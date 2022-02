De Pedro, Massa y Máximo Kirchner celebraron aniversario de Comodoro Rivadavia

Wado De Pedro y Máximo Kirchner en el aniversario de Comodro Rivadavia. Foto: Martín Levicoy

el Ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro; Asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner, junto a la gobernadora de Chubut, Marian Arcion. acto en el 121 aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadaviaconocida como la Capital Nacional del Petróleo por ser la primera ciudad argentina donde se encontró este hidrocarburo a principios del siglo pasado.

En el acto en la ciudad sureña, que comenzó al mediodía, Veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas fueron homenajeados40 años del conflicto del Atlántico Sur.

De Pedro recordó a soldados y familias “que no pudieron luchar en la posguerra”e indicó la importancia de qué hacer “Una bienvenida histórica a esos héroes”.

Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni junto a Sergio Massa. Foto: Martín Levicoy

“Este año, en el 40 aniversario del acto de Malvinas, quiero dar mi palabra no solo a los excombatientes, sino también a las familias y combatientes que no pudieron luchar en la posguerra y se suicidaron. Nunca hemos recibido la histórica bienvenida. de estos héroes como pueblo argentino. Son temas no resueltos. Que ojalá algún día se solucione”, comenzó De Pedro. durante su discurso en el 121 aniversario de Comodoro Rivadavia.

El Ministro felicitó al alcalde Juan Pablo Luquey remarcó: “Cada vez que vengo veo una gestión inclusiva y moderna. También el gobernador (Mariano Arcioni), que en dos años de pandemia igualó los números de la provincia” Chubut.

“Argentina mira muy favorablemente a la provincia de Chubut. Vemos una provincia próspera, emprendedora, que sabe combinar espíritus emprendedores y patagónicos que conocen la soledad, la adversidad. Vemos una provincia que produce energía para gran parte de la Argentina y de los argentinos de hoy, pero también ver lo que falta”, dijo De Pedro.

El alcalde Luque fue uno de los ponentes del acto. Foto: Martín Levicoy

Destacó que “después de cuatro años de (gobierno) Cambiemos y dos años de pandemia, vemos obras de infraestructura que faltan y afectan la calidad de vida de los vecinos”.

En este sentido, anunció inversiones en “más de once proyectos de riego para agregar agua a las tierras chubutenses para que los trabajadores puedan seguir dando buenos frutos”.

“Necesitamos más producción e inversiones más inteligentes para elevar el perfil productivo de una hermosa provincia como esta”, agregó.

Luque, De Pedro y Máximo Kirchner durante el acto. Foto: Martín Levicoy

Y aseguró que desde el Gobierno Nacional están “conscientes de que se necesita el gasoducto San Martín para conectar con la Patagónica. También estamos conscientes de que se necesita el tren Patagónico para apreciar el puerto de Comodoro y la fibra óptica que inició Cristina (Fernández de Kirchner) hace muchos años’.

“Los recursos naturales son limitados y tendremos que convertir esa riqueza en conocimiento, investigación, desarrollo, porque queremos una Argentina por otros cien años, que siga dando trabajo y felicidad a todas nuestras familias”, concluyó De Pedro.

por su parte Massa destacó la importancia del acto en Comodoro Rivadavia, que creó un “encuentro de producción y trabajo”, que permite apostar “a la inversión pública” desde una perspectiva federal.

Fueron premiados los veteranos de Malvinas. Foto: Martín Levicoy

“Argentina necesita un encuentro de producción y trabajo. Vemos representantes de importantes gremios y comerciantes que se mueven y generan actividad en la provincia, se sientan en un mismo encuentro, festejan a Comodoro y también tratan de sentirse parte del proyecto de ciudad”. región y país”, celebró Massa hablando durante el acto de 121 años.

Y señaló que, a través de la Unión de Empresarios, Trabajadores y Estado, se ha invertido “en inversión pública con mano de obra, alcantarillado, 500 (kv) de conducción (sobre todo tensiones), edificaciones que están desarrollando la nación en los tres puertos de la provincia, ni menos que el papel del Estado en este país con la perspectiva federal propuesta por el presidente Fernández”.

Máximo Kirchner tomándose una selfie con hinchas. Foto: Martín Levicoy

El Presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que “es importante tener a los empresarios y trabajadores junto al Estado cuando los gobiernos provinciales y locales deciden hacer un gesto a la comunidad de Comodoro sobre el sistema educativo, la inversión en educación y la inversión en ciencia y tecnología”.porque “es ni más ni menos que invertir en la riqueza adicional que tiene esta provincia, junto a sus recursos naturales, que es el capital humano y el talento de cada uno de los que necesitan un sistema educativo fuerte que los prepare y apoye para el futuro .

“Por eso estamos hoy aquí, la nación, las provincias y los municipios estamos trabajando juntos, la producción con sus comerciantes y los trabajadores con sus representantes, porque hacerle frente a la Argentina no es solo una frase, es un trabajo que nos obliga a rodar. bajo la manga, dándoles un proyecto a nuestros hijos , concluyó.

El diputado Máximo Kirchner con el gobernador Arcion. Foto: Martín Levicoy

El gobernador Arcioni, a su vez, celebró la “unidad” del Frente de Todos en la provincia y llamó a la gente de Comodoro Rivadavia a “disfrutar”.

“Los comodorenses sabemos del sacrificio, de no rendirnos nunca. Quiero esperar con ansias, y por eso estoy celebrando todo este acompañamiento”, dijo durante su discurso.

En este sentido, subrayó la importancia de que la política sea “pragmática” y apuntó contra la oposición política, que “intentaba defenderse”.

Wado de Pedro fue uno de los ponentes del evento. Foto: Martín Levicoy

“Buscar soluciones y acompañarlas es hacer política. Tengo el corazón abierto a todos los actores y sectores que pretendan trabajar por su gente”, dijo.

El presidente de YPF, Pablo González, y el director general de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, también asistieron al evento.

Además, el alcalde Luque y el gobernador firmaron un contrato escolar con la ayuda de YPF.