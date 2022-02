Directivos de Generación Zoe no acudieron a audiencia para responder por supuesta defraudación

Leonardo Cositorto encabeza la Generación Zoe y tiene orden de captura de INTERPOL.

Ejecutivos de Generación ZOE, que lidera leonardo cositortocon la reunión convocada por la capital Comisión Nacional del Valor (CNV) para responder en forma sumaria del presunto fraude al promover la operación de valores negociables, aunque no esté autorizado para ello.

La llamada se produjo en un momento en que Cositorto pesa un orden de arresto internacional requiere Interpolluego de que su propiedad fuera denunciada como presunto fraude y fraude de tesorería, según un informe penal presentado por el fiscal federal Eduard Taian.

La información obtenida por la Oficina de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales (Procelac).

“Los directivos de Generación Zoe no asistieron hoy a la audiencia, pero eso no cambia el desarrollo de la investigación de la CNV. investigacion secreta por lo que de momento no se pueden dar detalles, pero lo ocurrido hoy no cambia la investigación de irregularidades en la actuación de la Comisión”, explicaron a Télam desde el organismo que dirige Adrián Cosentin.

lunes por la tarde Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una orden de arresto internacional contra Cositort de dirección y publicidad, junto con otras siete personas, “y acordó con la asociación cometer ilegal indeterminado, haciéndose pasar por una empresa fachada “ZOE” y “A los entrenadores de SAS” se dedica, entre otros, a impartir cursos de coaching, mentoring y trading de excepcional solvencia, sabiendo que no tenían fondos suficiente para llevar a cabo la operación financiera’.

En su advertencia, Interpol afirmó que Cositorto y sus socios engañarían a las víctimas.para hacerles creer falsamente que al realizar un depósito en efectivo a través de recibos simples, los demandados pudieron pagar al menos un interés 7.5% mensual en dólares“.

“Sin embargo, no tenían los recursos para responder a lo prometido, no acudieron a la oficina, que era cerrado definitivamente en febrero de 2022sin atender los pedidos de las víctimas afectadas y causando daños a sus bienes”, dijo la organización.

La generación ZOE es investigada por presunto fraude a los ahorradores (Foto Sille Cris)

El 7 de enero, la CNV lanzó un resumen administrativo Generación Zoe SA, Universidad del Trading SA y Leonardo Nelson Cositorto por posible licitación e intermediación irregular del mercado de capitales.

A esto se sumó el lanzamiento de alerta internacional en el portal IOSCO, una organización que reúne a los reguladores y reguladores del mercado de capitales del mundo Colombia, España y Paraguaydonde también se encontraron las actividades de la empresa liderada por Cositorto.

la generacion de zoe acusado de operar un esquema piramidal conocido como el esquema Ponzi, en el que se persuade a las personas para que renuncien a sus ahorros y atraigan nuevos participantes a cambio de mayores ganancias.

Como se anunció a los inversores potenciales, Zoe hizo activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de unos 30 céntimos a principios de año a poco más de 1 céntimo en la actualidad (-97%) y se jactaba de garantizar y retorno de 7.5% a 10% mensual o hasta 120% anual en dólaresademás, comenzó a invertir en muchos negocios como el fútbol, ​​la gastronomía, el metaverso y la NFT.