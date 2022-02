Ucrania ha pedido “garantías de seguridad” y la ha condenado por haber sufrido un ciberataque “masivo”

Zelensky dice que necesita “garantías de seguridad”. Foto: Archivo

Ucrania exigió este miércoles “garantías de seguridad” a Rusia y a la comunidad internacional ante la amenaza de una invasión rusa y condenó sufrir un ciberataque “masivo” que golpeó a agencias estatales y bancos.



“Ucrania necesita de inmediato garantías de seguridad claras y concretas”, tanto de los países occidentales como de Rusia, dijo el presidente Volodymyr Zelenského en una conferencia de prensa, en medio de un empeoramiento de la crisis tras el reconocimiento por parte de Moscú de las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.



Zelenskyj afirmó que su país actualmente no forma parte de “ninguna alianza de seguridad”, por lo que necesita garantías.



“Creo que Rusia debería ser uno de los países que nos dé estas garantías”, insistió, recordando que en varias ocasiones le había propuesto reunirse con su homólogo Vladimir Putin para buscar una salida a la crisis.



El presidente ucraniano agradeció a sus homólogos polaco y lituano por su apoyo y por el suministro de armas y equipo militar.



“Estamos unidos en la creencia de que el futuro de la seguridad europea se está decidiendo ahora mismo en Ucrania”, dijo Zelenskyj. informó Europa Press.



Putin reconoció las repúblicas separatistas el lunes y envió tropas para defender a la población. Foto: AFP



El jefe de Estado enfatizó así que la arquitectura de seguridad del mundo y de Europa necesitaba “renovarse” y señaló que “Ucrania se ve a sí misma en esta arquitectura”, aunque dijo que no podía predecir qué pasos tomaría Rusia. durará.



Pero lo dejó claro conoce las medidas que tomará su ejército durante los hechos: “Estamos listos”, puntiagudo.



Además, Zelenski no descartó la posibilidad de introducir un régimen de visados ​​con Rusia y afirmó que tenía muchas “propuestas” al respecto. aunque señaló que todo dependía de las medidas adicionales que tomara Rusia.



La declaración del presidente ucraniano se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores le pidiera al presidente que rompiera las relaciones diplomáticas con Rusia.



Los países occidentales estiman que Rusia, que ha desplegado 150.000 efectivos en las fronteras de Ucrania, podría llevar a cabo una invasión a gran escala en ese país vecino, lo que Moscú niega y llama a Ucrania a no unirse a la OTAN.



El ejército ucraniano dice “estén listos” para enfrentar a Rusia. Foto: Facebook FFAA



Rusia reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y Lugano el lunes, y preparó una ruta legal para enviar tropas a la zona, aunque en este momento no se había tomado ninguna decisión.



Por su parte, el viceprimer ministro Mykailo Fyodorov ha asegurado que Ucrania sufre desde esta tarde un ciberataque “masivo”, que ha afectado a bancos y páginas web oficiales sin precisar su origen.



Poco después de, La agencia de seguridad de TI de Ucrania dijo que el país era “constantemente” víctima de este tipo de ataques, lo que debería atribuirse a los operadores rusos, que “ya ni siquiera intentan” ocultar sus identidades.dijo AFP.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos había estado en contacto con Kiev debido al ataque cibernético y dijo que no podía atribuir “responsabilidad” a Moscú, aunque dijo que estaba “en línea con el tipo de acción que haría Rusia”. en un esfuerzo por desestabilizar Ucrania”, dijo la agencia Sputnik.