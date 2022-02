La sexta etapa mostró la parte más difícil del “Dakar Sudamericano” al entrar en Río Negro

La lluvia alteró la sexta etapa del SARR 2022, que conectaba 25 de Mayo, La Pampa, con Villa Regina en Río Negro. Foto: IG @ southamericanrallyrace Crédito @lucho_schiffer

Este miércoles, la Carrera Sudamericana de Rally partió desde La Pampa a su sexta etapa, la cual se vio alterada por las constantes lluvias que caían en esta ciudad.

La organización, que tenía prevista la primera largada de la categoría de motos a las 6:55 horas, vio que el agua acumulada en el terroir pampeano provocó que se abandonara pasadas las 10 horas.

Al cierre del miércoles, los tiempos no eran oficiales debido a cambios en el mal tiempo y pilotos que no cerraron la Sección 6 del SARR 2022, aunque los tiempos no oficiales indicaron que:



Julián Kozak marcó el mejor tiempo de la etapa en motos con 10 minutos de ventaja sobre Flavia Del Zotta, el podio lo completó Leonardo Cola. Santiago Rostán ha marcado el mejor tiempo en M2, seguido de Martin France y Adolf Scaglioni.

vehículos todo terreno

En la Q1, Facundo Viel liderado por Carlos Verza y ​​Andrés Frini. En la Q2, la boliviana Suana Martínez estuvo por delante, mientras que Mariano Viel y Ayelén Bogado pelearon palmo a palmo en la Q3.

camiones

Juan Cruz Yacopini y Toyota marcaron el mejor tiempo 1.1, seguidos de Rodolfo y Nicolás Bollero. Cristiano Rocha fue el mejor en T1.2, mientras que Francisco y Nicolás Blanco ganaron en T2.

Yacopini lidera en la clasificación general T1.1. Foto: IG @ southamericanrallyrace Crédito @lucho_schiffer

Entre las UTV muestran resultados parciales como ganador del tramo Nicolás Zingoni, seguido del brasileño Rodrigo Luppi y tercero de Nicolás Cavigliasso.

En la T3.2, Juan Antonio Peña y Carlos De Castro Neto fueron palmo a palmo en la batalla por la victoria de etapa, mientras que el bonaerense Nicolás Stratico fue tercero.

Camiones – NAV

Maximiliano Kowalsky finalizó la etapa como mejor motociclista, mientras que el chubutense Juan Álvarez, Sergio Larreguy y Lisandro Villanova hicieron lo mismo en autos.

Este jueves se desarrollará la Etapa 7 entre Villa Regina y General Conesa, la penúltima ruta previa al aterrizaje en Viena, que albergará el campamento de las dos últimas noches de la competencia del “Dakar Sudamericano”.

Nicolás Strático y su UTV remaron en el agua y en la clasificación general

El piloto bonaerense, junto a su navegante August Sanz, habló con Télam en la VI etapa del SARR 2022 y admitió que el invierno y la lluvia que tuvieron que sobrellevar fueron muy difíciles. “Cualquier error nos envió debajo de la puerta”, dijo.

La UTV 251 de Nicolás Strátic mostró un gran desempeño en el tramo que unió el 25 de Mayo, en La Pampa, con Villa Regina en Río Negro, donde junto a la flota que compite en el “Dakar Sudamericano” analizó cómo fue con la lluvia y el Frío.

Strático y Sanz por un gran trabajo en la 6ª etapa del SARR 2022. Foto: Nico Strático Team / Paco Photo Agency

“La lluvia ha jugado un papel terrible, es muy difícil correr casi 400 kilómetros con frío. Afortunadamente pudimos solucionarlo y afortunadamente llegamos todo el día con agua encima”, dijo el piloto desde el vivac en Villa Regina.

“Las carreteras estaban constantemente anegadas y de puerta en puerta, así que viajamos donde pudimos e hicimos lo mejor que pudimos con buenos resultados”, dijo.

Stratíco y Sanz, a la espera de la confirmación de los tiempos actuales y la no confirmación del SARR, se colocan 3º en la categoría T3.2 y 9º en la general tras haber tenido problemas con el depósito que tenían en San Juan en los últimos días.



“Solucionamos los problemas en la primera parte de la carrera y ahora son solo sonidos, pero son normales, así que ahora estamos avanzando y esperamos seguir así en la próxima etapa”, admitió.

Stratico quedó muy satisfecho con el trabajo de su navegante Sanze, que acabó con las hojas de ruta pegadas al pantalón. “Hizo frío todo el día, las páginas se rompían, la tinta corría y hacíamos lo mejor que podíamos, estábamos sufriendo de comunicación y todo era producto del agua”, dijo.

“Cualquier error nos mandó a la puerta”, concluyó.

Gracias: Luciano Schiffer