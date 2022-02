Historia de Proverbios: “El tercero es mágico”

La tercera vez es mágica.

Con o sin trinidad, el número tres tiene una fuerte carga simbólica. Algunos de estos dichos tienen su origen en prácticas de combate entre hombres, donde ganaba el luchador que derrotaba tres veces a su oponente… Otros lo asocian con el ámbito de la justicia. Porque durante los siglos XVI y XVII en la práctica procesal del derecho penal la muerte fue encontrada durante el tercer robo … De esta forma, para los prisioneros, así como para los guerreros abatidos hace siglos, la magia…

Otras fuentes lo dicen el dicho está inspirado en la antigua ley inglesa cada uno de los que sobrevivan a los tres ahorcamientos será liberado. La historia habla del asesino convicto John “Babbacombe” Lee, quien fue sentenciado a prisión en prisión. Cuando llegó el momento, los tres intentos de ahorcarlo fracasaron… ¡y fue liberado!…

Independientemente del posible origen, esta frase apoya la creencia de la gente en la perseverancia. Y eso es bueno. Si hay esfuerzo, que haya ánimo para no desfallecer. Para no perder la fuerza, la tenacidad, la perseverancia, la fe… ¡Pero no la fe en su sentido religioso! Fe para vivir. La fe que, después de la instalación, puede hacernos cargar montañas, incluso los ateos… Como veis, todas las derivadas del famoso “You Can” que tanto inculca Hollywood en nuestras películas…

Dicen los adeptos profesionales que si el objetivo que buscamos no se consigue a la primera hay que repetirlo con más ilusión, porque a veces la magia es cuarta, quinta o sexta… Nuestro Almafuerte en su poema Avanti! – “No te rindas ni te dejes vencer” – prosiguió… “Cuando te derriben diez veces, te levantarás, otras diez, otras cien, otras quinientas”… ¡Segundos fuera!