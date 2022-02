Mariana Nannis vs. Caniggia: “Mi vida con él fue un infierno”

“Me golpeó y me violó violentamente”.

Este miércoles, Mariana Nannis se sumergió en actos de violencia sexual, de género y psicológica perpetrados en su contra por su exesposo y padre, sus hijos Charlotte y Alexander. 22 de marzo Caniggia tendrá que ir a juicio a declarar cuando sea citado a interrogatorio.

“Tengo miedo y miedo” fue la respuesta de Nannis cuando comenzó a hablar con el periodista Rial.

“Terminarás en una zanja, te marearás, terminarás muerto”, son algunas de las frases que, según Nannis Cannigi, le ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo de los años y la ha amenazado con lo que podría pasarle si decidía presentar una denuncia. “No pude presentar una denuncia ante la policía cuando me golpeó y me violó a la fuerza.él dijo.

Nannis aseguró que la situación de violencia de género y violencia sexual se ha repetido a lo largo de los años y en varias ocasiones.

En cuanto a Caniggio, Nannis también lo mencionó. “Quedó impune, hizo lo que quiso, un amigo de (Daniel) Angelici, (Mauricia) Macri, un amigo del capo policial, se me rió en la cara cuando le dije que lo denunciaría”.

En palabras de la víctima, Caniggia fue en conjunto con el expresidente Mauricio Macri sobre “negocios, muchos negocios”. “Claudio tenía muchos títeres”, dijo Nannis. También confirmo que vas a “iniciar sesión la causa de los parques eólicos“Refiriéndose a la investigación que más complica al expresidente Macri y sus familiares.

“Estaba en mi segundo mes de embarazo y él me empujó hacia el auto, mató a mi bebé. Hoy tendría otro hijo”. Cuando Nannis le dijo a Caniggia que estaba sangrando por la herida y la presión que le había dado, él respondió: “Eres una de las hijas de las prostitutas que hacen de víctimas”, y volvió a ejercer la violencia psíquica contra sus hijos. madres

Nannis aseguró que por sus amenazas “no podía denunciar a la policía cuando me golpeaba y violaba”.

“Un día los muertos despertarán”, dijo Nannis que le dijo Caniggia, refiriéndose a ella y a sus hijos. “Él nunca se preocupó por mí o por nuestros hijos”.

Nannis lloró por teléfono hablando con el periodista Jorge Rial en Diez Radio, AM710, expresando un profundo dolor. “Era un padre ausente. Me arruinó todas las Navidades”, y le dijo a su exesposo que usaba drogas en todas las fiestas y cómo protegía a sus hijos de presenciar la condición de su padre.

“Solo sé lo que pasó, todos hablan, pero nadie sabe realmente lo que pasé a su lado. Mi vida con él era un infierno.

“¿Cuál es la mejor manera de sacar una esposa de ti mismo?” Di que está loco” y eso es lo que Caniggia amenazó a Nannis durante años. “Le confesé tres veces que era drogadicto y se escapó. Mi hermano y yo lo buscábamos en todos los burdeles de Marbella”.

“Él siempre se casaba con hijos del escudo para hacer lo que quería”. hermano de Alejandra. Llevaría a Alejandro a Bérgamo (Italia), por ejemplo, lo dejaría solo en un hotel y se iría a una ‘fiesta’, un niño de diez años se despertaba en medio de la noche solo en una habitación de hotel, no puedes hacer eso. Es una locura”.