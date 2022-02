La salud no se trata solo de lo que comemos, sino también de la salud mental

Una dieta variada significa incorporar los nutrientes necesarios para que el organismo funcione correctamente.

Muchas veces me surge la duda de qué alimentos no deben faltar en nuestra dieta, pero yo hablaría de los nutrientes, porque existe una amplia gama de alimentos para cada nutriente. Los carbohidratos, esenciales para la energía, el rendimiento y la nutrición de los músculos y el cerebro con glucosa, no pueden faltar. Este nutriente se encuentra en cereales, cereales, pan, boniato, boniato, yuca, maíz, legumbres, quinua. También existen carbohidratos de menor calidad que son los azúcares, si bien son alimentos que nos brindan placer y están presentes en la sociedad, no deben consumirse a diario y en cantidades extremas. Los hidratos de carbono saludables, que son los primeros mencionados, deben primar siempre. Las proteínas son esenciales para la producción de tejido muscular, órganos, anticuerpos y hormonas. Se encuentran en productos lácteos, queso, huevos, pescado, pollo, cerdo y carnes rojas. Quienes son vegetarianos o veganos combinan cereales con legumbres y consumen quinoa, importante fuente de proteínas como la soja texturizada y el seitán. Las grasas saludables son extremadamente importantes para mantener el colesterol y los triglicéridos en la sangre en niveles normales y se encuentran en los aceites vegetales (excepto el aceite de coco, que es predominantemente saturado), semillas, aceitunas, nueces y aguacates. Además, no pueden faltar las vitaminas, los minerales y la fibra, que son antioxidantes y realizan funciones vitales para el organismo, que predominan en frutas y verduras.

Algunos contienen vitaminas y minerales, otros no. Por ello, es necesario consumirlas de todos los colores.

Lo saludable no se trata solo de lo que comemos, sino también de la salud mental. Las restricciones aumentan el deseo, nos frustran y nos irritan, y no importa cuán saludable comamos, si nos sentimos así, ya no es saludable.

Nutrición, a su vez, significa conocerte a ti mismo, no solo saber qué comer, porque es más nutritivo o no. Se trata de la salud física y mental. Es importante tener una buena alimentación para prevenir enfermedades físicas y mentales y una mejor calidad de vida en todas las etapas.

* lic. en el campo de Nutricionista para los Trastornos de la Conducta Alimentaria (MN 7888 / MP 3196), autora del libro “Vulnerables”, donde cuenta cómo superó la anorexia, brinda algunas herramientas y conocimientos para que otras personas no los padezcan. @nutricion.ag