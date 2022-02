House confirma procesamiento por asesinato de la madre de Milo y habla de “obsesión”

Según un vecino, Guerrero dijo: “Me mataré y los dos estaremos en el mismo cajón”.

La Sala Penal confirmó el tratamiento con prisión preventiva para la madre de Milo Alexander Derto Guerrero, un niño de 2 años que murió en enero en su domicilio del barrio bonaerense de Parque Patricios, y la consideró posible autora de un doble delito agravado. asesinato que podría haber cometido “obsesión” que ella acusó a su expareja y al padre de la menor.

La decisión es de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Correctivo, que así confirmó la prisión preventiva de la madre de la víctima, Paul Yasmin Guerrero (29).

El valet confirmó la acusación que el 1 de febrero la jueza 3 de lo Penal y Correccional, María Alejandra Provítola, dictó denuncia penal contra Guerrero como presunto autor de “homicidio doblemente agravado por conexión y traición”.

En ese auto, el juez concluyó que durante la madrugada del 15 de enero Guerrero “mató intencional y voluntariamente a su hijo” estrangulándolo con almohadas o colchones mientras dormía como parte de una “venganza” o “venganza” contra su ex pareja, y el padre de la víctima.

La defensa del acusado apeló alegando que la autopsia solo concluyó que la causa de la muerte de Milo fue “congestión pulmonar, edema y sangrado”. y “edema encefálico difuso” y que no se ha demostrado una maniobra asfixiante asesina.

Investigación

Pero al igual que el juez, los sirvientes Mariano Scotto y Juan Esteban Cicciaro valoraron el contexto previo de las amenazas denunciadas al imputado y la serie de lesiones que presentaba el niño en los labios que se suponía provocadas por el mecanismo de asfixia por compresión o asfixia.

“Si bien los informes médicos preliminares no revelan -explícitamente- la existencia de prueba que sustente la hipótesis de asfixia mecánica confirmada en el recurso, la prueba recabada nos permite concluir razonablemente, dentro de la probabilidad requerida para esta etapa del proceso, la intervención de Guerrero como determinante en la muerte de su hijo, este mecanismo de producción, que se deriva de otros elementos recabados durante la investigación”, señala la sentencia, a la que Télam accedió.

Los jueces destacaron que “para concluir de esta manera, se tiene en cuenta la ruptura conflictiva de la pareja que formaban el acusado y Felipe Nicolás Dert Dalcolm, padre de Milo”.

En este contexto, los jueces mencionaron una serie Vídeos y audios de WhatsApp incluido en un caso en el que se afirmó que Guerrero “no aceptaba una ruptura” con su ex pareja y que “manifestó en reiteradas ocasiones su intención de acabar con su vida y la de su hijo Mila” y “anunció el fatal desenlace”.

Tal como consta en la sentencia, en uno de estos videos el imputado decía “Antes de dárselo a mi padre, lo llevo conmigo”. y en la siguiente instó a Mila a despedirse de su tío, a quien no pudo conocer en persona.

Los chambelanes también destacaron que el padre de la víctima tenía “miedo por la integridad de su hijo” y por ello se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del Tribunal Supremo de República Checa el 14 de enero, un día antes de la muerte de su hijo. Justicia de la Nación para condenar a su expareja y pedir atención temporal, y que al enterarse, Guerrero le envió un mensaje diciendo: “Me destruiste con lo que me dijiste. Olvídate de Mila”..

El veredicto también menciona el testimonio de una vecina del imputado, quien dijo que en la madrugada del día de los hechos escuchó a Guerrero hablando por teléfono junto a la ventana y diciendo: “¿Crees lo que me hizo que Milo me va a cuidar, cuidarme. Me acusan de matar a ese niño. Me mataré y los dos estaremos en el mismo cajón”..

Los elementos recogidos en la instrucción de la fiscal Marcela Sánchez y la jueza Provítola “permiten a los jueces demostrar la obsesión de la acusada por reencontrarse con su última pareja y la angustia que le provocaba la falta de ingresos económicos y el cuidado de un hijo al que solo aceptó para reencontrarse con uno de los padres”. .”

Al mencionar las lesiones que hacen sospechar el crimen, los mayordomos afirman que la excoriación de 6 milímetros que tenía Milo en el lado izquierdo del labio superior y la huella dental en la mucosa bucal (parte interna de los labios) de 4 milímetros en promedio se puede estimar con oclusión de vía aérea por presión mecánica, probablemente una almohada o el mismo colchón donde dormía la víctima”.

“En tales circunstancias, sin perjuicio de lo que se desprende de los informes médicos y de laboratorio pendientes, procede homologar la naturaleza del remordimiento diferenciado”, concluyen Scotto y Cicciaro, confirmando la acusación.

El caso comenzó cuando, el 15 de enero, en una casa de la avenida Caseros 2400 en el distrito de Parque Patricios de Buenos Aires, Guerrero condenó llamando al 911 que su hijo de dos años no podía respirar y el niño había sido llevado al Hospital Garrahan. . donde los médicos confirmaron que había muerto.

Tras la muerte de Milo, la Fiscalía 30 en lo Criminal y Correccional ordenó a Sánchez y al juez Provítel la detención de Guerrero tras conocer que el padre de Mil había llevado a su exnovia ante la OVD y que el imputado había amenazado de muerte a la menor.