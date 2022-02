Murió Mark Lanegan, pionero del grunge y voz icónica del rock

Su influencia fue tan grande que fue el mismo Kurt Cobain quien dijo que fue el cantante de esa voz ronca quien lo inspiró a cantar “¿Dónde dormiste anoche?”. (AFP Fotos)

El cantante estadounidense Mark Lanegan murió este martes a los 57 años, dejando atrás una carrera que lo convirtió en el fundador del movimiento grunge y una marca personal como una de las voces más destacadas del rock, tanto por su carrera en solitario como con su ex banda. Screaming Trees y su trabajo en Queens of The Stone Age, entre varios proyectos dentro de su agitada vida.

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan murió esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Era un querido cantante, compositor, escritor y músico. Tenía 57 años y le sobrevivió su esposa, Shelley. No hay más información disponible. El La familia pedirá a todos que respeten su privacidad en este momento”, dijo un portavoz de la familia en un comunicado en el Twitter de Lanegan.

Sobre su vida

Nacido en el estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos, en 1985 Fundó Screaming Trees en Ellensburg, una ciudad cercana a Seattle, la metrópoli donde se originó el grunge, y unos años más tarde hizo famosas a bandas como Nirvana y Pearl Jam.

La influencia de Lanegan fue tan grande que fue el mismo Kurt Cobain quien explicó que fue el cantante de la voz ronca quien lo inspiró para cantar “¿Dónde dormiste anoche?”.

Durante su carrera de diez años, lanzó siete álbumes con su banda., en el que el sonido oscilaba entre el grunge y el stoner, con grandes toques de punk rock. Sin embargo, su voz oscura y su huella estática en el escenario lo alejaron cada vez más del cabello alborotado del rock and roll, y en 1990 lanzó su álbum debut en solitario, “The Winding Sheet”, demostrando que las distorsiones de mis chicas se habían ido.

Con formato de guitarra y voz, Lanegan se acercó a la versión del cantante que Tony Bennett o Bing Crosby habían mostrado en su momento, pero con un halo la adicción a las drogas no se podía ocultar y lo mantuvo ocupado durante mucho tiempo en su vida.

“No estoy seguro de saber la diferencia entre un recitador y un cantante”, dijo en 2020, “pero puedo decirles esto: aparte del canto no tan bueno que hice en los años 80, siempre sentí como si mi boca supiera que decir, y mi voz supiera como sonaba”

Lamentó ver a sus amigos Kurt Cobain y Layne Staley suicidarsesituaciones que le hicieron reflexionar sobre la vida que había llevado y reflexionó en su propia libro autobiográfico “El diablo en coma” (2021), en el que también cuenta las consecuencias de la enfermedad del Covid.

A medida que se fue alejando del rock, lo hizo paulatinamente de discográficas, agentes, canales de televisión y grandes patrocinadores. Fue a partir de la década de los 90 que decidió construir su carrera por su cuenta, perfil que dejó muy claro en una entrevista con la agencia en 2020 por la supuesta democratización que da Internet a la música: “¿Por qué no ‘democratizar’ los zapatos, las hamburguesas? , coches , casas? -le dijo a Telam- Esto es un maldito cuento de hadas. Podría tener medio millón de oyentes al año y aún ganar más dinero trabajando a tiempo parcial en McDonalds”.

Después de “The Winding…” lanzó como solista discos inolvidables, que cambiaron en cuanto al género musical, pero siguieron su voz, expresión y poesía, como en “Whiskey for The Holy Ghosts” o “Bubblegum”, en los que se nota tanto la influencia del folk-country en el número uno como ese coqueteo con el krautrock en el número dos, que luego alternó más directamente con producciones como “Blues Funeral” o “Gargoyle”.

Pero al igual que sucedió con Screaming Trees y el grunge, Lanegan no podía dejarse engañar, y aunque quería mantener el estilo para su carrera en solitario, decidió abrirse paso nuevamente y reunirse con los ex Belle y Sebastian Isobel Campbell para lanzar dos álbumes, Dark. Folk y dos más con Duke Garwood, además de fundar The Gutter Twins con Greg Dulli y cantar con el dúo de música electrónica Soulsavers con Dave Gahan de Depeche Mode.

Aunque quizás su más sonado fue con Queens of The Stone Age, la banda para la que cantó y estuvo de gira con “Rated R”, “Song for the deaf” y “Lullabies to Paralyze”.

Su último álbum fue “Straight Songs of Sorrow” (2020)editó después de hacer lo mismo con sus memorias de diez años en Seattle en “Sing Backwards and Weep” (prólogo de Moby), que siguió a “I Am the Wolf”, que combina canciones con una explicación de cuándo las escribió.

