Humedales, bosques y animales: lo amenazado por el fuego ha sido inmortalizado por artistas

Si bien ocho focos seguían activos en la provincia de Corrientes y los pronósticos de lluvia trajeron cierto alivio a la región afectada por los incendios, la obra de arte no es ajena a la naturaleza en llamas, plasmada tiempo atrás en las obras de artistas locales que reflejan campos quemados, flora en peligro de extinción. y fauna, explicó la mitología local, que contiene metáforas y analogías sobre el comportamiento humano, pero también sobre el “payé”, como la magia del paisaje correntino, que te atrapará y te hará regresar.

Emergencia, catástrofe, catástrofe ecológica son algunas palabras que se repiten en los titulares de los medios nacionales e internacionales para ilustrar la magnitud de los incendios forestales que ya han afectado a 800.000 hectáreas de la provincia del norte argentino. pero son los artistas correntinos quienes, con su capacidad y sensibilidad de anticipación en sus obras de años anteriores, proyectaron la fragilidad del sistema ecológico ahora también afectado por las llamas, como se ve en los videos virales de caimanes y carpinchos. escapar del fuego.

Es inevitable que el paisaje se convierta en uno de los temas centrales de los creadores, especialmente en las siguientes latitudes: una provincia enclavada en el Litoral, bañada por ríos, islas y arroyos, con la belleza de los balnearios de los ríos Paraná y Uruguay . enormes humedales que conforman los mundialmente famosos Esteros del Iberá. “Corrientes tiene un payé”, dice, en alusión a saber que saber que es suficiente para que te enamores de su paisaje, de sus colores, de sus costumbres y quieras volver siempre.

“Cambacito del agua” de Rodrigo Navarro

“Cambacito del agua” (2021), una referencia a la mitología local, es el nombre de uno de los acrílicos del artista correntino Rodrigo Navarro, quien en 2020 creó ilustraciones sobre humedales en llamas y utiliza papel, arcilla, masilla epoxi o medios digitales. sin incentivarlos a abordar temas como la naturaleza, la indigenismo y el cuidado del medio ambiente en su trabajo.

“Esta obra representa una criatura mitológica costera que protege el río y las lagunas. Según la leyenda, fue un niño esclavo que escapó de sus amos y Dios lo convirtió en una criatura acuática para que pudiera ser salvado. Desde entonces, se ha convertido en el guardián de la naturaleza”, dijo el artista a Télam. sobre la obra que presentó en 2021 en ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes.

“Con esta obra quiero reflejar no solo el carácter cultural, sino también llamar la atención sobre el daño que se le hace a la vida en el río, la sangre roja de los peces depredadores – describe Navarro – se funde con el cielo de Cambacito (naturaleza) luego surge para castigar al hombre. Pero uno puede pensar que el cambacito también nos habita, también podemos ser ambientalistas”, anhela el autor, cuyas obras intentan expresar que los seres vivos -plantas, animales, o. personas – “están conectadas de tal manera que lo que le sucede a uno afecta al otro”.

“El héroe principal” de María Luz Flores

Carpincho asoma la cabeza en medio de una bella y colorida postal, en la obra bautizada como “El héroe principal”, de una joven correntina, María Luz Flores, artista e hija de artesanos que se dedica a la pintura. no solo las tierras circundantes, sino también las especies en peligro de extinción y los esfuerzos que realizan para protegerlas y reintegrarlas a su hábitat natural.

La serie de pinturas que creó para el concurso de arte contemporáneo de la provincia por la que fue seleccionada incluía copias de todos los animales en peligro de extinción: “Quería ayudar, quería visibilizar este problema que todos tenemos. vivir con hoy”, le cuenta a Télam el creador sobre una serie que incluyó una guacamaya roja, un jaguar y un venado de los pantanos (aunque no está en peligro de extinción, es original y por eso está incluido en la selección).

Los colores del Oeste correntino dan vida a la variedad de tonos que Flores elige en la creación de sus obras, que también representan la costanera, vistas al río Paraná, el Puente General Belgran. Dice que también pintó al Jaguar Nahuel, apodado el primer macho de la especie en participar en un proyecto ibérico de reintegración para la reproducción, pero lamentablemente murió a principios de 2021. La muerte de Nahuel frustró su intención de reproducir su especie en la naturaleza. donde actualmente se encuentra extinto.

“Pintar es otra forma en que la gente puede aprender a saber qué está pasando aquí, qué está dañado y qué estamos perdiendo en realidad”, dijo Flores, quien vive en la capital correntina. Dice que todas las noches le lloran los ojos por el humo y por la mañana encuentra cenizas en el suelo, en la ropa. “Me dolía mucho cuando veía a los animales correr, correr, buscar agua, refugio. Ni hablar de las personas, los bomberos voluntarios. No sabía cómo ayudar, así que hice un sorteo en las redes sociales, de una serie de imágenes de animales extintos y recaudé 26 mil pesos, con lo cual compré mercadería y medicinas para los bomberos”, relata.

Artista Beatriz Moreiro

Corrientes, natural de Buenos Aires y radicada en el Chaco desde hace años, en una casa taller cercana al puente que une Corrientes con Resistencia, la artista Beatriz Moreiro forma gran parte de su obra inspirándose en el paisaje circundante. , en vegetación deslumbrante y salvaje, pero también en claros y campos quemados. Ganador del 1er premio de la Exposición Nacional de Bellas Artes con la obra “Fragmentos de monte en extinción”, Moreiro trabaja habitualmente con objetos como troncos destruidos por el fuego u hojas secas, con dibujos, grabados, videoinstalaciones y también con sonidos. que recoge de la naturaleza, como el canto charata, “un pájaro que pide agua a la tierra, le canta a la lluvia”, según se verá en la exposición, que se presentará el 18 de noviembre al mediodía. Museo Provincial de Bellas Artes del Chaco, curado por Rodrigo Alonso.

“Llevo años trabajando con la naturaleza”, dice Moreiro, que inspira sus producciones en las setas que ataca su jardín (que encarna en “Habitantes de otro reino”) o en los lirios blancos que nacen y se abren camino. a través de un campo ya arrasado por el fuego, o su libro “Flores de noche”.

Artista María Emilia Ibáñez Collantes

Para la pintora y muralista María Emilia Ibáñez Collantes, los paisajes de su natal Corrientes son como un poema: enumeran en él, enumera él en cada fragmento que intenta reflejar en sus acrílicos sobre lienzo.

Estos son los países con Payé: “‘Payande Payé” es la magia que te atrapa, por la que quieres volver, que hace que el paso por estos países sea inolvidable”, dice el artista, y agrega que “es un tema muy crítico”. momento sensible y desesperado para nosotros; a ver cómo el fuego devora nuestra flora, fauna, campos, agricultura, hogares”. “Los correntinos somos gente trabajadora y con mucho esfuerzo saldremos adelante, siempre con la ayuda de Nuestra Señora de Itatí”, dice.

La pasión por la pintura y los conocimientos adquiridos durante el estudio de las ciencias biológicas se combinan en la obra del artista visual Matías Alarcón, cuya obra está profundamente conectada con la naturaleza de su provincia, a la que aborda desde un punto de vista transversal: las formas más pequeñas. de vida que he encontrado durante mis andanzas en las montañas de esta región, a la mayor. Todo me maravilló y aún me trae”, dice Alarcón, para quien una visita a las ciencias biológicas le ha dado una nueva perspectiva sobre las diversas formas de vida, “la riqueza y la importancia que tienen en la búsqueda del equilibrio natural”.

Así lo expresa en sus producciones artísticas, en las que prima la tierra correntina y toda la vida que la rodea: “Sus matices, su calidez, su color, su encanto y también sus amenazas. Ver desaparecer años de historia”. , momentos, huellas, seres El fuego en las cenizas es sumamente triste y desesperante. Vidas perdidas y otras que huyen de la miseria de su entorno, no saben a donde ir, son circunstancias aterradoras que ojalá pronto superemos. Lamentablemente, tomará muchos años para intentar reconstruir todo lo perdido”, lamenta. Este artista, que ganó el primer premio de pintura en el concurso ¡Aguará Guazú te quiero dar un nido!, organizado en 2019.