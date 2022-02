tu signo me molesta

Nos siguen dando instrucciones a través de carteles: velocidad máxima, no aparcar, colegio lento, ceder el paso, no tirar basura aquí, no entrar en la jaula del león…

Esto se debe a que la vida en sociedad lo requiere. Sin este orden, la sociedad no es posible.porque los miembros de la sociedad, los humanos, no tenemos vocación de socialización ni de respeto.

Pero está lleno de otros cárteles que ningún estado regula. Estos son carteles con leyes publicados por aquellos que creen que tienen ciertas leyes. o quieren imponer sus propias reglas sobre los signos obscenos. ¡Y esos carteles me molestan!

Empecemos: Uno entra al garaje para dejar el auto y es recibido por “La casa no se hace responsable por el robo, pérdida o daño de su vehículo”. Entonces… ¿qué me cobras? ¿Por qué tiene puertas, reja y personal, en muchos casos con uniformes como si fueran policías? Te dejaré un coche para que no le pase nada. Incluido el hecho de que no me rompo los faros, no me molesto con una goma y mucho menos con las mentas que dejé en el asiento!

Otro: “La imagen es ilustrativa”. Un eufemismo perfecto que te dirá: “Lo que compras ni lo parece y al lado de la foto será una chorrada”. Enfrentarme a estas advertencias me obliga a tener cuentas que digan “el valor es ilustrativo” en lugar de 500 pesos.

Uno que no soporto: “Sonríe, estamos filmando”. Básicamente, te dicen que como eres un jet potencial, hay cámaras de seguridad. Y no soy una ardilla: soy un cliente (hasta que se demuestre lo contrario). Por otro lado, si me estás filmando, ¿cómo son mis derechos sobre las imágenes? ¿Qué están haciendo con esas fotos entonces? Si me vas a filmar y grabar… ¡tienes que pagarme lo que corresponde al SAGAI!

Como si no fuera suficiente para mí llamarme sospechoso, ¡esperas que sonría! No sonreiré por 3 razones: porque no acepto tus órdenes porque No me gusta que me trates con una jeringa. y porque cuando vea los precios a los que vendes las cosas, tendré más ganas de llorar que de sonreír.

Y hablando de “seguridad” en los negocios. Uno me molesta: “Deja tus cosas en el casillero”. Primero: no dejaré en tu armario una nevera, una cama, una bañera, ropa sucia o una abuela. Mis cosas no caben en tu sucio armario de microscopios. En el segundo caso: Lo que me estás tratando de decir es que debo guardar mi mochila o cartera en el armario para no preocuparme por tus asuntos. De nuevo: no soy una ardilla. soy un cliente Solo el ladrón cree que todos están en su condición. Y a estas alturas debe ser muy chorros.

Por si fuera poco, tienen sistemas de alarma, cámaras, personal de vigilancia… y aunque algo le importa a alguien es que todos estos sistemas son menos efectivos que la receta del FMI para la creación de empleo y el crecimiento.

En otras palabras, no dejaré mis pertenencias en manos de alguien que claramente no puede hacerse cargo de sus propios asuntos. porque ¿quién puede garantizar que mis pertenencias no serán sacadas del casillero, que debe ser el lugar menos vigilado del recinto?

Otro cartel de mala ola: “Tú no crees hoy, tú también mañana”. No importa cuántas etiquetas coloques, no impedirás que nadie ingrese y pida crédito, porque la etiqueta no les importa. Quiere obtener algo sin pagar por ello. Además, algunos agregan otro cartel que dice: “No confíes. No insistas”. Es como si alguien que viene a pedir un préstamo y se lo niegan dice: “Eh, bueno, hay una señal, me voy, no insisto”. NO. Cualquiera que solicite un préstamo insistirá en si el cartel existe o no. Y por no hablar de si una persona es un cliente habitual. Después de 20 años de ir de compras contigo porque me faltan unos pesos o se me olvidó la cartera, ¿no me crees hasta mañana? Así que no confío en ti. Y no insistas. Ya me di cuenta: no se puede confiar en ti.

Son imperativos los siguientes: “Pagar por el cambio”. Mira: yo pago por lo que tengo. El que tiene que cambiar eres tú, no yo. Es tu trabajo tener cambio para darme cambio, ¡porque yo no tengo que tener cambio! Por no hablar de cuando el cartel está pegado en … ¡la ventana del banco!

Hay otros carteles similares más amigables, ingrese: “Por favor, trabaja con el cambio”. Es diferente allí. No hace falta, te preguntan, pero ojo: si tienes un cartel a tu lado que dice “hoy no creas, no creas mañana”, ¡no te ayudo en nada! También bueno. Estoy trabajando en un cambio, pero sacaré un pequeño letrero que dice: “Por favor, trabajen juntos para no romper mis precios”. Y ahí resulta quién tiene más espíritu colaborador.

Y para terminar por hoy, porque seguiré con el tema, un detalle más sobre los signos: Su producción. Pueden ser impresas en A4 por tu sobrino, compradas en una feria artesanal y escritas con pincel y pinturas agroecológicas, incluso pueden estar firmadas por un tal Rembrandt van Rijn o garabateadas por tu hijo de 3 años. bebé .. no me importa. No vale nada.

Tus leyes no tienen jurisdicción sobre mis leyes. Así que… guarde la cinta o el pegamento y sepa: sus cartelitos hablan mal de usted, no de mí. Obviamente no te diré dónde puedes colocar la etiqueta. Puedes colocarlo donde quieras. Si: mi sugerencia es colocarlo en un lugar que no sea visible al público… Exacto.