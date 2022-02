Otra mujer policía fue detenida por el crimen de la policía Nidie Angulo

Nidia Angulo fue encontrada asesinada de un tiro en la cabeza en una comisaría de Mendoza, Guaymallén. Foto: Ramiro Gómez

Un policía, ex pareja de su actual amiga Nidie Angulo, policía que fue encontrado asesinado en la cabeza en una comisaría de Mendoza, Mendoza, fue detenido el viernes como principal sospechoso policial, y fuentes judiciales dijeron que las víctimas habían sido amenazado en el pasado, fue puesto en libertad.

Fiscal Gustavo Pirrello decidió arrestar a policías claudia perez y ordenó en las últimas horas dejar en libertad a la ex pareja y padre de los hijos de la mujer asesinada y su actual novio.

Los portavoces de Telem dijeron que los investigadores habían encontrado hallazgos preliminares después de recibir los resultados preliminares. amenazas por telefono de sospechoso a víctima.

Además, el escaneo electrónico para la deflagración pólvora en tus manos Dio positivo en la primera prueba.

Según las fuentes, la relación entre ambos era conflictiva por el vínculo del asesinado con el exnovio de Pérez, lo que generó cargos cruzados y la prohibición de acceso a la víctima.

“Angulo ha recibido amenazas por WhatsApp de la expareja de su actual amiga”, confirmó el fiscal de homicidios.

Estos y otros elementos llevaron a la fiscalía a liberar a dos hombres detenidos durante la jornada del viernes y dejar bajo custodia a la policía de Pérez como principal sospechoso del crimen, ya que deberán definir su situación procesal y posibles cargos formales en las próximas horas.

La pareja actual de la víctima es policía y trabaja en la misma subestación donde fue hallado el cuerpo, mientras que Pérez ejerce sus funciones en otra sección de la comuna de Bermejo y se le ha negado el acceso.

Creen que la persona que pudo haber ingresado a la sección lo hizo sabiendo que no había cámaras de seguridad en el lugar. Foto: Ramiro Gómez

El jefe de la Inspección General de Seguridad provincial, Marcelo Puertas, quien adelanta las investigaciones administrativas sobre el hecho y los posibles autores que, por alguna razón, permitieron consumar el crimen, dijo que “junto a los detenidos investigados, cinco o seis personas. “

“Estamos investigando a cinco o seis policías que tenían vínculos interpersonales con ella”, agregó Puertas.

Tras inspeccionar la escena del crimen, los investigadores comenzaron a trazar diversas hipótesis sobre el hecho y La posibilidad de suicidio estaba completamente descartada.como prima facie se presentó el viernes, porque no había arma reglamentaria, que sigue desaparecida.

Otra pregunta que plantea la investigación es por qué Angulo estaba solo en la comisaría en el momento del incidente..

Además, creen que la persona que pudo ingresar a la sección lo hizo a sabiendas de que no había cámaras de seguridad en la zona, por lo que se ordenó un relevamiento en toda la zona para tratar de encontrar la existencia de imágenes que pudieran captar la llegada. o la huida del atacante.

Crimen

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este viernes en la comisaría de El Sauce en Mendoza, Guaymallén, cuando dos policías regresaban de patrullar y encontraron a Nidia Angulo con una herida en la cabeza luego de ingresar a la unidad.

Según las pruebas preliminares, Angulo se encontraba en una de las oficinas de la sección, que sirve como lugar de descanso, y se encontraba acostado en una litera con una calavera.

Inicialmente, la policía pensó que estaba descansando, pero luego notó sangre y una herida en la cabeza, por lo que la llevaron a un hospital local. Allí, los médicos que la examinaron confirmaron su muerte.

Las autoridades intervinieron en el Poder Judicial y un fiscal de Homicidios de Mendoza llegó a la sala para preservar el lugar porque, aunque inicialmente se barajó un posible suicidio, en la habitación no se encontró ni su arma de control ni su teléfono celular.

“La noticia llegó como un posible suicidio en la comisaría del Sauce, los guardias lo encontraron, pero cuando comenzaron los trabajos había cosas que no concordaban con la mecánica del suicidio. Por eso se preservó el sitio de la policía científica, dijo Pirrello.

El fiscal aseguró que “una vez que estuvo adentro, lo que no cerró es que no se había encontrado ningún arma para suicidarse que aún no se haya encontrado. Este primer indicio llamó la atención y sugirió otra hipótesis”.

Ante esta situación, Pirrello pidió la detención de la actual amiga de Angul y su expareja -quien también es padre de sus hijos-, pero con el paso de las horas y el avance de las pruebas, ambos quedaron en libertad.

Los acompañantes y allegados de la víctima se sorprendieron y entristecieron al abrazar a la unidad tras recibir la denuncia del crimen.