copian imágenes cuando se trata de algas rojas porque parecen sangre, pero es común en el continente, donde todavía son muy territorio biológicamente inexplorado”.

“Es muy valioso que Argentina haya sido el primer país en dedicar un instituto a la ciencia antártica”, dice Dopchiz (Foto: Instituto Antártico Argentino)

“Como país, necesitamos conocer todo nuestro territorio. Aunque ha habido estudios dispersos de musgos y líquenes, no ha habido ningún proyecto para estudiar la flora antártica a tal escala”.él dijo.

El investigador señaló que “esto probablemente esté relacionado con la evolución de la ciencia antártica argentina; van surgiendo cosas que van surgiendo, y también se van buscando nuevos rumbos en función de las necesidades que van surgiendo”.

“Por eso es muy valioso que Argentina haya sido el primer país en dedicar el instituto a la ciencia antártica”.el pensó.

lo confirmo “Ven aquí, en un clima hostil y debido a la logística nunca sabes cuándo será la retirada”.

“No podría hacerlo sin el apoyo absoluto de mi esposo y mis hijos, para los que trabajamos en la Antártida esto no es algo despreciable”.completó Dopchiz.

“No podría hacerlo sin el apoyo absoluto de mi esposo y mis hijos”, dice Dopchiz (Foto: Instituto Antártico Argentino)

Junto a Dopchiz, forman parte de este proyecto Martín Andaldoquien también es el jefe de la coordinación de Ciencias de la Vida de IAA, Carla DiFonzo, Bruno Fusaro y romano serrago Facultad de Agricultura, UBA, que colabora externamente con el grupo.

La Base Marambio está ubicada en la isla del mismo nombre en el Mar de Weddell al noreste de la Península Antártica ya 3304 kilómetros de Buenos Aires. Temperaturas locales alcanzar los treinta grados bajo cero y velocidades del viento de 120 km/hEstos fuertes vientos, a su vez, evitan grandes acumulaciones de nieve en la zona de su meseta.