“Palito es una metáfora de lo que la sociedad argentina quisiera ser”

“Palito Ortega es una especie de metáfora de la codiciada Argentina”.

Libro “Tal niño, una historia política cantada por un rey”escrito Abel Gilbert y Pablo Alabarcesexplica el surgimiento del personaje de Palit Ortega a partir de un consenso en el espacio y el tiempo por una serie de razones complejas, como el posperonismo, la llegada de las “pequeñas cabezas negras” a la gran ciudad, el florecimiento de la idea de meritocracia y la presunta autenticidad de un niño pobre que cantaba canciones alegres. Explicación relativamente detallada”, explican los autores.

En el texto publicado Editorial de música gourmetLos científicos dicen claramente que no existe una receta para crear ídolos populares. Alabarces señala que mucho del fenómeno Palito Ortega es interesante en el sentido de que trató de explicarlo con una receta, y el propio cantante lo arruinó con autosuficiencia y cierta jactancia: “Traté de crear más ídolos, pero el que lo logró fui yo.”

Alabarces escribió un libro con Abel Gilbert (Foto de Paula Ribas)

Los autores no dudan de que existe un proceso de producción y que en él se aplican ciertos criterios, pero no olvidan que fue a principios de la década de 1960, cuando se produjo el primer momento de la comercialización, aplicada sin mucho conocimiento científico. en la obra de Palita Ortega. Sin embargo, en el caso del cantor tucumano, lo ve como un trabajo bastante artesanal e intuitivo, lo que lleva a la conclusión de que “No hay receta que te condene inevitablemente al éxito”.

El compositor y escritor nacido en 1960 Abel Gilbert y el doctor en sociología nacido en 1961 Pablo Alabarces descubren nuevos aspectos que reproducen en su obra, en la que Palito Ortega aparece como lector de César Vallejo, sucesor de Luchino Visconti. coleccionista de cine y arte. Además, aseguran que el músico fue a clase con Carlos Alonso, uno de los más grandes pintores argentinos. Los autores no quisieron utilizar el término “autodidacta tucumano” en el texto, porque siempre se utilizó de forma peyorativa. Sin embargo, coinciden en que el compositor y actor también es un gran representante de la tradición autodidacta en Argentina.

A lo largo de su carrera, el cantante opta por no mostrar su conocimiento: por el contrario, muestra su carrera diciendo “Recuerda, yo era limpiabotas en la provincia de Tucumán, era un hombre pobre que no tenía educación formal”.. Esta condición biográfica es esencial para la “máscara” en sentido teatral, que Palita instala como un personaje que llega a lo más alto viniendo de lejos y de abajo. El libro también muestra ese aspecto desconocido y sobre todo el hecho de que Palito Ortega quisiera hacer la película de Leopold Marechal “Adán Buenosayres” en 1975.. “Podría indicar una contradicción o una fisura en su máscara”, dice Alabarces.

El libro parece la redención de Ortega, que “salvó a Charly García”

– Télam: ¿Se puede decir que Palito Ortega es un ídolo popular que rompe la forma del ídolo trágico argentino?

– Pablo Alabarces: No hay regla que hable de un ídolo trágico. Desde mi experiencia, veo que hay ídolos trágicos y no trágicos uno al lado del otro. El hecho de que Maradona, por ejemplo, muriera a los 60 años no sabe si eso lo convierte en un ídolo trágico. Sin duda el caso de Gardel y Eva Perón. El ya olvidado caso de Julius Sosa, del que hablamos en el libro, es sin duda también; Es la muerte de jóvenes, accidental o por enfermedad, pero no sé si hay alguna regla estricta. Sí, este es el caso del Gremio, pero no necesariamente tiene que ser el caso de Rodríguez. Podríamos seguir pensando en cantantes jóvenes muertos y que no los convertía en ídolos. No sé si este estado trágico es parte esencial o parte de la forma.

– T.: ¿También se considera que Palito Ortega fue quien detuvo la caída de otro ídolo, Charly García?

– Señor. Palito no detuvo la caída de Charly García, sino que simplemente le salvó la vida. La historia en concreto es que en el momento en que Palito intervino en la hospitalización de Charly, él estaba en los juzgados, dependiente de un juez, no de un diagnóstico médico, y el juez decidió enviarlo a una granja de recuperación. Charly dijo “esto me está matando.” En ese momento interviene Palito y le ofrece su espacio. La historia es más complicada porque tuvo entradas y salidas, pero lo cierto es que su caída no se detuvo.

Por otro lado, quienes lo vieron interpretar a Charly García tras su recuperación, y en especial quienes lo vieron cantar, no quedaron muy contentos con los resultados de “esa curación”. Por lo tanto, se puede decir que es cierto que le salvó la vida. Y el tipo de respuesta que mantuvo en el ámbito cultural y espectacular de Argentina fue sin duda muy positivo. Uno de los argumentos centrales del libro es que este gesto con el segundo cantante es una de las tres redenciones de Palit Ortega: la primera es derrotar a Antonio Domingo Bussi en Tucumán, la segunda es salvar a Charly García y la tercera es imponerse como el fundador del rock argentino.

– T.: ¿Cómo se puede leer el éxito y permanencia de un cantante bajo dictaduras? ¿Puede haber más de una visión de este hecho?

– PA: El argumento central del libro es que requiere más que una mirada. Es decir, habría que mirar mucho más integralmente la cultura y el entretenimiento bajo las dictaduras, para percibir que la trama de Palita Ortega no es excepcional, sino completamente normal. Durante la dictadura se siguió grabando discos, se imprimieron libros, funcionó el teatro, el cine, la televisión funcionó sin interrupción: ni siquiera tuvo que hacer grandes cambios a lo que sucedió poco antes de la dictadura, en el último ciclo de la presidencia de Isabel Perón, que fue duramente represor y perseguidor. Entonces, sí, se necesita una visión más amplia de por qué todo el programa “gira a la derecha” (entre comillas) y se convierte en un cómplice relativo. Tuvimos que esperar hasta 1981 para que aparecieran con cierta eficacia y fuerza ciertas voces disidentes (el caso claro de Teatro Abierto) Después de Teatro Abierto, lo diré muy prácticamente, nadie se hace el tonto.

– T.: ¿Cómo nació la idea del análisis de este personaje?

– PA: Hay un momento del libro en el que decimos que Palito Ortega es una especie de metáfora de la codiciada Argentina. Nunca decimos que es un reflejo, porque esta idea estaría muy alejada de nuestras creencias teóricas: no hay nada en la cultura que refleje a la sociedad. Sí, por supuesto que hay formas de representación social y formas en que las sociedades intentan leerse a sí mismas. Palo es uno de ellos. Es una metáfora de lo que una sociedad argentina quisiera de una sociedad argentina, una sociedad feliz y sin mayores problemas, en la que los sectores populares ocuparan espacios subordinados, disciplinados y obedientes…

(Foto de Paula Ribas)

La idea del libro surgió porque siempre pensamos que era extraño que nadie lo hubiera pensado antes. Palito es un fenómeno excepcional. Es un personaje que ha ocupado el centro o parte de la periferia de la música popular durante sesenta años, y no solo eso, pues sus películas han tenido un gran éxito, tanto en las que ha actuado como en las que ha dirigido. . Pensamos que tal figura no fue objeto de una mirada, una figura que atraviesa una historia de 60 años tan intensamente en sus relaciones con gobiernos democráticos como con dictaduras. Insisto, sorprendentemente, nadie ha pensado en eso todavía.

– T .: ¿Ha cambiado la visión de la sociedad entre los artistas populares desde la década de 1960 hasta la actualidad?

– PA: Por supuesto que eso ha cambiado. Han cambiado las formas de conectar todas las empresas con su música popular, la forma de conectar con la circulación y el consumo con los bienes culturales. Las tablas se compraban y vendían en ese momento, no hoy. El lugar central de la danza del carnaval desapareció por completo en la década de 1960. Y el punto focal son las revistas divertidas que hoy se han convertido en chismes. El funcionamiento de las redes sociales no ha cambiado la apariencia, pero sí la relación entre cualquier sociedad y sus artistas favoritos.

– T.: ¿Palito Ortega encaja en la idea de identidad argentina?

– PA: Esa es una pregunta difícil. Haría falta mucha discusión sobre qué entendemos por argentinidad, cómo funciona la idea de argentinidad. Es una idea que representa una homogeneidad muy forzada, la idea de ser argentino, que de hecho contradice toda evidencia sociológica o antropológica de la Argentina, que no es más que un enorme campo de diferencias y desigualdades.

Ahora bien, si alguien quisiera proponer una imagen de Palita Ortega como una especie de representación de la identidad argentina, por supuesto, daría la idea de una gran homogeneidad y una gran disciplina y acuerdo con el sistema, con la forma en que la sociedad respeta la jerarquía. Esta idea está completamente reñida con la Argentina, representada por Maradona, que, por otro lado, se rebela contra la idea del boxeo jerárquico.