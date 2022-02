El PP formaliza la marcha de Casada y nombra a Núñez Feijóo nuevo líder

Alberto Nuñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia y nuevo líder del PP. Foto: AFP

El Partido Popular (PP, Conservador), principal fuerza de la oposición en España, se dirigía esta tarde a elegir al presidente Xunt de Galicia, Albert Núñez Feijó, como nuevo líder en sustitución de Pablo Casada, que dimite tras cinco años de mandato por un crisis guerrillera que dejó casi sola.



Las exigencias internas de Casad se multiplicaron el pasado lunes cuando dimitió su mano derecha, Teodoro García Ege. como Secretario General del Partido.



Por invitación de este otoño, Casado convocó este miércoles por la noche a los líderes de los partidos de las regiones de España en la sede del PP en Madrid, donde Todo indicaba que Feijóo sería investido como nuevo jefe, aunque no se sabía si como líder transitorio o estable.



De momento, mientras Casado y Feijóo mantuvieron una reunión a puerta cerrada, En la reunión, los “barones” del PP asumieron la voluntad de destacar al líder gallego, que es el ala tradicional del partido. y tiene un fuerte prestigio interior.



Uno de estos líderes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió ante la prensa la necesidad de dar “tiempo y espacio” a Casad, que había trabajado “muy duro” y “merecía un reconocimiento” durante los últimos tres años.comprensión y cariño’.



“Hay que tener humanidad, te vamos a escuchar”, dijo extraoficialmente otro PP de los “barones”. “Depende de él”, agregó otro líder fuera de cámara, y agregó que solo cuando faltaba, se tomó la decisión de reemplazarlo.



La próxima semana se decidirá la fecha del congreso extraordinario, que cuenta entre mediados y fines de marzo, y la idea que predominó este miércoles por la tarde fue llegar a esta reunión para resolver la crisis.para que el PP se reconstruya antes de que tenga que medirse en las elecciones.



Vox de extrema derecha va en ascenso tras entrar en el Parlamento en 2019donde ya es la tercera fuerza por detrás del PP y del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).



Casado, que con 41 años fue el líder más joven de la historia del PP, intervino ante el Congreso de los Diputados de Madrid en una reunión semanal en la que los presidentes de las preguntas parlamentarias interrogan al jefe del Gobierno sobre el estado de la cuestión.



Entró en la sala, rodeado por una nube de periodistas, para leer un discurso de despedida que, según la prensa española, iba a ser también una declaración de principios.



“Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los opositores y la devoción a los compañeros”, dijo el diputado Casado.volvió la mirada hacia sus colegas en el banco.



El terremoto del PP empezó la semana pasada cuando Casado se enfrentó a Díaz Ayus, el político más valioso del PP, por un polémico acuerdo de compra de mascarillas que llevó a su hermano el Presidente de la Comunidad de Madrid se benefició de una comisión de al menos 55 000 EUR.



En 2021, antes del escándalo, Díaz Ayuso y Casado celebraron en Madrid la reelección del presidente de la Comunidad de Madrid. Foto: Archivo



Casado incluso sugirió que Díaz Ayuso podría involucrarse y abrirle un expediente interno, pero lo cerró a las pocas horas tras hablar con ella y plantearse resolver sus dudas.



Pero desde entonces, Casado vio retirar su apoyo a muchos de los líderes de su formación, especialmente después de que la prensa condenara a las autoridades del partido por querer espiar al hermano Díaz Ayus a través de una agencia de detectives privados.



Después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, deseara a Casad -en el que podría haber sido su último cara a cara en la Cámara- “lo mejor en su vida personal”, el líder conservador abandonó rápidamente la sala. antes de ejercer su derecho de réplica.



Sánchez también aprovechó para culpar a Casad de su forma de ejercer la oposición, recordando que se había “asentado en la descalificación constante” durante los últimos dos años, negando incluso “principios democráticos básicos” al sembrar dudas sobre la legitimidad del Gobierno. Agencia de noticias Europa Press.



Casado perdió dos elecciones nacionales ante los socialistas de Sánchez.



Su control del partido se vio interrumpido por una rivalidad con Díaz Ayuso, quien obtuvo una gran victoria en las elecciones locales en la región alrededor de la capital española el año pasado. y está buscando un papel más importante.



Una pugna interna se desató en los últimos días cuando Díaz Ayuso acusó a Casada y García Egeo de “mancillarla” sobre el papel de su hermano en la negociación de un polémico barbijo.



Un día después, Casado respondió que el contrato con su hermano era “casi ilegal” y digno de una investigación del partido. Tanto Díaz Ayuso como Casado negaron haber actuado mal.



Sánchez ha garantizado que no utilizará la crisis interna del PP para avanzar en las elecciones generales, previsto para 2023.



“Le informo que el Gobierno de España no va a avanzar en las elecciones generales, ni va a disolver las Cortes Generales (Parlamento) de forma anticipada; es un gobierno con sentido de Estado que priorizará el interés general. cualquier otro tipo de interés”, dijo Sánchez a la Cámara de Representantes.



Asimismo, ha pedido la “ampliación de la zona de centralidad” para que tanto el PP como el PSOE puedan vivir en ella “sin necesidad de pactos con los que no creen en España”, término que suele utilizar para denotan formaciones de independencia.