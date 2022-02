No tengo una escalera, ¿de acuerdo?

Tarde o temprano, todos nos enfrentamos a un momento de incertidumbre, de pánico, de horror en nuestros hogares: un momento en el que es necesario hacer un arreglo o reparación.

Para realizar esta tarea Hay dos tipos de personas: McGyvers que repara la piel, planta de energía o lanzadera y en el otro extremo inútil para todos los servicios.

Hay un tercer tipo: los que son inteligentes pero “allá arriba”: pueden desarmar el grifo, pero ya no lo arman y pueden tener muchas herramientas en casa, pero no saben cómo usarlas ni para qué sirven.

Resumen: Hay gente que da en la mañana, hay gente que está en la mañana, y hay otra que llama a alguien para que venga a solucionar el problema mañana.

Y llega el momento temido. El profesional entra a la casa, realiza un chequeo ocular… y es como un psicoanalista: solo hace sonidos de una sílaba: “Ajá” “mmmm” “ups” “Ehm” “oh oh” hasta que da su veredicto: un discurso de 15 minutos que más que explica por qué perdió la polla Suena como una conferencia TED sobre plomería.

Tras semejante demostración de conocimientos, te sientes en buenas manos. “El tipo sabe”, piensas, tranquilizándote. Y cuando te relajas, llega la espantosa frase: “Tienes que romper”, te dice, y tú, como Marlon Brando, piensas: “Horror, horror”.

No hay vuelta atrás: hay que proceder con la reparación, ya sea de fontanería, electricidad, pintura, cerrajería o simplemente especialistas en averías.

Hay una fecha, un presupuesto y nos ponemos en marcha: vamos rumbo a lo desconocido.

Ellos vendrán a tu casa. El primer problema: siempre les falta algo. Y te preguntan, según el caso donde haya una ferretería, corralón o cabaret cerca.

Y es aquí -no sin antes pedirte “algo de plata” porque ese gasto fue “imprevisto”- lo que te hace dudar de todo su TED, en el que no vaticinó que necesitabas aguarrás y un rodillo para pintar.

Y funciona. Y el regreso necesita tiempo. ¡A veces se tarda media hora, a veces unas pocas horas, a veces se tarda dos o tres días en volver!

Cuando regresé, se dio otra conferencia en TED: “Resultó que esta tubería tenía un hilo, las tres cuartas partes del material descontinuado y solo estaba disponible en un lugar, y tuve que -ir-a-Monte-de- la-Lora- y tómalo. . . ” Y luego dice: “Esperemos que funcione, jeje” (que es cuando agradeces no saber manejar brazos grandes).

Una vez iniciada la tarea, comienzan las órdenes: “Maestro: ¿no tienes un balde?” Sí, tengo un balde, pero no para mezclar cemento. Es mi unica cubeta y es la que tengo que usar para lavar cuando te vas…

“Jefe: ¿no tienes una extensión?” No. No tengo un cable de extensión. Bah, tengo una extensión, pero está en uso, y si te la doy, me quedo sin televisor, sin computadora, sin refrigerador. Macho: Viniste a hacer un trabajo en el que, según tu conferencia TED, definitivamente había una necesidad de una extensión. ¡Traiga un cable de extensión!

“Señora: ¿no tiene una sábana vieja para tapar para que no se llene de polvo?” A ver: sabías que venías a romperlo todo. Tela de piso, ok. nadie lo niega Pero mis sábanas… ¡no!

Y la pregunta que me vuelve loco: “Don: No tienes escalera, ¿verdad?” Ninguno de ellos tiene una escalera. Nunca. ¡Y NO TENGO ESCALERA! Soy alto. Llegaré a todos los lugares de mi apartamento. Y no compro una escalera porque NO LA NECESITO. ¡Ven con tu escalera o silla!

¿Todos en la casa tienen una escalera? No creo. No vi que es el producto más vendido. Entiendo que cuando tienes que trabajar en el techo, necesitas una escalera, pero también sabía que para venir a hacer un techo y una escalera se necesita. Y no trajo una escalera. Y no tengo una escalera, ¿de acuerdo? hacer cachurra montar en burro, ponte al volante, toma una caja de manzanaspero si estaba en el techo… ¡tenías que traer tu propia escalera!

Y empiezan a trabajar: generalmente tienen un ayudante que parece un aprendiz, quien se queda solo y a cargo de todo el trabajo. Y uno duda de su capacidad técnica, porque no fue contratado, además, no tiene lonas para cubrir ni alargaderas… ¡Ni siquiera tiene escalera para subir al techo!

Y comienza el trabajo. sonidos Golpes. Martilleo. Bueno. esperado. Ellos paran. “Listo”, piensas. Y te acuestas a descansar un rato.

No importa el tiempo que haya transcurrido entre el cese de los golpes y el momento en que te acuestas: justo en ese momento, los martillazos comenzarán de nuevo.

Ellos paran. Empiezas a leer oa trabajar. Vuelven los martillazos. Y si no es un martillo, un taladro, y si no es un taladro, una amoladora… y lo único que te tranquiliza es saber que cuando cae la noche se van a casa a dormir.

Tres días después del trabajo, que debía durar varias horas, tímidamente preguntas: “¿Y cuándo crees que puedan terminar?”

No hay albañil, arquitecto, ingeniero nuclear o contratista ordinario que pueda responder a una pregunta tan simple. Empieza el balbuceo: “Y… depende”, “es muy húmedo y no se seca”, “hacen falta otros 73 kilos de yeso”, “estos viejos caños de plomo se rompen fácil”… o lapidario: “Será más barato y se moverá más rápido, ¿sabes, jefe?”

Y es todo tan estresante y tan complicado saber cuánto acabarás y, sobre todo, cuánto tardaré en decirme: Dios creó el mundo en siete días… ¿será que cuatro estaban incluidos en el presupuesto original?