Dos anuncios engañosos sobre la educación en la ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta anunció la creación de seis escuelas bilingües en distritos bien ubicados de la CABA, pero no programó reuniones de maestros.

Nada nuevo bajo el sol. No es costumbre del jefe de Gobierno bonaerense hacer anuncios publicitarios que se quedarán en el título si se rayan un poco en lo que quieren presentar como noticia.

Horacio Rodríguez Larreta presentó este miércoles la puesta en marcha este año las primeras seis escuelas primarias bilingües estatales, y lo dijo convierte las lecciones gratuitas de las escuelas secundarias en lecciones de matemáticas e inglés.

ambas cosas ya existen.

“ las escuelas de intensificación existen desde 2003. y eso, desde que Daniel Filmus era Ministro de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que los profesores enseñen en su tiempo libre está en el reglamento escolar de 1983. También estamos pidiendo más puestos de trabajo. los El problema no es tanto el anuncio, sino que nunca concretan nada más allá de la rueda de prensa. Eso seriamente es que existe 57.000 niños sin vacantes que no tienen escuela de idiomas, escuelas diurnas o diurnas, pupitre o profesor o cualquier otra cosa”. él dijo Télam Eduardo LópezSecretario General Adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

“Tenemos inglés obligatorio desde hace diez años desde primer grado. Ahora daremos un paso más: las primeras escuelas públicas completamente bilingües. Esto es crucial porque cuando el idioma sea parte de la vida cotidiana, lograremos un aprendizaje mucho más profundo”. Rodríguez Larreta dijo muy temprano en la mañana durante un acto en una escuela técnica de la comuna de Villa Crespo.

Y explicó que se trata de establecimientos educativos de tiempo completo que anteriormente habían incluido el idioma en su plan de estudios como una materia extra y ahora agregarían unas 13 lecciones semanales de inglés, ocho de las cuales impartirán el idioma y las cinco restantes cinco materias específicas. ..

Los primeros seis colegios públicos bilingües serán la Escuela Primaria 27 DE 15 “Petronila Rodríguez”, ubicada en Parque Chas; Escuela primaria 2 ZE 14 „Gral. Mariano Acha”, de Villa Ortúzar; y la Escuela Primaria 21 DE 17 “Romphielos Gral. San Martín”, en Villa Del Parque.

La escuela primaria 22 DE 10 “Remedios de Escalada de San Martín”, del partido de Buenos Aires en Belgrano, también pasará a tener esta modalidad; Escuela Primaria 9 DE 9 “Juan Crisóstomo Lafinur”, Palermo; y la Escuela Primaria 2 de 2 “Juan Larrea”, en Recoleta.

Además del delirio de presentar el proyecto como nuevo, hay que señalar que Seis escuelas seleccionadas están ubicadas en las zonas más populares de la ciudad.

“La idea es que toda la ciudad tenga acceso”, dijo Rodríguez Larreta, y su gobierno dijo que se sumarían nuevas instalaciones con la modalidad para 2023. También anunció que “Las lecciones gratuitas se dedicarán a inglés y matemáticas.“En 152 liceos estatales, que comienzan a impartir clases el 2 de marzo.

Larreta aseguró que las lecciones se realizarán en modalidad virtual con un grupo de docentes especialistas, y la iniciativa busca revertir que en un año se pierdan “3-5 días de enseñanza para este nivel educativo” como resultado de la lección gratuita reportada por el gobierno porteño.

Sin embargo, aún no se han contratado maestros.

Cuando hay suficientes vacantes

López explicó que escuelas de intensificación de idiomas o bilingües “Son muy buenas escuelas de tiempo completo empezaron a hacerse en un momento en que había suficientes vacantes y como una forma de capturar el récord. Todo contrato es bienvenido, pero lo que queda por hacer es lo que se ha anunciado y no se ha anunciado nada nuevo este miércoles”, dijo el docente y dirigente, al señalar que no se ha tomado ninguna acción administrativa para nombrar a los nuevos docentes. “Lo que hay ahí es un volante”él dijo.

El problema actual en las escuelas públicas es la falta de vacantes y la falta de docentes. Y a López le llamó mucho la atención que Larreta nunca tuviera que hablar de estos dos temas en una rueda de prensa.

las horas no son gratis

los segundo anuncio engañoso Lo que ha hecho el Primer Ministro de Buenos Aires es Secundaria ya no tendrá horas libresy que en ausencia del profesor, este tiempo se dedicará a la enseñanza de matemáticas o inglés.

Para algunos que no conocen el sistema operativo de las escuelas públicas, esto puede parecer una novedad, pero López, además de saber al revés, enseña geografía los lunes y sabe lo que debe pasar bajo el reglamento si por alguna razón no puede asistir. ponte al frente de tu curso.

“Ya existe un sistema para cubrir a los docentes desaparecidos, se llaman ATP, un asistente de trabajo práctico. Si estoy ausente, estoy cubierto por un asistente. Y los tutores pueden enseñar durante 11 años, eso no es un problema.“él dijo.

“Lo que anuncia (para Larreta) ya está maquillado, hay que aclararlo. Y lo que dice es nuevo, no sabemos si es porque no hay acto administrativo, no hay reuniones”. Eduardo López

No faltan los maestros, faltan los maestros

Por ejemplo, si un maestro tiene un hijo enfermo, lo cubre un educador o un asistente práctico. El problema es que no alcanzan porque no hay maestros.

“Y no hay maestros porque es una profesión mal pagada y abusada, nadie quiere ser maestro excepto cuando, como mis hijas, crecieron en un hogar con una familia docente (Angélica Graciano, pareja de López, es la secretaria General de UTE) y les hemos convencido. Pero hoy es una profesión profesional, es muy raro que los padres aconsejen a una niña de 15 años que elija la carrera de magisterio para que pueda encajar bien en la vida”, explicó López. . Y como son pocos y no hay suplentes, se generan horas libres cuando falta alguien que enseña.

maestros errantes

Durante años, la UTE ha mantenido la necesidad de contratar a los llamados docentes nómadas. Trabajan para cubrir la rotación en el nivel primario, por distrito. En la pandemia han logrado nombrar algunos, pero no son suficientes y hay que ampliarlos. “El chofer del bus no maneja y hay un suplente, pero los maestros no tienen suplente”, dijo López.

Concluyó: “Lo que él (Larretou) anuncia ya está fabricado, hay que aclararlo. Y lo que dice es nuevo, no sabemos si es porque no hay acto administrativo, no hay reuniones”.

El tiempo dirá si las palabras que él y la ministra de Educación bonaerense, Soledad Acuña, cumplen o se quedan en el título, que pretende mejorar la imagen de uno de los candidatos, como ya sabía, como los seleccionados en la Junta por el Cambio para lucha por la presidencia en 2023 para reemplazar al expresidente Mauricio Macri.