Unión se fortaleció en casa, venció a Atlético Tucumán y trepó a lo más alto de su grupo

(Foto: Luis Cetraro).

La Unión se hace fuerte en Santa Fe, y este martes repitió el triunfo 1-0 sobre Atlético Tucumán así como en la jornada inaugural ante River para escalar la primera etapa de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional junto a Platense, ambos con siete unidades después de tres días.

Además, los dirigía el uruguayo Gustavo Munúa, quien tenía en su compatriota Jonathan Álvez, el goleador del partido, convirtió su primer gol en camiseta tatengue a los 10 minutos del segundo tiempo tras una brillante maniobra individual, Tienen una cerca invicta, ya que la segunda jornada en Córdoba empató 0: 0, Sebastián Moyano salvó de penalti a Enza Díaz en el último minuto del partido.

Todo esto, más la pronta participación del Unión en la Copa Sudamericana, mantiene en tensión a la parcialidad ‘canosa’, que ha vuelto a llenar el estadio 15 de Abril “a pesar de que es una jornada laboral, por lo que hay que agradecerles”. dijo el propio Álvez, oriundo de Vichadero. 33 años y una larga gira de clubes en Sudamérica.

(Foto: Luis Cetraro).

El gran protagonista de la acción siempre ha sido la Uniónante el Atlético Tucumán, dirigido directamente por su exentrenador Juan Manuel Azconzábal, quien no encuentra su camino en el equipo en caída libre desde que Ricardo Zielinski se fue a Estudiantes.

Y son los tucumanos quienes muestran esta discreta realidad no solo en la actuación, sino también en el orden, pues junto al Patronato y San Lorenzo ocupan el último escalón de la zona 1.

Es Atlético Tucumán quien recibirá al día siguiente, el cuarto, entrerrianos, el martes 1 de marzo a partir de las 21:30 horas, mientras que Unión visitará el domingo a Sarmient a partir de las 17:00 horas a Junín.

Síntesis

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Enzo Roldán, Juan Portillo y Gastón González; Mauro Luna Dialle y Jonathan Álvez. DT: Gustavo Muña.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz y José Doldán; Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia y Gabriel Risso Patrón; Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Gol en el segundo tiempo: 10 m. Álvaz (U).

Cambio en la primera mitad: 38 m. Juan Nardoni de Luna Diale (U).

Cambios en la segunda mitad: 18m. Diego Polenta por Calderón (U) y Mariano Peralta Bauer por Juárez (U); 20 m. Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT), Federico Andrada por Heredia (AT) y Felipe Campos por Garaye (AT); 30 m Ramiro Ruiz Rodríguez por Pereyra (AT); 34 m. Leonardo Ramos por Álvez (U) y Sebastián Jauren por Roldán (U) y 41m. Cristian Menéndez por Doldán (AT).

Prevenido: Calderón, Álvez y Moyano (U). Gil Romero, Carrera y Lotti (AT).

Árbitro: Fernando Spinoza.

Cancha de baloncesto: Estadio “15 de Abril” (Unión).