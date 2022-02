Sileoni: “Queremos que sea un año de aprendizaje y de visitas diarias a clases”

El jefe de la cartera de formación dio detalles del inicio de la docencia. (Foto: Eva Cabrera)

Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, alberto siloniaseguró que 2 de marzo, cuando comienzan las clases espera que sea un “día de celebración”, habló del “rol estratégico” de la vacunación y dijo que “queremos que sea un año de aprendizaje, enseñanza, lectura, escritura, visitas diarias a clases“.

En entrevista con Télam este miércoles, el titular de la cartera de educación describió las condiciones en las que se inicia el nuevo ciclo escolar, las expectativas de un estrecho convenio conjunto con los gremios y la esperanza de que el 2022 sea un año de consolidación de aprendizajes.

Conversacion

-Télam: A pocos días del inicio de la docencia en toda la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son las metas y desafíos de este ciclo escolar 2022?

-Alberto Sileoni: Primero, la alegría de volver, esperamos en 2022, que se prolongará, a lo largo del año, cuidada, con abundante presencia, la vuelta al cole. Esperamos el 2 de marzo como un día de fiesta del regreso en toda la provincia de Buenos Aires, y creo que será en todo el país. Para que esta escuela sea una posible escuela en 2022, se deben cumplir ciertas condiciones; La vacunación es uno de ellos y estamos trabajando duro en ello.

-T: ¿Qué papel juega la vacunación en el mantenimiento del tráfico?

(Foto: Eva Cabrera)

-AS: La vacunación juega un papel crucial porque todavía estamos en medio de una pandemia con consecuencias menos graves que antes, pero todavía está con nosotros. Tenemos que trabajar en esa dirección, tenemos un nivel muy alto de vacunación entre los docentes, más del 95%; muy buenas vacunas para jovenes de 12 a 17 años y para niños de 3 a 12 necesitamos mejorar la segunda dosis. La vacunación tiene un papel estratégico, fundamental, sanitario y pedagógico y es muy importante apoyar a las familias para que se vacunen.

-T: ¿Ya se instalaron estaciones de vacunación en las escuelas? ¿Cómo funcionarán?

-AS: Dentro de las escuelas tenemos 1400 puestos de vacunación, el aporte tiene su sentido, no es una escuela donde van las vacunas y hay un equipo que vacuna, pero es un lugar donde necesitamos días, dos o tres. días o más y luego va a otras escuelas. Gira, atraviesa el territorio. Desde el año pasado hay 850 clínicas, este año hemos sumado 450 y más, porque son 1400 y vamos a seguir vacunando.

Necesitamos saber que la vacunación no es una decisión privada, es una decisión pública, por eso le pedimos a las familias que vacunen a sus hijos, y cuando vienen a la escuela les preguntamos si están vacunados y no. Le pedimos que se vacune.

-T: ¿Cuál es la presencia cuidadosa y cuáles son las diferencias con los distritos, como la ciudad de Buenos Aires, que ha anunciado una “eliminación de protocolos”?

-AS: La asistencia cuidadosa es el uso de la mentonera, manteniendo la ventilación y la higiene. En relación a la Ciudad, creo que dice más de lo que dice. Los lineamientos han sido consensuados por todas las provincias, incluida la CABA, en cuanto a vacunación y cuidado del descanso. La única diferencia es con el barbijo a partir de la 4ª clase y (en provincia) se usa el barbijo a partir de la 1ª clase. Las 23 jurisdicciones dicen que debería usarse, pero la ciudad no lo hace, pero bueno, es una decisión de la ciudad. Entiendo que si la mascarilla puede dificultar la lectura, habrá un profesor que diga que se la quitan, pero creemos que un niño de 6 años está en condiciones de entender las medidas de higiene y entender la necesidad de usarlas .que estamos en pandemia porque el barbijo lleva dos años usado. Creo que son elementos más discursivos en los que intentan diferenciarse de algo que 23 jurisdicciones seguirán al pie de la letra.

(Foto: Eva Cabrera)

-T: ¿Será obligatorio el uso de barbijo en primaria de la provincia? ¿No más burbujas?

-AS: En el nivel inicial, habrá algunos niños que lo usarán, pero no hay una regulación si se van a mantener todas las demás medidas, ventilación, higiene, hemos distribuido los fondos a todas las juntas escolares para distribuirlos en las escuelas. Se eliminan las burbujas, esto ya forma parte de las nuevas instrucciones. Si se presentan síntomas o si alguien tiene Covid o ha estado en contacto cercano, le pedimos que no asista y la sospecha de un brote no significa una interrupción de clases. Si hay un brote institucional con muchos casos en la escuela, entonces se involucrará la oficina de salud, que utilizará la invitación de vacunas para aplicar las vacunas obligatorias. Entregamos 33,000 medidores de oxígeno que son parte de la atención, y el Departamento de Salud tiene mucho para distribuir, y vamos a ver si los distribuimos a las escuelas y les pedimos a los padres que usen una máscara, pero la única receta es mantener bien puesto, boca, mentón, y nada más. .

-T: ¿Qué balance puede hacer de los programas de reconexión y cuántos estudiantes que abandonaron la escuela podrían regresar?

-AS: El resultado es satisfactorio, escuelas y comunidades nos piden que sigamos, estamos trabajando en el redimensionamiento del ATR, que es el programa Trayectoria y Reconexión. En septiembre de 2020 había un número importante de niños no comprometidos, que superaba los 250.000, y hoy estamos en un número menor. Que esto sea satisfactorio no quiere decir que no estemos preocupados, hoy estamos en 62 000 niños y niñas en secundaria y miles en primaria, en los que hay que seguir trabajando. Es un número pequeño en comparación con hace dos años, pero todavía estamos preocupados porque hay muchos niños de sectores más vulnerables que están en problemas y ATR sigue trabajando en eso todo el verano y sigue trabajando para encontrar a esos chicos.

ATR tiene un año o más, en el verano se convirtió en ATR + verano, enfocado principalmente en los niños que participaron en las actividades de verano, fueron casi 260,000 niños, pero continuamos con el tema de aprender y enseñar.

-T: En 2021 nos enfocamos en buscar presencia con el Covid, ¿este año tiene que consolidar aprendizajes?

-AS: Queremos que este año sea un año de aprendizaje, enseñanza, lectura, escritura, visitas diarias a clases. Estamos trabajando para volver a la tarea básica que juegan las escuelas todos los días, y la escuela está lista para eso. Queremos la asistencia plena, la asistencia, no administrativa, la asistencia de lunes a viernes, hasta diciembre, y por eso también hemos avanzado significativamente de acuerdo con los sindicatos.