Detenido por crimen brasileño confesó: “Yo la maté”

El cuerpo fue encontrado en Circuito Chico cerca de Llao Llao. (Foto: Alejandra Bartoliche.)

Fernando Alves Ferreira, detenido por el crimen de Eduardo Santos, un brasileño hallado este miércoles asesinado de seis balazos en una trocha del Circuito Chico, en la localidad de Río Negro, San Carlos de Bariloche, ha confesado ser el autor del asesinato de mujeres. violación durante el interrogatorio en el que se ordenó detención de seguridad.

“Confieso la muerte de Eduardo Santos de Almeido”. Yo soy responsable”dijo el imputado, también de nacionalidad brasileña, este viernes ante el juez penal Sergio Pichetto y los fiscales Gerard Miranda y Martín Lozada durante una audiencia donde se presentaron pruebas en su contra y se ordenó su detención. cuatro meses.

Alves Ferreira dijo que lo hizo “para proteger” su seguridad y la de los mellizos que tuvo con la víctima a la que había vinculado con el narcotráfico: “Problemas con narcotraficantes y todo lo que sabes, y Eduardo se metió”.

El acusado dijo que no planeó el crimen, pero afirmó que estaba “en peligro” y agregó: “Lo siento, pero mi vida está por delante de la vida de los demás”.

En otra parte de su autoculpabilización, Alves Ferreira desacreditó a la víctima y se refirió a que enviudó de un esposo con quien se casó en matrimonio igualitario y con quien registró a sus mellizos como propios.

“Eduarda no era sumisa, todo lo contrario. Quedé viuda hace siete meses. La violencia que sufrimos en la casa después de la llegada de Edward fue constante. Mi prioridad eran mis hijos. Regresar a Brasil estaba fuera de discusión”, dijo.

“Quedé viuda hace siete meses. La violencia que sufrimos en la casa después de la llegada de Edward fue constante. Mi prioridad eran mis hijos. Regresar a Brasil estaba fuera de discusión”.

En ese sentido, pidió que se examine su número de teléfono y el de la víctima para entender el “peligro” en el que se encontraba su vida y la de sus hijos..

Al término de su exposición pidió “ayuda psicológica” y remarcó: “Lamento haber asesinado a alguien, por supuesto que lo hice”luego dijo que no recordaba bien el momento y concluyó: “No sé si me darán de por vida, pero la verdad es que no me importa”.

En cuanto a las pruebas, los querellantes mencionaron videos de cámaras de seguridad, que lo condenaron por su horario y movimiento. Los querellantes señalaron que fue filmado cuando sacó a Santos de una casa en la comuna de Llao Llao donde vivían la mañana del miércoles, y quedó registrado el recorrido de su automóvil hasta la escena del crimen en Circuito Chico. También fue filmado deteniéndose en la zona del Puente Dos Moreno, donde se cree que dejó caer un arma homicida.

Escena. (Foto: Alejandra Bartoliche.)

Los fiscales también señalaron que en la casa del acusado se encontró una caja de municiones calibre .357, a la que le faltaban 19 cartuchos, y que una comparación balística confirmó que las huellas capturadas en la escena del crimen coincidían en marca y calibre. que tenía en su casa.

Los fiscales de Río Negro dijeron que la víctima murió de seis balas que le atravesaron ambos pulmones, brazo, cadera y otros en la cara.

Otras evidencias citadas por la fiscalía son manchas de sangre en el exterior y baúl del Chevrolet acusado y otros rastros de sangre en el capó, pero lavado.

Además, Alves “actuó fría y calculadoramente” para la acusación y tenía previsto salir de Bariloche el 20 de febrero.

Al final de la audiencia, donde fue condenado a cuatro meses de prisión preventiva, y luego de la confesión espontánea de Alves Ferreira, el juez sugirió que las partes acuerden un juicio abreviado.

El crimen de Santos (27) se dio a conocer este miércoles alrededor de las nueve en la trocha del Circuito Chico, en la zona de Lago Escondido, a metros de la ruta provincial 77 y cerca del turístico Puerto Pañuelo, frente al famoso hotel. barilochense llao llao.