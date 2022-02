Lanzan mesa minera nacional con participación de cámaras y gremios

El ministro Matías Kulfas afirmó que se trata de “una actividad que dinamiza el desarrollo nacional”.

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció este martes el lanzamiento del Sistema Abierto Comunitario de Información sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam) y la Mesa Nacional Abierta de Minería Comunitaria (Memac), ambas iniciativas inéditas, con la participación de las cámaras de comercio. y los gremios que integran la actividad.

Al respecto, el ministro Matías Kulfas afirmó que la visión del gobierno para la minería es una que “cuide el medio ambiente, desarrolle las comunidades, genere desarrollo productivo y estimule el desarrollo nacional”, en contraposición al enfoque extractivista.

En ese contexto, señaló que “La minería genera más de 30.000 empleos directos y 80.000 en forma indirecta”.agregó que es un “sector que genera muchas divisas”.

Así lo expresó en declaraciones realizadas este martes para El Destape Radio, en las que distinguió la visión del gobierno de un enfoque “extraactivista” de la minería que “destruye el medio ambiente”.

En ese sentido, resaltó que el enfoque que se tiene actualmente del sector “cuida el medio ambiente, desarrolla las comunidades y genera desarrollo productivo”, que es “una actividad que dinamiza el desarrollo nacional”.

Sistema Abierto de Información para la Comunidad

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 89/22 publicada en el Diario Oficial, el Siacam creará el mayor sistema de transparencia existente en Argentina para el sector manufacturero al brindar información detallada sobre facturación, exportaciones, importaciones, impuestos, empleos, salarios y diversos indicadores ambientales , y frecuencia de accidentes de trabajo, entre otros.

Será coordinado por el Centro de Estudios de la Producción (CEPXXI) en colaboración con la Dirección de Transparencia e Información Minera del Ministerio de Minería y contribuirá a mejorar la calidad de la información y el debate público sobre minería.

Mesa minera nacional abierta a la comunidad

Memac será un ejemplo de debate público sobre minería, al que se invitará a expertos de todo el país para que presenten ponencias, trabajos académicos e informes técnicos sobre la actividad.

El Memac será coordinado por el Ministerio de Minería y el Gabinete Consultivo de la Cartera Nacional Productiva y estará permanentemente integrado con sindicatos vinculados directa e indirectamente a la actividad minera, representantes de cámaras de comercio, ministerios de salud, representantes de cámaras de comercio, ministerios de salud y sindicatos. ciencia y medio ambiente; Conicet, el Consejo Nacional Interuniversitario y el Consejo Federal de Minería (Cofemin).

En ese contexto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja dijo a Télam que “La minería es central y estratégica para el país”Enfatizó que “es claro que hay una actividad minera que se puede desarrollar a través de una combinación de producción con respeto al medio ambiente, que es claramente lo que hacen los países desarrollados”.

“Nuestra posición es absolutamente favorable para la creación de esta mesa de trabajo (Memac) y en consecuencia la UIA estableció en diciembre una mesa de trabajo minera porque la consideramos un factor clave en el desarrollo de las provincias andinas, no la excepción, pero sobre todo”, dijo Funes de Rioja.

Indicó que “hay un eco muy favorable de la minería para la interacción dentro de la agenda industrial argentina”, a lo que remarcó: “Estamos celebrando la mesa y la inclusión de la UIA”.

En la misma línea, Antonio Caló, secretario general de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos (UOM), enfatizó en diálogo con Télam que “el llamado al desarrollo productivo en la mesa minera nos permitirá a todos opinar sobre cómo ser ese actividad.

“Estamos de acuerdo con el desarrollo de la minería porque es una actividad que va a generar mucho trabajo”, dijo Caló, quien destacó que “la minería es una fuente de trabajo muy importante que no se puede desperdiciar”.

Enfatizó que “bien aprovechado, sin problemas con el medio ambiente ni con el agua, es una actividad que hay que aprovechar” porque, dijo, “es dinero que se extrae del país y al que tienen acceso los trabajadores”.

Sergio Echebarrena, dirigente de la Cámara Argentina de Proveedores Petroquímicos (Capipe), destacó en sus declaraciones a Télam que “la minería permite exportaciones crecientes, valor agregado, desarrollo de proveedores locales, aumento del empleo registrado y salarios por encima del promedio” y dijo que “al igual que toda actividad industrial tiene un impacto en el medio ambiente, pero existen métodos, procedimientos y tecnologías para minimizarlo”.

“De las pymes representamos a miles de empresas asociadas a la industria minera y gasífera y petrolera, queremos discutir estos temas con seriedad, por eso saludamos la iniciativa del Ministerio de montar una mesa de intercambio y discusión”, sostuvo Echebarrena.

El líder de la Confederación General Empresarial (Cgera) también destacó que “además de los problemas ambientales, las pequeñas y medianas empresas también quieren discutir el modelo productivo, la apropiación de los ingresos generados por el uso de los recursos naturales no renovables”.

“Lo diré claramente y con todo el respeto, como en la industria del petróleo y el gas creemos que debemos ser como Noruega y no como Nigeria cuando se trata de minería, estamos pensando en Australia y no en Perú, donde los años de minería tienen no funcionó. en mejorar significativamente las condiciones de vida de las personas”, concluyó Echebarren.