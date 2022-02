La mujer utilizó el portátil de comunicación de su hijo para denunciar la violencia de género

La mujer usó la computadora portátil de comunicación de su hijo para pedir ayuda a la maestra y la condenó como víctima de violencia de género, dijeron fuentes policiales y judiciales, y agregaron que la pareja ya había sido detenida en Godoy Cruz, Mendoza.

“Señor, sé que puedo contar con usted, necesito su ayuda, y cuando lea este mensaje, mande a la policía a mi casa, mi pareja me golpea y no tengo celular, su nombre es (llene el nombre de su agresor)”, es una nota que escribió la víctima.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió la tarde de este martes cuando un niño ingresó a la escuela y le entregó una libreta de comunicaciones a la maestra que sostenía al niño.

En ese contexto, la docente, luego de leer la nota, dio aviso a la dirección del colegio, que activó el protocolo establecido por la Dirección General de Escuelas (DGE) y presentó la denuncia policial correspondiente.

Atención, limitaciones y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Llama 24 horas gratis en la línea 144

Vía WhatsApp +5491127716463

por correo a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando un archivo aplicaciones

El celular de la Policía de Mendoza fue movilizado en la casa de la víctima, y ​​al entrar encontraron a una mujer encerrada en el baño de la casa, y tras la entrevista dijo que “su pareja la mantuvo aislada durante cuatro meses y sufrió heridas y agresiones verbales”.

Con el testimonio de la víctima, la policía detuvo a la pareja en el juzgado y se espera que en las próximas horas sean informados del delito del que se les acusa.

No es la primera vez que ocurre un caso así en Mendoza. En junio del año pasado, una mujer también usó la computadora portátil de comunicación de su hija de siete años en busca de ayuda, por lo que fue rescatada de su casa en La Arboleda. “Necesito ayuda, soy víctima de violencia de género, mi esposo no me deja ir, llama a la policía”, escribió la mujer.