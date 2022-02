Identificación de 600 víctimas de la dictadura, uno de los retos de la nueva dirección del EAAF

La nueva dirección de la EAAF, que está a cargo de la nueva directora ejecutiva de la organización Natalia Federman.

Identificar a unas 600 personas que han sido víctimas de una desaparición violenta durante la última dictadura cívico-militar será uno de los principales desafíos de la nueva dirección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), designada por la nueva directora general del organismo, Natalie Federman .

En entrevista con Télam, un abogado de derechos humanos que asumió el cargo a principios de febrero y fue anunciado públicamente ayer anunció que el EAAF lanzará una nueva “campaña de sensibilización en marzo” para garantizar que acudan a recibir muestras de sangre a quienes tienen dudas sobre lo que pasó con sus familiares”, en referencia a los crímenes de lesa humanidad.

En su sede en el predio de la ex ESMA, el EAAF tiene bajo custodia los restos de las 600 personas que fueron enterradas como LV durante la última dictadura. Los restos, que fueron encontrados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, aún no han sido identificados por falta de perfiles genéticos para las comparaciones de ADN.

Federman tiene 20 años de trabajo para investigar y combatir la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como en varios niveles de gobierno. Además, examinó el sistema de identificación, la gestión administrativa de las personas fallecidas sin identificación y su impacto en la desaparición de personas en la Argentina actual.

Inició su carrera en el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), participando en importantes iniciativas de desclasificación de información sobre violaciones de derechos humanos en Argentina, entre ellas las realizadas por la Unidad de Investigación Fiscal de la AMIA; y se desempeñó como Director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.

El siguiente es un diálogo con Télam:

– Télam: – ¿Cuáles son los principales retos que tendrá su gestión?

-Federman: Lo más urgente es identificar a distintas personas, víctimas de desapariciones forzadas durante las últimas dictaduras cívico-militares, de las que aún no tenemos datos de identidad. No hemos podido identificarlos, hay unas 600 personas que han sido exhumadas en diversas situaciones y contextos y que aún no se les ha podido asignar una identidad. Es por eso que estamos trabajando en nuevas estrategias para llegar a aquellos que aún no se han comunicado con el equipo para que puedan dar una muestra de sangre, todo lo que necesita es una gota que permita un cruce genético. En este sentido, tenemos previsto lanzar el próximo mes una campaña informativa sobre el proceso de identificación para que las familias puedan acercarse.

– T: ¿En qué consiste el proceso de identificación?

– F: Se trata de hijos, hermanos y familiares de víctimas de desaparición forzada que acuden a dejar una muestra de sangre. Previamente, son entrevistados para obtener información sobre el familiar que buscan, y esto se mezcla con la información que tiene el equipo. Hay contratos del EAAF con varios hospitales y servicios de hemoterapia, y los interesados ​​en saber si hay algún familiar que haya sido exhumado pueden comunicarse al 08003453236 para iniciar el proceso, por otro lado, las muestras tomadas por el equipo tienen un solo propósito – para identificar a las víctimas. También estamos trabajando para identificar a las víctimas del Pozo de Vargas, una fosa común en Tucumán, donde las dictaduras han arrojado cientos de cuerpos desaparecidos. Algunos los identificamos, pero otros no. El primer cuerpo identificado fue el cuerpo del exdiputado Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en 1976, en diciembre de 2011. El más reciente fue el cuerpo de Ana María Rodríguez Belmonte, una estudiante de 19 años que fue secuestrada en Salta en 1976. Todavía hay varios 30 que no coincidieron con ninguna muestra almacenada en la base de datos del EAAF.

– T: ¿En qué etapa se encuentra un proyecto humanitario en las Islas Malvinas para identificar soldados?

-F: Seguiremos identificando el proyecto humanitario Malvinas, que tiene siete personas que aún no han sido identificadas. El proyecto se implementó bajo un acuerdo entre Argentina, el Reino Unido y la Cruz Roja Internacional. Estos son los objetivos más urgentes a la hora de investigar los crímenes de lesa humanidad, así como seguir explorando el uso de las nuevas tecnologías para seguir buscando víctimas de la dictadura.

– ¿Qué son estas nuevas tecnologías?

-F: Desde 2016, el EAAF ha estado explorando el uso de nuevas tecnologías para identificar sitios forenses en grandes áreas. En 2020 se presentó un proyecto para utilizar la aeronave LiDAR, que implicó el uso de tecnología láser montada en la aeronave para lograr un modelo 3D de la superficie terrestre y así identificar cambios. Es una tecnología que requiere mucha investigación previa para evaluar el terreno y luego explorar puntos de interés. Esta es una herramienta nueva que aún está en fase de prueba, por lo que debemos tener cuidado con los resultados esperados. Te permite recorrer grandes zonas del país para saber si hubo movimientos o lugares de interés que puedan saber si hubo funerales secretos. Todavía es tecnología exploratoria. Algunas ya se han realizado en Campo de Mayo y se prevén más para este año. Luego hay otras tecnologías como el georadar que son para áreas más pequeñas y localizadas.

– T: ¿Cómo seguirá el trabajo en este período pospandemia?

-F: La pandemia, como a todos, cambió nuestras rutinas de trabajo, pero también fue una oportunidad para tomar más acciones, como asesorar al gobierno, especialmente al Ministerio de Salud, en la elaboración de protocolos que permitieran una muerte digna y el derecho a la familia. pérdida.

Por ejemplo, en un principio no se permitían los entierros, se desconocían los riesgos de la enfermedad y con el tiempo se trabajaron todos estos temas y se avanzó.

– T: ¿Cómo seguirá el trabajo a nivel internacional?

-F: Continuaremos el trabajo que hemos desplegado en las cuatro direcciones regionales para apoyar el trabajo global. Estos incluyen Eurasia y Medio Oriente, América Central y del Norte, África y las regiones de Asia Central y Sudoriental. El EAAF tiene un trabajo muy fuerte en México y América Central y del Norte en general, como el Proyecto Frontera, que tiene como objetivo identificar a los migrantes desaparecidos en su ruta migratoria desde Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua hacia México. -Estados Unidos de América . Este proyecto es coordinado desde la región regional de Centro y Norte América. Luego están los trabajos y misiones coordinados con la Cruz Roja.