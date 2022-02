Sueny Martínez, una ciclista que dominó la 6° etapa de Cuatrimotos y quiere el título de igualdad

Suany Martínezová ganó la 6ª etapa del SARR 2022 en el 3er cuarto y lidera los puestos generales. Foto: Prensa SARR

Sueny Martínez y su CanAm ganaron el mejor tiempo y desempeño de la 6ta etapa del SARR 2022, que unió las ciudades de Pampa 25 de Mayo con la ciudad de Villa Regina en Río Negro, en excelente trabajo luego de solucionar el problema en la hielera de su Cuatrimotos, que la dejó en el tramo 4 sin mejor resultado.

Su paso por el vivac es muy tranquilo y lo hace ante la requisición de Télam, pero por encima de sus 13 cuatrimotos se convierte en una leona, la misma que trata de dejar claro con su carácter que puede pasar por competencias difíciles como como el Rally Dakar o el Rally Sudamericano.

En Bolivia representó a su país en el Rally Dakar y fue la primera mujer en convertirse en piloto en la competencia más dura del planeta.

hora 08:50:50 le permitió tener 10 entre las mejores motos y cuatrimotos quedan Julio César Estanguet y Pablo Bustamante, segundo y tercero de la clasificación general de la Q2.

“La competencia ha sido dura hasta ahora, afortunadamente mis vehículos todo terreno se mantuvieron muy bien en la carrera. Lo estamos haciendo bien, así que esperamos dar lo mejor de nosotros”, dijo el piloto boliviano, que acaba de completar el Rally Dakar 2022 en Arabia Saudita y aterrizar en Argentina en el SARR 2022.

“El sol sale después de la lluvia”

Así lo aclara Martínez, quien el domingo sufrió la rotura del radiador, según cree, por una soldadura que se desprendió de la reparación, por la que acudió a General Alvear, luego de que un compañero rodara la 4ta etapa.

“Tuve días buenos y malos, así que es como en la vida. Tuve un problema que me caí de la zanja y me tomó un tiempo salir, mucha gente me pasó cuando saqué la varilla, me tomó la misma cantidad de tiempo y luego tuve un problema con el radiador. Estuve bien en el segundo, lo gané y lo cancelaron, así que espero que todo salga bien en el próximo”, admitió.

La mentalidad ayuda a Martínez, que piensa en positivo porque antepone las preocupaciones a las cosas irrelevantes y se centra en lo valioso. A pesar de los inconvenientes de la cuatrimoto, dice estar enojada, pero su fe la obliga a analizar y dejar espacio para la salida. “Como dice el refrán, el sol saldrá después de la lluvia”, dijo, sonriendo.

Rompe los esquemas en el mundo de los hombres

Sin embargo, con un respiro, calma y un subidón de adrenalina, la misma que recorre su cuerpo a través del motociclismo deportivo, Martínez valoró el marco de una dura competencia y reconoce la importancia de ser representante femenina. “Lucho por la igualdad de género para ambosLe aseguró.

“Hay hombres que van a depilarse las cejas y hacerse las manos. Entonces, cuando una mujer la ve venir, dice “ella está haciendo esto aquí”. Así se pasa en las carreras y nos tenemos que acostumbrar a lo que nos viene ahora, o sea, hay gente a la que le gustan las cosas no tradicionales y así nos pasa en el salónreconoció.



“No me importa, te miran como si fueras mujer y vas a dar un paseo, pero la gente se empieza a dar cuenta y no es así.. Por eso estoy tranquila de que todo va a salir bien, porque creo en mí, en Dios y no me afecta demasiado”, agregó.

“En mi caso, es agradable porque Antes siempre corría solo y era el único. Vea que puedan manejarlo y que la mujer no esté sola en el hogar limpiando la casa. Lucho por la igualdad de género para ambos. No que un hombre sea más o una mujer mucho más, sino que cada uno haga lo que crea felicidad y sin discriminación.

“Que si a un hombre le gusta cocinar o va a la peluqueria y la mujer plancha o es medico que lo hace“. El lo notó.

Suany admite que se siente apoyada por Bolivia y que “tiene al país detrás, por eso está tratando de hacerlo lo mejor posible, incluso como mujer, y poder romper el esquema”.

Para Martínez, antes conoció a Daniel Mazzuc, Lucas Inocencio, Julius César Estanguet y su padre, grandes pilotos que estaban entre los mejores de Latinoamérica que la derrotaron. Hoy, sin embargo, analiza y declara humildemente que está al mismo nivel que ellos, en “una carrera compleja donde es una carrera complicada y no hay que tener calor, sino paciencia”.

“Por eso me siento orgullosa de ser boliviana y mujer, mostrando lo que puede ser una mujer, y abierta para que las niñas puedan hacer cosas masculinas. En Bolivia es un poco más complicado, pero mi objetivo es demostrar que las mujeres no solo pueden terminar, sino también traer premios a mi país, y eso es lo que estoy tratando de hacer.“Cerró bruscamente.

Papá, ayudantes y amigos, juego de puntales en Suena

Suany se encuentra en Argentina con su padre Leonard, un piloto con amplia experiencia en el mundo del Dakar y campeonatos sudamericanos. Compitieron juntos en el Rally Dakar 2022 en Arabia Saudita, en el que el joven de 30 años obtuvo el puesto 11 en una carrera de quads.

Hoy, la joven boliviana tiene a su padre en su “esquina” y confía ciegamente en la asistencia de su vehículo.

“Uno cree. En 2014, 2015 corrí solo, pero ahora él está allí. Pensamos lo mismo y sé que las cosas saldrán como queremos”, aseguró.

Luis Martínez, Suany, Jose María y Joaquín, equipo de una piloto boliviana durante su estadía en Argentina con SARR 2022. Foto: IG suanymartinez_

Ambos partieron de Santa Cruz de las Sierras, donde dejaron los festejos de fin de año para embarcarse en el Dakar de sus sueños y competir en una carrera que completaron juntos. Pero no solo su padre lo apoya, también tiene dos compañeros de trabajo que son parte de la vida de un piloto que representa a Bolivia.

“Me siento orgullosa de ser boliviana y mujer, mostrando lo que puede ser una mujer, y abierta a que las niñas hagan cosas masculinas”.

“Mi equipo también incluye a José María y Joaquín, personas que conozco desde hace años y en quienes confíoSuany Martínez basa sus ideas, su corazón y su gol en estos tres pilares, que no solo está en el gol 26, cuando está en Viena, Río Negro, sino también en la vida misma y en el deporte con anhelo de igualdad de género.