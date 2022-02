Asistencia mecánica, el corazón de los coches

David, Ezequiel, “Rulo”, Marcos, Coqui y Alejandro, corazón de participación en SARR 2022. Foto: rulocompetition

El trabajo de los encargados del vehículo es mucho más que montar el coche. En muchos casos son el corazón, los ojos, la astucia y el factor de previsión, porque conocen la actividad del rally zonal o regional para convertirlo en SARR 2022, aunque algunos han llegado a lugares como Dakar o TC.

“Rulo Competición” es parte de esta historia, como muchas otras del automovilismo, que hoy tiene como reto el rally sudamericano para este grupo de incansables mecánicos, compañeros de trabajo y, sobre todo, gente trabajadora venida de la ciudad. . en Córdoba, Villa María y no hay frío ni situación de urgencia que les impida lograr su objetivo.

Rodillo (Capitan del equipo), David (cocina y comida), Alejandro (logística, cambios de combustible y en carretera), marcos (mecánica y asistencia), coqui y Ezequiel (mecánicos y ayuda) son miembros del equipo que es el corazónSon dos las UTV que participan en el “Dakar Sudamericano”: Serafín y Rafael Sendra y Nicolás Strático y Augusto Sanz.



“Hace como 25 años me buscaba un amigo para preparar un auto de carrera, en la provincia de La Toma en San Luis con un Fiat 128, y nunca deje esta pasiónAsí lo llama Esteban Gómez, mejor conocido como ‘Rulo’, quien cuida a Télam.

Cada uno con su función, su trabajo diario y también su voluntad de echar una mano a quien lo necesite, este equipo de trabajo hace que se “adelante” para que cada uno de los vivacs tenga un buen lugar después de la competencia y se centre en los autos. etapas

“Primero fui a las carreras, después siete, ocho años y luego hice autos para competencia, mantenimiento y hace cinco años solo para preparar asistencia para las carreras.Le aseguró.

Pero también para construir cenadores, brindar protección a los pilotos y sus familias, y también tener la oportunidad de cenar juntos o por separado, según el trabajo que tengan que hacer en las máquinas.

“Sucedió poco a poco. Cuando miras a otros equipos, empezó a pasar y le ponías más pasión y la economía no era una prioridad y hoy es al revés porque las cosas no son baratas. Pero también entendí que cuando no invierto, no me muevo y no me muevo“, Él dijo.

Todos juntos o por tandas, los mecánicos intentan dormir, algunos parten de madrugada hacia CP, donde llega la UTV para ayudarlos en la carrera.

Mientras que “Rulo”, que inició esta aventura hace más de dos décadas, se suma Alejandro y parten en un carro rojo que hace las veces de carro, camión para mítines inundados, y que esconde a los compañeros de trabajo cuando se reúnen para comer o cenar. Bocadillo..

“Rulo Competition”, una de las ayudas mecánicas y logísticas del “Dakar Sudamericano”. Foto: competencia de cohetes

En Villa Regina, el equipo de “Rulo Competición”, todos de la localidad cordobesa de Villa María, conocieron de primera mano lo que es el frío, la lluvia extrema y el barro.

“Todo el mundo sabe más o menos qué hacer, porque si no duermes, el reloj se acumula y uno trabaja y el otro descansa. No tenemos mucho trabajo allí y los muchachos trabajan y yo voy y me ocupo de cómo va el día e improviso. Los chicos lo hacen básicamente, si no son los detalles que todos juntanÉl describió.



Mientras preparaban el sector para la llegada de Stratico-Sanz y Sendry, la concurrencia sufrió de primera mano al entumecerse el cuerpo por la lluvia que los mojaba, la humedad que tenían en los pies y la lluvia que no dejaba de caer. .

Son las 4:30 de la mañana y “Rulo” junto a Ezequiel intentan arreglar contra reloj la UTV Stratico para que el piloto bonaerense y su compañero Augusto Sanz sigan compitiendo en el SARR 2022.

“En estas carreras, que vienen día tras día, te da una gran satisfacción que los chicos vuelvan al vivac para salir al día siguiente, porque estamos tratando de solucionar los problemas que han surgido”, reconoció Gómez.



“Las cosas a veces son tensas y a veces hay que recogerlas, es un poco de orientación mutua para llevarnos lo mejor posible. Pero es una satisfacción que quienes nos contratan”, reconoció Gómez con una sonrisa y satisfacción.

Este viernes, luego de la 8° etapa con llegada a Viena, el “Rulo Competición” acampó, trabajó en UTV y ya piensa en el último tramo de la competencia, el que cumple más de 5 años con asistencia perfecta. en el mundo de los Raid Rally con su asistencia, el corazón de un equipo que rodó por caminos tan difíciles como este “Dakar Sudamericano”.