Escuchas clandestinas que comprometen a “Mameluco” Villalba con medicamentos falsificados

“Mameluco” habló a sus guardias de la prisión. Foto: Daniel Davobe.

La clave de la conexión es para los investigadores una serie de escuchas telefónicas en las que Miguel Ángel “Mameluco” Villalba habla de una “droga fea” y en las que reconoce que supuestos miembros de su banda “hicieron caca y los vendieron” en tres semanas que provocó. 24 muertos y más de 80 borrachos en los suburbios del noroeste.

Investigadores aseguraron a Télam que las escuchas telefónicas están en manos de la jueza federal 2 de San Martín Alicia Vence, quien el martes pasado investigó a 17 detenidos sospechosos de integrar la organización criminal de narcotraficantes Mameluco, luego del viernes, luego de 36 allanamientos en varias villas del noroeste. suburbios. .

El oyente principal tiene, por un lado, la voz de “Mameluca” desde su celda en el Reclusorio Federal de Rawson y, por otro lado, uno de los detenidos -policías identificados como Matías Pare y Ruiz, alias “Mocho”- por el policía como “droga salvaje”.

En esta conversación telefónica, Villalba, sin nombrar la cocaína falsificada, admite -según investigadores judiciales y policiales- que sabía del cargamento y dijo que “habían echado a juicio todo lo que había que destruir. Hicieron toda la porquería”.

Parada y Ruiz: Tomaron una droga fea. Lo sacaron a la venta por la mañana.

“Mameluco” Villalba: Ellos también están locos, eso fue todo para no tirarlo (a la venta). Todo fue al rescate.

Preguntas y respuestas: Y bueno, pero lo tiraron, lo tenían vendido ahí.

VM: Y ahora tienes este quilombit armado. Lo estoy manejando con Chucky ahora.

Preguntas y respuestas: Ya he hablado de eso. Me dijo que la mamá de Chaparr había ido a poner una denuncia y que ya tenían 3 o 4 muertos en la comisaría. Pero la pateó en Puerta 8 (asentamiento de la fiesta de Tres de Febrero).

VM: La puerta 8 ya ha sido asaltada. Todo apesta.

Preguntas y respuestas: Chucky pateó todo (drogas) allí (por la puerta 8). Ahora todo está limpio (en Villa Loyola). Pero te mencionan mucho en la televisión.

VM: ¿Yo y el salvaje? (para el hijo de Iván, que es así apodado).

TPM: Él llama al salvaje “Iván” por su nombre. Te nombra Berni (Ministro Sergio Berni).

Para efectos de la investigación, esta parte de la conversación, que tiene una duración de más de 7 minutos y a la que tuvo acceso Télam, muestra claramente que “Mameluco” y su banda sabían de la cocaína falsificada y uno de sus seres queridos, quizás miembros de la otro grupo o una organización de tercera línea, lo pusieron a la venta cuando sabían que podría causar problemas.

Los investigadores creen que la pandilla aún lideraba a “Mameluco” desde la prisión de Rawson, donde cumple una condena de 27 años de prisión por lavado de dinero y tráfico de drogas, y a su hijo Iván “El Salvaje” Villalba desde la prisión de Magdalena. .

Otra intervención telefónica entre ‘Mameluc’ y un miembro de la organización también se refiere a Iván ‘El Salvaje’ y el cargamento ‘jama’ (marihuana) y ‘fina’ (cocaína), que más gente necesita dividir

En la misma conversación entre el capo de la droga y Par y Ruiz, se refieren a miembros de una banda rival en la que Villalba pregunta si “trabajan con el negro Alich”.a lo que su compañero responde: “Sí, pero como no tenemos ‘Wild’ ok para matarlo, no estamos haciendo nada. Pero ahora tenemos ok para darle un bardo. Tenemos una tarjeta verde”.

Los científicos creen que “Alicho”, un conocido narco en los suburbios del noroeste, dirige una banda que quiere tomar el control de la venta de drogas en algunos pueblos donde “Mameluco” era fuerte.

Otra interceptación entre ‘Mameluc’ y otro integrante de la organización también se refiere a Iván ‘El Salvaje’ y el cargamento ‘jama’ (marihuana) y ‘fina’ (cocaína), por lo que necesitan más gente para repartir.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam Los detenidos comenzaron a caminar frente al juez Venc esta mañana.

“Básicamente, tres ya han sido investigados, pero todos se han negado a declarar”, dijo el investigador, quien explicó que “los Villal serán los últimos en declarar”.