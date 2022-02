Leopoldo Deza ofrece con La Muda, un espacio independiente para la música argentina

(Foto de Paula Ribas)

El pianista y compositor tucumano Leopoldo Deza, quien actualmente integra la banda Litto Nebbia, es mentor del sello independiente de música popular argentina La Muda, experiencia que ha reunido una decena de títulos y que ha sido motivada por la decisión de grabar un álbum. la música, lo que quiera, “sin tener que pedírselo a nadie ni pasar por ningún filtro comercial”, asume el artista.

“Y hasta ahora ese objetivo se mantiene intacto, la música que elegimos grabar, no pensamos en si se venderá o no, en si le gustará o no, solo en lo que creemos que es valioso conservar Siempre asumiendo que debe haber gente que amas y en algún momento nuestro público estará armado”.quien también toca en las agrupaciones ‘El viento nos amontona’ y ‘Alto Tango’ y en dúo con el trompetista, bajista y autor Ricardo Culotta, quien fuera fundador junto a Hugo “Peche” Estévez de Buenos Aires Negro.

la música de Dez, autor de dos importantes libros sobre la música argentina La transcripción de los repertorios “Chivo” Valladares y “Cuchi” Leguizamón (“Cancionero de Rolando Valladares”, 2006; y “Corazón alegría”, 2017) incluye la composición “Chakana”, obra apoyada por el Fondo Nacional de las Artes que brindará a los niños y orquestas juveniles.

Si bien Deza lleva 15 años trabajando para crear una discográfica con estas cualidades, durante una entrevista con Télam admite que la cuarentena provocada por la pandemia fue una situación que lo obligó a “dedicarse a esto”.

“Hasta entonces – evalúa el músico – mantuve como principal actividad el trabajo de un músico vivo, ya fuera en proyectos propios o acompañando a otros, y la producción era una especie de hobby paralelo, pero cuando se cortaron los espectáculos, se convirtió en mi principal actividad. Y ese encarcelamiento resultó en mucha producción porque o grababa discos o se volvía loco.

A raíz de este periodo de pandemia, el catálogo se nutrió de “Fase 1” (Leopoldo Deza, Ricardo Culotta, Jero Santillán, Mariano Gómez); “Sentimos nuestro país” (Sole Flores); “Música para ver el cielo” (Leopoldo Deza, Estusha Grinberg, Ricardo Culotta); “Uno” (Nancy Peter); “La suerte del río” (Walter Zelaya, Andrés Alcoba); “La Margarita-patio criollo” (Varios intérpretes); y “Solo Cuchi” (Liliana Rodríguez, Leopoldo Deza).

Además, próximamente se estrenan “Cosas Locas” (La Ceci Palacios); “Doble Urbano” (Leopoldo Deza, Leo Villagra); y “De Norte a Sur” (Walter Zelaya con músicos invitados).

Sobre ‘La Muda’

La Muda, que debe su nombre a una “manera tranquila de trabajar, con más énfasis en la realidad artística que en la difusión” y que, según Deza, “también hace referencia al cambio, al alejamiento”, contó con la primera tanda de discos en formato físico . editado a través de Melopea (sello Nebbia, que es el principal pilar del catálogo musical argentino).

Con este apoyo editó “Música Argentina” (Leopoldo Deza y Ricardo Culotta); “Nanas, Niños y Niñadas” (Nancy Pedro y Eduardo Picco); “Trompeta, Tango y Guitarras” (Ricardo Culotta y La Guardia Nueva); “Tantas hormonas únicas” (Lois Blue); y “Neo Tango” (Nueva Guardia).

Conversacion

– Télam: En estos tiempos, que además son tan inmediatos y fugaces para la música, ¿qué sentido tiene un sello?

– Leopoldo Deza: La etiqueta se usa para juntar a varios artistas de más o menos la misma línea y difundir la música juntos, que ellos prefieren, porque un disco que se escucha mucho lleva al público a escuchar algunos otros que de otro modo se perderían. .. y reproduce el público. Con el tiempo, el famoso “algoritmo” puede beneficiarnos.

– T: ¿Todos los artistas tienen un disco o una idea y ayudan a desarrollarla en La Muda?

– LD: Empezamos a producir nuestras propias cosas… poco a poco empezaron a aparecer amigos músicos con sus proyectos. Desde la producción trabajamos mucho en lo “previo”: la selección del repertorio, la orquestación y el concepto del disco, que tiene relación con el intérprete y lo que quiere mostrar en el disco. Otros proyectos nos llegaron con la simple intención de sumar al catálogo, como “De norte a Oeste”, disco del guitarrista y compositor Walter Zelay, que pronto lanzaremos.

– T: ¿El hecho de que toques en casi todos los discos de La Muda te habla de tu identificación con el espacio y sus artistas?

– LD: Obviamente, estoy completamente identificado con el espacio y los artistas. En muchos casos, son sugerencias compartidas con amigos, y en otros es una cuestión de presupuesto. Me gustaría tener dinero para contratar una orquesta.