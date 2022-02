Rusia toma la iniciativa: Tucídides ha llegado

Esta guerra era prevenible. No fue querido. Rusia lleva años advirtiendo que su seguridad como nación y como estado está en juego. Además, los líderes rusos definen la situación como una crisis existencial en su país. No hay duda de que Estados Unidos y la OTAN querían esta guerra. Los últimos meses han significado para la dirigencia rusa que sus intereses estratégicos no serán tomados en cuenta y que el asedio y la persecución continuarán. Sin tener esto en cuenta, no puedes entender lo que está sucediendo.

Yo respeto. Cuando llegan tiempos como estos, hay que prestar mucha atención a lo que dice el ejército. El jefe de la marina alemana, el vicealmirante Kay-Achim Schonbach, hizo recientemente unas declaraciones que le costaron el puesto. Lo que dijo fue sentido común y realismo político-militar: lo que Rusia necesita es respeto entendido en un sentido amplio; reconocimiento de sus intereses estratégicos y de seguridad. La paradoja es que todo el mundo asume que no hay seguridad en Europa a menos que sea con la ayuda de Rusia, pero como resultado, no solo no se reconocen estos intereses, sino que hay aislamiento, asedio y actitud defensiva. .

El Kremlin percibe que Occidente no lo reconoce como Estado, ni como civilización, ni como potencia político-militar. Por eso, es bueno explicar históricamente los hechos. Durante años, Rusia fue satanizada y Putin criminalizado. La razón es que la era de Yeltsin ha terminado y se han reconstruido las estructuras estatales e institucionales de la Federación Rusa, se ha reorganizado la economía y se ha fortalecido el aparato militar, tecnológico y de seguridad. La pregunta es: ¿cuál es el objetivo político de la OTAN y la estrategia militar de Biden? El mismo objetivo que en el caso de China; es decir, destruir el equipo de liderazgo actual y establecer otro que sea más favorable a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos.

¿Cuál es el signo de los tiempos, la tendencia básica? La transición a un mundo multipolar que cuestiona la hegemonía de EEUU y sus aliados europeos organizados en la OTAN. En otras palabras, vivimos la rebelión de Oriente. El conflicto en Ucrania ya es parte y signo de profundos cambios en la estructura de poder mundial. Definitivamente lo extraña y juega a favor de la administración de Biden.

Se han propuesto dos escenarios operativos o geopolíticos de toma de decisiones. El principal está en el Mar de China. El segundo está en Europa y los que están en el poder han decidido que se resuelva en Ucrania. Ser ingenuo sobre los EE.UU. es inaceptable y significa cerrar los ojos a la historia reciente de Afganistán, Irak, Libia, Siria… Cuando está respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, los EE.UU. intervienen militarmente; si no, entonces también. Las razones son las de siempre: la amenaza a los intereses estratégicos de Estados Unidos, que es prácticamente el mundo entero. Desde un punto de vista político-militar, el único imperio existente es Estados Unidos, con más de 700 bases militares en 80 países y gastando el 60% del gasto militar mundial con la OTAN. En comparación, Rusia es una bagatela, pero no está dispuesta a ser un aliado más joven de una gran potencia que lucha desesperadamente por su hegemonía.

He estado enfatizando durante años que el mundo que conocemos está cambiando radicalmente y que hay un declive relativo en los Estados Unidos en su centro. Tenía miedo de que llegara pronto lo que se conoció como la “trampa de Tucídides”. Como es bien sabido, este término se refiere a los procesos de conflicto y guerra que están asociados al declive de las potencias hegemónicas y su sustitución por otras emergentes. Ya estamos en eso.

Insisto en que esta guerra fue y debió ser prevenida. ¿Dónde esta la llave? En el hecho de que la Unión Europea no es una entidad autónoma en las relaciones internacionales, que sabe definir claramente sus intereses estratégicos y que construye fuertes alianzas económicas, políticas y militares con Rusia. La guerra vuelve a Europa, devolviendo la asombrosa capacidad de EE.UU. para crear conflictos militares siempre lejos de sus fronteras.

Finalmente, una idea. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia y, con mucho, la más fuerte en términos económicos, políticos y político-militares. Lo que estamos viendo son los diversos movimientos operativos de la estrategia global de prevención, cuyo objetivo final es China. Este conflicto, que comienza, es sólo el comienzo.

(Manolo Monereo es abogado y politólogo. Esta opinión fue publicada en blog.público.es)