La liga profesional introducirá el VAR a partir de la octava fecha

La Superliga tendrá VAR.

La reunión de este jueves del Comité Ejecutivo de la AFA aprobó la implementación del VAR a partir de la octava fecha del actual Campeonato de la Premier League.

El sistema se aplica en la mayoría de las ligas del mundo y su implementación es muy tardía en Argentina.

En principio se planteó que la aplicación del VAR se activara a partir de la cuarta jornada de esta copa de la liga profesional, pero esto se pospuso sin una nueva propuesta concreta de implementación.

Pero en la reunión de este jueves se reactivó el asunto y se acordó entre los clubes iniciarlo a partir de la octava jornada de competición, una después de la fecha clásica, que será la séptima, para evitarlo. otras complicaciones a esos juegos ya “calientes”, que, como suele ocurrir, nunca están exentos de polémica.

Incluso, el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, asumió en declaraciones televisivas que la implementación del VAR sería factible en la octava jornada del fin de semana del domingo 3 de abril.

De todos modos, aún queda el anuncio del anuncio, porque hubo mucho retraso en cuanto a la llegada del VAR a la Argentina, porque en primera instancia se iba a aplicar en agosto del año pasado, luego sucedió a principios de la campeonato actual, luego corrió en la cuarta fecha y ahora en la octava, que esta vez parece mágica.

Aunque aún no es oficial, el VAR se introducirá a partir de la octava fecha con un costo de 7.000.000 de pesos por fecha, con lo que cada club local deberá hacer frente a un total de 500.000 cada uno.

Sin elecciones a la liga profesional

La fecha de elección original propuesta por LPF era el jueves 31 de marzo.y cuando ese organismo conoció que el Comité Ejecutivo de la AFA proponía referirlos una semana después, protestó con vehemencia ante la Cámara de Apelaciones de la AFA.

El argumento de LPF fue que la fecha de la elección debía ser decidida por su comité ejecutivo y no por la AFA, por lo que consideró que no tenía la facultad para tomar la medida y se apoderó de facultades que no le eran propias.

El próximo miércoles 23 de febrero se realizará una reunión del Comité Ejecutivo de LPF para determinar la fecha de las elecciones.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones, que comparte a ambas organizaciones, decidió protestar a la LPF, pero a su vez hizo un pronunciamiento que también anuló la fecha del 31 de marzo, pues esta decisión fue tomada por su presidente saliente Marcelo. Tinelli, y no su comité ejecutivo, como lo exige la ley.

Por eso, el próximo miércoles 23 de febrero habrá una reunión del Comité Ejecutivo de LPF, que ya tendrá el poder electoral y formalizará el plazo de elección, que, según fuentes de Afist, dijo a Télam, seguirá vigente el 31 de marzo. .

# Institucional Se realizó en Ezeiza Property una nueva reunión del comité ejecutivo encabezado por la presidenta Claudia Tapia. pic.twitter.com/zSUr4GAyS3 – AFA (@afa) 17 de febrero de 2022

Y por ellos, según el boletín 6053, hasta el próximo martes 22 de febrero, aquellos presidentes de clubes que aspiran al sucesor de Tinelli, quien ocupará el cargo de obispo, Vélez Sarsfield Sergio Rapisard.

Siempre y cuando La AFA en su oferta permanente con Tinelli y sus simpatizantes y la LPF en general nominará a Cristiano Malaspina, presidente de Argentinos Juniors que cuenta con el apoyo de la presidenta de Afist, Claudia Tapio.