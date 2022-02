Continúa el juicio de un hombre acusado de prender fuego y matar a Vanessa Caro en 2019

Vanesa Caro fue asesinada en 2019.

Para este jueves están previstas varias declaraciones en los juzgados de Lomas de Zamora en el juicio de un hombre acusado de prender fuego a su expareja tras una discusión en una casa de Ingeniero Budge, dijeron fuentes judiciales.

Lo acusa Leonardo Víctor Zeniquel (40). “Homicidio calificado como asesinato en el contexto de la violencia de género”en marzo de 2019 contra su pareja Vanesa Caro, madre de cuatro hijos.

En la primera jornada realizada este lunes por el Tribunal Oral en lo Penal de Lomas de Zamora, la hermana de la víctima dijo que le dijo a los jueces: “Mi hermana vivió un infierno, pero lo escondió por el miedo de su pareja, y él negó haberlo golpeado”.

“Mi sobrino gritó ‘Tía, ve con mamá, papá le prendió fuego'”, dijo la mujer, testigo presencial del hecho, quien aseguró al tribunal que cuando llegó a la casa que su hermana había alquilado en las calles Limay y Bustos. la encontraron con ropa y una parte del cuerpo quemada.

“Me dijo frente a él que ella estaba quemada, pero yo sabía que no”. Sólo cuando pude verla en el hospital me dijo la verdad. Me dijo que le tenía miedo, entonces no quiso decir que le prendió fuego”, dijo Carolina Caro.

El médico forense también declaró y dio detalles del motivo de la muerte de Vanesa, quien tras el episodio violento fue sometida a varias operaciones y era considerada una paciente de alto riesgo. “Si no hubiera sufrido las quemaduras que sufrió, no habría muerto”, dijo el experto.

Finalmente, Carla, la próxima hermana de Vanessa, estuvo de acuerdo con la versión de Carolina en la corte y dijo que “su sobrino le dijo que su padre había” prendido fuego “a su madre”. “Ella siempre ha sufrido episodios de violencia. En 2018, después de la fiesta de cumpleaños de la niña, él la golpeó y tuvimos que poner una denuncia”, recordó.

El segundo día del juicio, que continúa este jueves, continuará con más testimonios y acusaciones para luego entrar en la fase de pleitos.

El hecho se registró en marzo de 2019 alrededor de las 11:15 en una casa de las calles Limay y Bustos de Ingeniero Budge, donde Vanesa estaba con sus cuatro hijos menores de 10 años y comenzó a discutir con Víctor Zeniquel, de quien estuvo separado por casi un año. año.

Según Carolina, una de las hermanas de la víctima, los muchachos vieron cuando el hombre “le tiró alcohol, le puso un candado y le prendió fuego”, tras lo cual no los dejó salir de la casa. .

“Sus hijos nos dijeron que el padre le prendió fuego a la madre, dijeron que estaban peleando, el niño de diez años dijo que el padre se volvió loco”, dijo.

Carolina señaló que luego de que sus sobrinos pudieran salir de la casa y correr hacia ella para contarles lo sucedido, ella corrió al lugar.

“Cuando llegué a la casa, las llamas ya estaban apagadas, pero había un pequeño fuego en el costado, tenía el cabello y la cara en llamas”, dijo, y agregó que “él estaba a su lado y le dijo: ‘Vanessa, mantén la calma “¿nada?”

Vanesa fue llevada primero por Caroline a una “sala de barrio” y luego en ambulancia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, luego de lo cual fue trasladada al Hospital Posadas de El Palomar, comuna de Morón, donde estuvo internada hasta septiembre. donde murió a consecuencia de graves quemaduras.

Integrantes de la Comisaría 10. El ingeniero Budge fue quien arrestó a Zeniquel como principal sospechoso que no tenía una pierna y caminaba con muletas.

En el interior de la vivienda, policías científicos también realizaron peritajes, en los que aseguraron una botella de plástico transparente y dos encendedores.