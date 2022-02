Kicillof ha anunciado una tercera prestación gratuita para mayores de 18 años

Kicillof anunció el tercer beneficio gratuito para mayores de 18 años en Buenos Aires VER VIDEO

Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicilloeste martes anunció que será a partir del miércoles tercera dosis sin vacuna anticancerígena para todas las personas mayores de 18 años en Buenos Aires, mientras que las personas inmunodeprimidas que ya tienen una tercera aplicación pueden recibir una cuarta vacuna después de 4 meses.

“es un anuncio que me llena de orgulloVenimos a anunciar que habrá un tercer beneficio gratuito para mayores de 18 años a partir de mañana, y seguiremos trabajando con esta vacuna federal porque hemos vacunado a cientos de miles de personas que no son de Buenos Aires pero tienen estado de vacaciones o trabajando en la zona. provincia”, anunció Kicillof al margen de la novena Conferencia de Verano de Tornquist.

El presidente bonaerense señaló que si bien “teníamos un certificado médico durante la temporada de verano, también teníamos una vacuna federal gratuita”.

Kicillofa estuvo acompañado por Nicolás Kreplak, Augusto Costa y Cristina Álvarez Rodríguez. (foto PGB)

Lo aclaró hasta el día de hoy.casi 16 millones de personas se vacunan con la primera dosis14 millones con el segundo beneficio y 6 millones con el tercero”.

Así lo anunció Kicillof en una rueda de prensa que compartió con el ministro de Salud porteño, Mikuláš Kreplak; su par de innovaciones manufactureras, científicas y tecnológicas, costa de agostoy la Primera Ministra Cristina Álvarez Rodríguez.

Kreplak también anunció que “las personas inmunocomprometidas y las personas mayores de 50 años que recibieron la vacuna Sinopharm después de estas terceras dosis tendrán acceso a una cuarta dosis. Se les garantiza una cuarta dosis en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires”.

A partir de mañana habrá una dosis de refuerzo gratuita para todas las personas mayores de 18 años que hayan cumplido los 4 meses desde la finalización del primer calendario vacunal.#BuenosAiresVacunate sigue a cada bonaerense ❤️💉❤️ ¡Únete a nosotros para que todos podamos estar protegidos! pic.twitter.com/6ERWXYk4n5 -Axel Kicillof (@Kicillofok) 22 de febrero de 2022

“La vacunación es un récord mundial, el país es un modelo a seguir en vacunación, siempre lo ha sido y lo será. El 93,3% de los bonaerenses ya recibió su primera dosis; El 82,8% ha completado el esquema y 6 millones ya han recibido la tercera dosis. Es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad de la gente”, dijo.

Reconoció que “el desafío que tenemos por delante es la temporada escolar, pero estamos trabajando duro en la asistencia personal absoluta para que sea un año récord en la educación, el aprendizaje y la narración en el aula”.

Kicillof recordó que el próximo viernes 25 de febrero ‘noche de vacunas 2′, ‘vacunación por la noche’, y resaltó que hubo temporada récord de verano porque “había una vacuna récord”.

“Y hay un futuro, cada lugar tiene que tener reuniones con las empresas, con los trabajadores, con diferentes organizaciones que atiendan necesidades que no están cubiertas”, dijo.

Expresó que “tiene que haber infraestructura para el turismo y tiene que haber para la infraestructura estado actual. Donde no hay conectividad, no hay carreteras, no hay servicios básicos, se necesita el estado actual para mejorar las condiciones de vida.

costa calificada temporada Qué “históricamenteque vino a revertir el impacto negativo de la pandemia en los sectores del turismo, el entretenimiento y la gastronomía”.

Dijo que 8.400.000 turistas han visitado la provincia de Buenos Aires y destacó que eso significó “un 16% más que el promedio de los últimos 5 años”.

“Estamos viendo una afluencia de turistas que hace mucho tiempo no veíamos”, dijo, y dijo que esta exitosa temporada “debe fortalecer el suelo del estado de hoy, que da respuestas y soluciones”.